Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

48' Команда Тулуза играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Трюффер Адриен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

46' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Ассиньон Лоренс получает желтую карточку за неспортивное поведение

44' Кинг Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Тулуза

43' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Гуйри Амин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Ренн

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Удар от ворот произведет Тулуза

31' Гуйри Амин пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

30' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Тулуза

29' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Тулуза

28' Ассиньон Лоренс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

27' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Г О О О О Л - Доннум Арон из команды Тулуза забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

22' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Сидибе Джибриль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Ренн

17' Доннум Арон не смог попасть в створ ударом издали

14' Абухляль Закария создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Ренн

13' Сьерро Венсан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Гбоо Янн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Удар от ворот произведет Ренн

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Кассерес Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Кассерес Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Кассерес Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Суасо Габриэль из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Жота ослабляет давление, выбив мяч.

8' Трюффер Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Удар от ворот произведет Тулуза

5' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Ренн

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Тулуза начинает с центра поля