Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Реймс

90' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Окуму Джозеф получил желтую карточку от судьи

88' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Юте-Кинкуэ Этьенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Акиеме Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Айю Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Оооо... вот это был удар! Салама Амин должен был забить с этой позиции.

74' Хорошую попытку сделал Салама Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

71' Удар от ворот произведет Гавр

70' Ито Дзюня оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Реймс

64' Удар от ворот произведет Гавр

63' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновится спорным мячом

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.

61' Матч возобновлен

60' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

58' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Реймс

57' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Реймс

57' Г О О О О Л - Ито Дзюня первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

55' Abdoul Kone выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Реймс

53' Юте-Кинкуэ Этьенн не смог попасть в створ ударом издали

52' Оооо... вот это был удар! Айю Андре должен был забить с этой позиции.

52' Хорошую попытку сделал Айю Андре . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Дьяките Умар получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Дьяките Умар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Abdoul Kone выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Реймс

46' Abdoul Kone наказан за толчок Сабби Эммануэль