  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Ренн
0:2
Конец матча
Тулуза
0'
0:1
14' Гол
Кинг Джошуа
0:2
23' Гол
Доннум Арон
41' Желтая карточка
Гуйри Амин
44' Желтая карточка
Ассиньон Лоренс
45' Желтая карточка
Трюффер Адриен
48' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
90'+4

Ход матча

14'
0:1
Кинг Джошуа
(Абухляль Закария)
23'
0:2
Доннум Арон
41'
Гуйри Амин
 
44'
Ассиньон Лоренс
 
45'
Трюффер Адриен
 
46'
Галлон Готье
Манданда Стив
 
48'
 
Кассерес Кристиан
62'
Матусива Азор
Камара Глен
 
62'
Грёнбек Альберт
Мюинга Арно
 
69'
 
Каманзи Уоррен
Суасо Габриэль
69'
 
Бабика Шави
Кинг Джошуа
79'
Хатебур Ханс
Ассиньон Лоренс
 
80'
Mohamed Meite
Жота Серран
 
87'
 
Зайц Миха
Гбоо Янн
90'
 
Мессали Рафик
Абухляль Закария

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 600 Количество передач 301
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 116
Ренн 78.4% (91)
X 18.1% (21)
Тулуза 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
4
Ву
Кристофер
36
Сейду
Алиду
3
Трюффер
Адриен
8
Сантамария
Батист
28
Камара
Глен
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
27
Жота
Серран
9
Мюинга
Арно
50
Ресте
Гийом
19
Сидибе
Джибриль
4
Крессвел
Чарли
3
Маккензи
Марк
15
Доннум
Арон
23
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
17
Суасо
Габриэль
7
Абухляль
Закария
13
Кинг
Джошуа
10
Гбоо
Янн
Ренн
4-2-3-1
Тулуза
3-4-3

История личных встреч

Ренн
Тулуза

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
12 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы

32 матча

43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
53.1%
9.4%
12 побед 17 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
4:2
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:2
КЛ
1:3
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
2:3
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0

Голы

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.82
1.4

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.2
1.35

Среднее время на гол

75
66

Всего голов

49
44

Голов в среднем за матч

1.53
1.38

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 3 0.27
Мюинга Арно 3 (2) 0.27
Гуйри Амин 1 0.09
Грёнбек Альберт 1 0.09
Гомес Карлос III 1 0.09
Жота Серран 1 0.09
Буриго Бенжамен 1 0.09
Эстигор Лео 1 0.09
Мейстер Хенрик 1 0.09
Сантамария Батист 0 0
Камара Глен 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 4 0.36
Кинг Джошуа 3 0.27
Бабика Шави 3 0.27
Гбоо Янн 2 0.18
Доннум Арон 1 0.09
Сидибе Джибриль 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассиньон Лоренс 4 0
Сейду Алиду 4 0
Трюффер Адриен 3 0
Блас Людовик 2 0
Эстигор Лео 2 0
Ву Кристофер 2 0
Хатебур Ханс 1 0
Сантамария Батист 1 0
Матусива Азор 1 0
Гуйри Амин 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Джеймс Джордан 1 0
Файе Микаил 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 5 0
Доннум Арон 3 0
Магри Франк 1 1
Мартинес Карлес 2 0
Сидибе Джибриль 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Зайц Миха 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Абухляль Закария 1 0
Маккензи Марк 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0

Результаты матчей

Ренн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Тулуза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Ренн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Тулуза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

1
4
Ренн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Тулуза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
11%
3
43%
1-15
4
44%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
25%
2
50%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
14%
4
27%
1-15
4
29%
3
20%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
12%
1
11%
1-15
5
29%
29%
3
33%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
2
12%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осер - Ренн 4:0 Ренн - Гавр 1:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Монако 1:2
ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3
Тулуза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тулуза - Реймс 1:0 Монпелье - Тулуза 0:3 Тулуза - Анже 1:1 Лилль - Тулуза 2:1
Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2

Результаты матчей

Ренн
Тулуза

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ренн
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
1
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 9 2 0 33 - 10 29
2.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
3.
Марсель
 Заявка 11 6 2 3 24 - 15 20
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
5.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
6.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
7.
Ланс
 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
8.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
9.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
10.
Тулуза
 Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
11.
Брест
 Заявка 11 4 1 6 14 - 19 13
12.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
13.
Ренн
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
15.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
16.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
17.
Гавр
 Заявка 11 3 0 8 8 - 23 9
18.
Монпелье
 Заявка 11 2 1 8 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Тулуза заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Ренн: 67%, Тулуза: 33%.
  • 94'
    Ву Кристофер из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Доннум Арон.
  • 93'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Доннум Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 88'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Тактическая замена. Гбоо Янн уходит с поля и его заменяет Зайц Миха
    • 87'
      Фанатам команды Ренн все осточертело. Они покидают трибуны.
    • 86'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Сейду Алиду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: Ренн: 67%, Тулуза: 33%.
    • 85'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Ренн 78.4% (91)
    X 18.1% (21)
    Тулуза 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн 0:2 Тулуза онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 0:2 Тулуза

    Исход игры
    Ренн
    78.4% (91)
    Ничья
    18.1% (21)
    Тулуза
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    63.72% (72)
    Нет
    36.28% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    41.4% (48)
    1:0 Ренн
    23.3% (27)
    1:1 Ничья
    16.4% (19)
    2:0 Ренн
    12.1% (14)
    1:2 Тулуза
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный