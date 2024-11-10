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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Гавр
0:3
Конец матча
Реймс
0'
2' Желтая карточка
Агбаду Эммануэль
0:1
15' Гол
Дьяките Умар
0:2
21' Гол
Накамура Кейто
23' Красная карточка
Дигар Дидье
28' Желтая карточка
Акиеме Серхио
32' Желтая карточка
Дьяките Умар
45' Желтая карточка
Туре Абдулайе
0:3
57' Гол
Ито Дзюня
88' Желтая карточка
Окуму Джозеф
90'+7

Ход матча

2'
 
Агбаду Эммануэль
15'
0:1
Дьяките Умар
21'
0:2
Накамура Кейто
(Акиеме Серхио)
23'
Дигар Дидье
 
28'
 
Акиеме Серхио
32'
 
Дьяките Умар
40'
 
Коне Абдул
Бута
45'
Туре Абдулайе
 
57'
0:3
Ито Дзюня
69'
Сумаре Исса
Сабби Эммануэль
 
70'
Касимир Хосуэ
Сальмье Йоанн
 
71'
 
Фофана Яя
Коне Амаду
71'
 
Салама Амин
Дьяките Умар
80'
Кузяев Далер
Туре Абдулайе
 
85'
 
Диакон Мамаду
Ито Дзюня
86'
 
Теума Тедди
Накамура Кейто
86'
Джуджу Антуан
Кехта Ясин
 
88'
 
Окуму Джозеф

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 396 Количество передач 344
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 117
Гавр 30.8% (36)
X 36.8% (43)
Реймс 32.5% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
32
Пембеле
Тимоте
27
Опери
Кристофер
94
Туре
Абдулайе
5
Таргаллин
Уссама
8
Кехта
Ясин
11
Сабби
Эммануэль
28
Айю
Андре
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
2
Окуму
Джозеф
5
Агбаду
Эммануэль
18
Акиеме
Серхио
6
Атангана-Эдоа
Валентин
72
Коне
Амаду
15
Манетси
Маршал
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
Гавр
5-3-2
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Гавр
Реймс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:0
ТМС
3:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
КЛ
2:5
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
2:1
КЛ
0:2
Л2
2:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.25

Среднее время на гол

77
72

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.83

Среднее время на гол

65
108

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.29
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
84

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 3 (3) 0.27
Льорис Готье 1 0.09
Кузяев Далер 1 0.09
Н'диайе Рассул 1 0.09
Санганте Аруна 1 0.09
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 6 0.55
Ито Дзюня 3 0.27
Дьяките Умар 3 0.27
Манетси Маршал 3 0.27
Акиеме Серхио 1 0.09
Фофана Яя 1 0.09
Окуму Джозеф 1 0.09
Теума Тедди 1 (1) 0.09
Бута 0 0
Кипре Седрик 0 0
Сангюи Ноа 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юте-Кинкуэ Этьенн 2 1
Туре Абдулайе 3 0
Сальмье Йоанн 3 0
Касимир Хосуэ 3 0
Опери Кристофер 1 1
Льорис Готье 2 0
Санганте Аруна 2 0
Дигар Дидье 0 1
Него Лоик 1 0
Кузяев Далер 1 0
Десма Артур 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Кехта Ясин 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяките Умар 4 0
Фофана Яя 4 0
Бута 3 0
Манетси Маршал 3 0
Агбаду Эммануэль 3 0
Окуму Джозеф 2 0
Накамура Кейто 2 0
Атангана-Эдоа Валентин 2 0
Коне Амаду 0 1
Акиеме Серхио 1 0
Теума Тедди 1 0
Диакон Мамаду 1 0
Сангюи Ноа 1 0

Результаты матчей

Гавр
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
3
Гавр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

2
7
Гавр
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
Реймс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

4
11
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
50%
3
27%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

16
7
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
3
43%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
5
31%
2
29%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

7
19
1 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
0
0%
4
21%
1-15
1
14%
4
21%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
43%
5
26%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
4
21%
76-90

Пропущено

24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
7
29%
29%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гавр - Монпелье 1:0 Ренн - Гавр 1:0 Гавр - Лион 0:4 Брест - Гавр 2:0
Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2
Реймс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Брест 1:2 Осер - Реймс 2:1 Реймс - Монпелье 4:2
Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1

Результаты матчей

Гавр
Реймс

Точный счет

0:3
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Гавр
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
6
5
1
10
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 9 2 0 33 - 10 29
2.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
3.
Марсель
 Заявка 11 6 2 3 24 - 15 20
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
5.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
6.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
7.
Ланс
 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
8.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
9.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
10.
Тулуза
 Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
11.
Брест
 Заявка 11 4 1 6 14 - 19 13
12.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
13.
Ренн
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
15.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
16.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
17.
Гавр
 Заявка 11 3 0 8 8 - 23 9
18.
Монпелье
 Заявка 11 2 1 8 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Реймс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Гавр: 55%, Реймс: 45%.
  • 96'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Гавр пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Гавр контролирует мяч.
    • 94'
      Манетси Маршал пробует нанести удар издали, но Артур Десмас ловит мяч
    • 93'
      Пембеле Тимоте из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 92'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Реймс контролирует мяч.
    • 92'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 91'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Гавр пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Гавр 30.8% (36)
    X 36.8% (43)
    Реймс 32.5% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:3 Реймс

    Исход игры
    Гавр
    30.8% (36)
    Ничья
    36.8% (43)
    Реймс
    32.5% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.58% (36)
    Меньше
    68.42% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (39)
    2:1 Гавр
    14.5% (17)
    1:0 Гавр
    14.5% (17)
    0:1 Реймс
    13.7% (16)
    1:2 Реймс
    13.7% (16)
    0:2 Реймс
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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