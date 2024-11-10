Тур: 11. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Пиньяр Жереми
Ход матча
6'
1:0
12'
2:0
16'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тшато
Энзо
12
Ферри
Жордан
10
Хазри
Вахби
40
Бизот
Марко
12
Зогбе
Люк
23
Амави
Жордан
28
Мартен
Жонас
21
Февр
Ромен
14
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
20 Туре БирамаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Маамма ОтманПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Шеннахи ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
47 Yael Mouanga
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменНападающий
-
14 Бальде МамаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сима АбдаллаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
Брест
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
19 матчей
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.7
2.22
Среднее время на гол
52
40
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.89
0.9
Среднее время на гол
101
100
Всего голов
25
29
Голов в среднем за матч
1.32
1.53
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
58
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|3
|0.27
|Норден Арно
|2
|0.18
|Саванье Тежи
|1 (1)
|0.09
|Модибо Саньян
|1
|0.09
|Нзингула Рабби
|1
|0.09
|Хазри Вахби
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (3)
|0.27
|Бальде Мама
|2
|0.18
|Февр Ромен
|2 (1)
|0.18
|Ажорк Людовик
|2
|0.18
|Камара Махди
|2
|0.18
|Салах Ибрагим
|1
|0.09
|Лала Кенни
|1 (1)
|0.09
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|Сима Абдалла
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нзингула Рабби
|4
|0
|Джодич Стефан
|2
|1
|Ферри Жордан
|3
|0
|Модибо Саньян
|3
|0
|Саванье Тежи
|1
|1
|Кулибали Танги
|1
|1
|Норден Арно
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдара Массадио
|1
|1
|Амави Жордан
|2
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Н'Диайе Ньякат
|2
|0
|Эрик Рой
|0
|1
|Бизот Марко
|1
|0
|Мартен Жонас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Монпелье
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Брест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
0
9
Монпелье
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Брест
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
8
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
40%
76-90
Пропущено
16
7
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
13%
1
14%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
5
31%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
3
19%
1
14%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
0
0%
3
21%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Пропущено
30
15
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
5
17%
1
7%
1-15
6
20%
4
27%
16-30
5
17%
4
27%
31-45
7
23%
2
13%
46-60
3
10%
3
20%
61-75
4
13%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гавр - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 0:3 Монпелье - Марсель 0:5 Реймс - Монпелье 4:2
Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1
Брест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спарта Прага - Брест 1:2 Брест - Ницца 0:1 Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1
Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1
Результаты матчей
Монпелье
Брест
Точный счет
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
28
46
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|33 - 10
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 15
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|5.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 15
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 11
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|10.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|11.
|0:2 Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 22
|13
|13.
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 24
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 20
|10
|17.
|0:1 Заявка
|11
|3
|0
|8
|8 - 21
|9
|18.
|2:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 5
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|14.
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|15.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|2:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|ПСЖ
|Кан-Ин Ли
|6 (1)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Ницца
|Данте Бонфим
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Брест
Исход игры
Монпелье
20.9% (24)
Ничья
24.3% (28)
Брест
54.8% (63)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (51)
Меньше
54.05% (60)
Обе команды забьют
Да
63.96% (71)
Нет
36.04% (40)
Популярный счёт
1:2 Брест
26.1% (30)
0:1 Брест
20% (23)
1:1 Ничья
20% (23)
2:1 Монпелье
12.2% (14)
0:2 Брест
6.1% (7)
1:0 Монпелье
4.3% (5)
0:3 Брест
1.7% (2)
3:3 Ничья
1.7% (2)
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