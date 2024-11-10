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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Ренн
0:1
Первый тайм: 19'
Тулуза
0'
0:1
14' Гол
Кинг Джошуа

Ход матча

14'
0:1
Кинг Джошуа
(Абухляль Закария)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 114
Ренн 78.9% (90)
X 17.5% (20)
Тулуза 3.5% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ренн
Ничья
Тулуза
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
4
Ву
Кристофер
36
Сейду
Алиду
3
Трюффер
Адриен
8
Сантамария
Батист
28
Камара
Глен
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
27
Жота
Серран
9
Мюинга
Арно
50
Ресте
Гийом
19
Сидибе
Джибриль
4
Крессвел
Чарли
3
Маккензи
Марк
15
Доннум
Арон
23
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
17
Суасо
Габриэль
7
Абухляль
Закария
13
Кинг
Джошуа
10
Гбоо
Янн
Ренн
4-2-3-1
Тулуза
3-4-3

История личных встреч

Ренн
Тулуза

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
12 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы

32 матча

43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
53.1%
9.4%
12 побед 17 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
4:2
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:2
КЛ
1:3
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
2:3
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0

Голы

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.82
1.4

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.2
1.35

Среднее время на гол

75
66

Всего голов

49
44

Голов в среднем за матч

1.53
1.38

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 3 0.27
Мюинга Арно 3 (2) 0.27
Гуйри Амин 1 0.09
Грёнбек Альберт 1 0.09
Гомес Карлос III 1 0.09
Жота Серран 1 0.09
Буриго Бенжамен 1 0.09
Эстигор Лео 1 0.09
Мейстер Хенрик 1 0.09
Сантамария Батист 0 0
Камара Глен 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 4 0.36
Кинг Джошуа 3 0.27
Бабика Шави 3 0.27
Гбоо Янн 2 0.18
Сидибе Джибриль 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 4 0
Ассиньон Лоренс 3 0
Блас Людовик 2 0
Эстигор Лео 2 0
Ву Кристофер 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Хатебур Ханс 1 0
Сантамария Батист 1 0
Матусива Азор 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Джеймс Джордан 1 0
Файе Микаил 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 4 0
Доннум Арон 3 0
Магри Франк 1 1
Мартинес Карлес 2 0
Сидибе Джибриль 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Зайц Миха 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Абухляль Закария 1 0
Маккензи Марк 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0

Результаты матчей

Ренн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Тулуза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Ренн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

1
4
Ренн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Тулуза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
11%
2
40%
1-15
4
44%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
25%
2
50%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
14%
3
23%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
4
27%
3
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осер - Ренн 4:0 Ренн - Гавр 1:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Монако 1:2
ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3
Тулуза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тулуза - Реймс 1:0 Монпелье - Тулуза 0:3 Тулуза - Анже 1:1 Лилль - Тулуза 2:1
Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2

Результаты матчей

Ренн
Тулуза

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ренн
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
2
8
2
8
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 9 2 0 33 - 10 29
2.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
3.
Марсель
 Заявка 11 6 2 3 24 - 15 20
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
5.
Реймс
 1:0 Заявка 11 5 2 4 17 - 15 17
6.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
7.
Ланс
 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
8.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
9.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
10.
Тулуза
 1:0 Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
11.
Брест
 0:2 Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
12.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
13.
Ренн
 0:1 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
14.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
15.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
16.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
17.
Гавр
 0:1 Заявка 11 3 0 8 8 - 21 9
18.
Монпелье
 2:0 Заявка 11 2 1 8 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Ренн
 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
6.
Брест
 0:2 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Тулуза
 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Реймс
 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
14.
Монпелье
 2:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 14 7
15.
Гавр
 0:1 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 1:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 0:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 0:1 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 2:0 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
ПСЖ Кан-Ин Ли 6 (1)
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Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ницца Данте Бонфим 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 14'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 13'
      Сьерро Венсан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Гбоо Янн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Ох, нехорошо это выглядит. Кассерес Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 12'
      Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится ничьей.
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    Прогнозы 114
    Ренн 78.9% (90)
    X 17.5% (20)
    Тулуза 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Тулуза
    3.35
    3.40
    Реклама, betcity.ru
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 0:1 Тулуза

    Исход игры
    Ренн
    78.4% (91)
    Ничья
    18.1% (21)
    Тулуза
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    63.72% (72)
    Нет
    36.28% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    41.4% (48)
    1:0 Ренн
    23.3% (27)
    1:1 Ничья
    16.4% (19)
    2:0 Ренн
    12.1% (14)
    1:2 Тулуза
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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