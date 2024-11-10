Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Н'Диайе Ньякат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Салах Ибрагим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хазри Вахби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Февр Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Монпелье

44' Зогбе Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Хорошую попытку сделал Аль-Тамари Мусса . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Монпелье

41' Амави Жордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Матч возобновлен

38' Адамс Акор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

36' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монпелье

34' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

32' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Монпелье

31' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Хазри Вахби навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Хазри Вахби навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Мартен Жонас получил желтую карточку от судьи

25' Амави Жордан бьет со штрафного в створ, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

23' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Силла Иссиага из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Удар от ворот произведет Монпелье

20' Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали

19' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Хазри Вахби навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хазри Вахби совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

15' Удар от ворот произведет Монпелье

14' Удар от ворот произведет Монпелье

12' Г О О О О Л - Хазри Вахби правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

11' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

9' Норден Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Удар от ворот произведет Монпелье

8' Салах Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Г О О О О О Л - Норден Арно из команды Монпелье забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Марко Бизот прыгнул вправо!

5' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Монпелье

3' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

1' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Монпелье начинает с центра поля