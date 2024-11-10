Тур: 11. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Лиссорг Ромен
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
36
Сейду
Алиду
28
Камара
Глен
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
27
Жота
Серран
50
Ресте
Гийом
15
Доннум
Арон
13
Кинг
Джошуа
10
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Камара ГленПолузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
10 Гуйри АминПолузащитник
-
27 Жота СерранПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Галлон ГотьеВратарь
-
33 Хатебур ХансЗащитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
15 Файе МикаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес КарлосПолузащитник
-
-
Главный тренер: Sebastien Tambouret
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
50 Ресте ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Кинг ДжошуаНападающий
-
10 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
-
35 Эджума НойНападающий
-
80 Бабика ШавиНападающий
-
-
39 Mathis Saka
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Тулуза
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
12 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы
32 матча
43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
53.1%
9.4%
12 побед 17 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.82
1.4
Среднее время на гол
49
64
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.2
1.35
Среднее время на гол
75
66
Всего голов
49
44
Голов в среднем за матч
1.53
1.38
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
58
65
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|3
|0.27
|Мюинга Арно
|3 (2)
|0.27
|Гуйри Амин
|1
|0.09
|Грёнбек Альберт
|1
|0.09
|Гомес Карлос III
|1
|0.09
|Жота Серран
|1
|0.09
|Буриго Бенжамен
|1
|0.09
|Эстигор Лео
|1
|0.09
|Мейстер Хенрик
|1
|0.09
|Сантамария Батист
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухляль Закария
|4
|0.36
|Кинг Джошуа
|3
|0.27
|Бабика Шави
|3
|0.27
|Гбоо Янн
|2
|0.18
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|4
|0
|Ассиньон Лоренс
|3
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Эстигор Лео
|2
|0
|Ву Кристофер
|2
|0
|Трюффер Адриен
|2
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
|Файе Микаил
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|4
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Магри Франк
|1
|1
|Мартинес Карлес
|2
|0
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Абухляль Закария
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Бабика Шави
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Тулуза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Ренн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
1
4
Ренн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Тулуза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
11%
2
40%
1-15
4
44%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
25%
2
50%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
14%
3
23%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
4
27%
3
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осер - Ренн 4:0 Ренн - Гавр 1:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Монако 1:2
ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3
Тулуза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тулуза - Реймс 1:0 Монпелье - Тулуза 0:3 Тулуза - Анже 1:1 Лилль - Тулуза 2:1
Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2
Результаты матчей
Ренн
Тулуза
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ренн
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
28
28
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|33 - 10
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 15
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|5.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 15
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 11
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|10.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|11.
|0:2 Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 22
|13
|13.
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 24
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 20
|10
|17.
|0:1 Заявка
|11
|3
|0
|8
|8 - 21
|9
|18.
|2:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 5
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|14.
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|15.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|2:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
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|1 3
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Ницца
|Данте Бонфим
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 0:1 Тулуза
Исход игры
Ренн
78.4% (91)
Ничья
18.1% (21)
Тулуза
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
63.72% (72)
Нет
36.28% (41)
Популярный счёт
2:1 Ренн
41.4% (48)
1:0 Ренн
23.3% (27)
1:1 Ничья
16.4% (19)
2:0 Ренн
12.1% (14)
1:2 Тулуза
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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