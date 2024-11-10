Тур: 11. Стадион: Осеан. Главный судья: Хадж Хаким
Ход матча
15'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
28
Айю
Андре
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
72
Коне
Амаду
22
Дьяките
Умар
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Айю АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Зуауи ЯнисПолузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Хусни ИлиесНападающий
- Нападающий
-
45 Сумаре ИссаНападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
23 БутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Коне АбдулЗащитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
21 Кипре СедрикЗащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
-
11 Салама АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гавр
Реймс
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.25
Среднее время на гол
77
72
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.83
Среднее время на гол
65
108
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.29
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
84
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Абдулайе
|3 (3)
|0.27
|Льорис Готье
|1
|0.09
|Кузяев Далер
|1
|0.09
|Н'диайе Рассул
|1
|0.09
|Санганте Аруна
|1
|0.09
|Опери Кристофер
|0
|0
|Зуауи Янис
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|5
|0.45
|Манетси Маршал
|3
|0.27
|Ито Дзюня
|2
|0.18
|Дьяките Умар
|2
|0.18
|Фофана Яя
|1
|0.09
|Акиеме Серхио
|1
|0.09
|Окуму Джозеф
|1
|0.09
|Теума Тедди
|1 (1)
|0.09
|Бута
|0
|0
|Кипре Седрик
|0
|0
|Сангюи Ноа
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|2
|1
|Сальмье Йоанн
|3
|0
|Касимир Хосуэ
|3
|0
|Опери Кристофер
|1
|1
|Льорис Готье
|2
|0
|Туре Абдулайе
|2
|0
|Санганте Аруна
|2
|0
|Него Лоик
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Н'диайе Рассул
|1
|0
|Кехта Ясин
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Яя
|4
|0
|Дьяките Умар
|3
|0
|Бута
|3
|0
|Манетси Маршал
|3
|0
|Агбаду Эммануэль
|3
|0
|Накамура Кейто
|2
|0
|Атангана-Эдоа Валентин
|2
|0
|Коне Амаду
|0
|1
|Теума Тедди
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Диакон Мамаду
|1
|0
|Сангюи Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
3
Гавр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
2
7
Гавр
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
43%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
7
16
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
43%
4
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
4
25%
76-90
Пропущено
21
15
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
7
33%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гавр - Монпелье 1:0 Ренн - Гавр 1:0 Гавр - Лион 0:4 Брест - Гавр 2:0
Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2
Реймс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Брест 1:2 Осер - Реймс 2:1 Реймс - Монпелье 4:2
Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1
Результаты матчей
Гавр
Реймс
Точный счет
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Гавр
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
28
55
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|33 - 10
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 15
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|5.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 15
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 11
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|10.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|11.
|0:2 Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 22
|13
|13.
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 24
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 20
|10
|17.
|0:1 Заявка
|11
|3
|0
|8
|8 - 21
|9
|18.
|2:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 5
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|14.
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|15.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|2:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|ПСЖ
|Кан-Ин Ли
|6 (1)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Ницца
|Данте Бонфим
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 0:1 Реймс
Исход игры
Гавр
30.8% (36)
Ничья
36.8% (43)
Реймс
32.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
31.58% (36)
Меньше
68.42% (78)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (39)
2:1 Гавр
14.5% (17)
1:0 Гавр
14.5% (17)
0:1 Реймс
13.7% (16)
1:2 Реймс
13.7% (16)
0:2 Реймс
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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