Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Лилль

41' Бога Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

39' Удар от ворот произведет Лилль

37' Клосс Жонатан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

36' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Лилль

34' Росарио Пабло из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

32' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Хорошую попытку сделал Бога Жереми . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Лилль

29' Шанс! Юссуф Ндайшимие из команды Ницца пробил головой, но мимо

29' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Лилль

28' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Ницца

22' Удар от ворот произведет Ницца

21' Удар от ворот произведет Лилль

20' Дэвид Джонатан нанес удар головой, но Марцин Булка спокойно отбил мяч.

20' Буадди Айюб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Г О О О О Л - Фернандес-Пардо Матиас забивает с правой ноги!

17' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Диаките Бафоде получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Диаките Бафоде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

11' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Росарио Пабло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Бога Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

4' Удар от ворот произведет Ницца

3' Баккер Митчел из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лилль начинает с центра поля