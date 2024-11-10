Тур: 11. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Стина Жереми
0'
0:1
17' ГолФернандес-Пардо Матиас
37' Желтая карточкаКлосс Жонатан
1:1
56' ГолДиоп Софьян
1:2
66' ГолБаккер Митчел
85' Желтая карточкаДиоп Софьян
86' Желтая карточкаДэвид Джонатан
90' Желтая карточкаГомес Анхель
2:2
90' ГолЛоше Том
90'+8
Ход матча
17'
37'
56'
1:1
66'
1:2
85'
86'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
382 Количество передач 519
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бар
Мельвен
2
Абди
Али
29
Гессан
Эванн
30
Шевалье
Люка
23
Жегрова
Эдон
32
Буадди
Айюб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
-
2 Абди АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Гессан ЭваннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
-
20 Лоше ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
-
11 Сахрауи ОсамПолузащитник
-
34 Малуда АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
-
10 Кабелла РемиНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Ницца
Лилль
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
89.5%
36.8%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 0 побед
17 матчей
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
36 матчей
30.6%
50%
19.4%
11 побед 18 ничьих 7 побед
Первый тайм
47.2%
36.1%
16.7%
17 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
52.8%
36.1%
4 победы 19 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
28
Голов в среднем за матч
0.83
1.56
Среднее время на гол
108
57
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.33
0.94
Среднее время на гол
67
95
Всего голов
39
45
Голов в среднем за матч
1.08
1.25
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
83
72
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гессан Эванн
|6
|0.55
|Диоп Софьян
|2
|0.18
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.18
|Шо Мохамед-Али
|2
|0.18
|Клосс Жонатан
|1
|0.09
|Абди Али
|1
|0.09
|Лаборд Гаэтан
|1
|0.09
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.09
|Будауи Хишем
|1
|0.09
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.09
|Лоше Том
|1
|0.09
|Росарио Пабло
|1 (1)
|0.09
|Бога Жереми
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|7 (2)
|0.64
|Жегрова Эдон
|3
|0.27
|Баккер Митчел
|2
|0.18
|Байо Мохамед
|2
|0.18
|Гомес Анхель
|1
|0.09
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.09
|Мёнье Тома
|1
|0.09
|Диаките Бафоде
|1
|0.09
|Сахрауи Осам
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
|Андре Бенжамин
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Рибейро Алешандро
|0
|0
|Буадди Айюб
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|4
|0
|Бомбито Мойзе
|1
|1
|Клосс Жонатан
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Абдель Монем Мохамед
|2
|0
|Абди Али
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Шо Мохамед-Али
|1
|0
|Менди Антуан
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
|Буанани Бадредин
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|4
|0
|Рибейро Алешандро
|3
|0
|Мукау Нгалайель
|3
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Сантос Тьяго II
|1
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
|Мбаппе Этан
|1
|0
|Буадди Айюб
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
Ницца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лилль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
8
Ницца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Лилль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
2
15%
4
44%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
4
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
10%
1
6%
1-15
4
20%
4
22%
16-30
5
25%
3
17%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
3
15%
7
39%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
4
36%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ницца - Твенте 2:2 Брест - Ницца 0:1 Ницца - Монако 2:1 Ференцварош - Ницца 1:0
Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Ювентус 1:1 Лилль - Лион 1:1 Ланс - Лилль 0:2 Атлетико М - Лилль 1:3
Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0
Результаты матчей
Ницца
Лилль
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
8
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
8
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Ницца
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
42
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
47
74
29
29
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|33 - 10
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 15
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|5.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 15
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 11
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|10.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|11.
|0:2 Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 22
|13
|13.
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 24
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 20
|10
|17.
|0:1 Заявка
|11
|3
|0
|8
|8 - 21
|9
|18.
|2:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 5
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|14.
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|15.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|2:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|ПСЖ
|Кан-Ин Ли
|6 (1)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Ницца
|Данте Бонфим
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 2:2 Лилль
Исход игры
Ницца
22.7% (27)
Ничья
58% (69)
Лилль
19.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
29.57% (34)
Меньше
70.43% (81)
Обе команды забьют
Да
82.61% (95)
Нет
17.39% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.3% (61)
2:1 Ницца
12.6% (15)
1:2 Лилль
11.8% (14)
1:0 Ницца
5.9% (7)
0:1 Лилль
5% (6)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:2 Лилль
1.7% (2)
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