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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Гавр
0:1
Первый тайм: 19'
Реймс
0'
2' Желтая карточка
Агбаду Эммануэль
0:1
15' Гол
Дьяките Умар

Ход матча

2'
 
Агбаду Эммануэль
15'
0:1
Дьяките Умар

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 116
Гавр 30.2% (35)
X 37.1% (43)
Реймс 32.8% (38)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
22
Сальмье
Йоанн
4
Льорис
Готье
32
Пембеле
Тимоте
27
Опери
Кристофер
94
Туре
Абдулайе
5
Таргаллин
Уссама
8
Кехта
Ясин
11
Сабби
Эммануэль
28
Айю
Андре
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
2
Окуму
Джозеф
5
Агбаду
Эммануэль
18
Акиеме
Серхио
6
Атангана-Эдоа
Валентин
72
Коне
Амаду
15
Манетси
Маршал
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
Гавр
5-3-2
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Гавр
Реймс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:0
ТМС
3:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
КЛ
2:5
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
2:1
КЛ
0:2
Л2
2:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.25

Среднее время на гол

77
72

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.83

Среднее время на гол

65
108

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.29
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
84

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 3 (3) 0.27
Льорис Готье 1 0.09
Кузяев Далер 1 0.09
Н'диайе Рассул 1 0.09
Санганте Аруна 1 0.09
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 5 0.45
Манетси Маршал 3 0.27
Ито Дзюня 2 0.18
Дьяките Умар 2 0.18
Фофана Яя 1 0.09
Акиеме Серхио 1 0.09
Окуму Джозеф 1 0.09
Теума Тедди 1 (1) 0.09
Бута 0 0
Кипре Седрик 0 0
Сангюи Ноа 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юте-Кинкуэ Этьенн 2 1
Сальмье Йоанн 3 0
Касимир Хосуэ 3 0
Опери Кристофер 1 1
Льорис Готье 2 0
Туре Абдулайе 2 0
Санганте Аруна 2 0
Него Лоик 1 0
Кузяев Далер 1 0
Десма Артур 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Кехта Ясин 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Яя 4 0
Дьяките Умар 3 0
Бута 3 0
Манетси Маршал 3 0
Агбаду Эммануэль 3 0
Накамура Кейто 2 0
Атангана-Эдоа Валентин 2 0
Коне Амаду 0 1
Теума Тедди 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Диакон Мамаду 1 0
Сангюи Ноа 1 0

Результаты матчей

Гавр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
3
Гавр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

2
7
Гавр
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
43%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

7
16
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
43%
4
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
7
33%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гавр - Монпелье 1:0 Ренн - Гавр 1:0 Гавр - Лион 0:4 Брест - Гавр 2:0
Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2
Реймс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Брест 1:2 Осер - Реймс 2:1 Реймс - Монпелье 4:2
Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1

Результаты матчей

Гавр
Реймс

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Гавр
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 9 2 0 33 - 10 29
2.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
3.
Марсель
 Заявка 11 6 2 3 24 - 15 20
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
5.
Реймс
 1:0 Заявка 11 5 2 4 17 - 15 17
6.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
7.
Ланс
 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
8.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
9.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
10.
Тулуза
 1:0 Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
11.
Брест
 0:2 Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
12.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
13.
Ренн
 0:1 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
14.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
15.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
16.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
17.
Гавр
 0:1 Заявка 11 3 0 8 8 - 21 9
18.
Монпелье
 2:0 Заявка 11 2 1 8 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Ренн
 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
6.
Брест
 0:2 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Тулуза
 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Реймс
 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
14.
Монпелье
 2:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 14 7
15.
Гавр
 0:1 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 1:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 0:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 0:1 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 2:0 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
ПСЖ Кан-Ин Ли 6 (1)
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Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ницца Данте Бонфим 4
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Гавр 30.2% (35)
    X 37.1% (43)
    Реймс 32.8% (38)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гавр
    Ничья
    Реймс
    3.45
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    2.41
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:1 Реймс

    Исход игры
    Гавр
    30.8% (36)
    Ничья
    36.8% (43)
    Реймс
    32.5% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.58% (36)
    Меньше
    68.42% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (39)
    2:1 Гавр
    14.5% (17)
    1:0 Гавр
    14.5% (17)
    0:1 Реймс
    13.7% (16)
    1:2 Реймс
    13.7% (16)
    0:2 Реймс
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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