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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Монпелье
3:1
Конец матча
Брест
0'
1:0
6' Пенальти
Норден Арно
2:0
12' Гол
Хазри Вахби
16' Желтая карточка
Хазри Вахби
26' Желтая карточка
Мартен Жонас
2:1
50' Гол
Мартен Жонас
56' Желтая карточка
Ферри Жордан
2:1
60' Не забитый пенальти
Норден Арно
62' Желтая карточка
Модибо Саньян
69' Желтая карточка
Туре Бирама
3:1
84' Гол
Кулибали Танги
90' Желтая карточка
Шеннахи Тео
90'+5

Ход матча

6'
Норден Арно
1:0
12'
Хазри Вахби
2:0
16'
Хазри Вахби
 
26'
 
Мартен Жонас
39'
Туре Бирама
Адамс Акор
 
50'
2:1
Мартен Жонас
(Салах Ибрагим)
56'
Ферри Жордан
 
60'
Норден Арно
2:1
62'
Модибо Саньян
 
62'
 
Думбия Камори
Мартен Жонас
63'
 
Февр Ромен
Салах Ибрагим
63'
 
Сима Абдалла
Дель Кастильо Ромен
69'
Туре Бирама
 
73'
Маамма Отман
Норден Арно
 
73'
Кулибали Танги
Аль-Тамари Мусса
 
76'
 
Камара Махди
Маньетти Уго
84'
Кулибали Танги
(Маамма Отман)
3:1
86'
 
Нзингула Рабби
Бальде Мама
86'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Хазри Вахби
86'
Шеннахи Тео
Ндиайе Джуниор
 
90'
Шеннахи Тео
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 12
  • 8 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 242 Количество передач 497
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 117
Монпелье 21.4% (25)
X 23.9% (28)
Брест 54.7% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
52
Максимович
Никола
5
Модибо
Саньян
3
Силла
Иссиага
19
Нзингула
Рабби
12
Ферри
Жордан
9
Аль-Тамари
Мусса
10
Хазри
Вахби
7
Норден
Арно
8
Адамс
Акор
40
Бизот
Марко
12
Зогбе
Люк
5
Шардонне
Брендан
3
Н'Диайе
Ньякат
23
Амави
Жордан
8
Маньетти
Уго
20
Лис-Мелу
Пьерр
28
Мартен
Жонас
21
Февр
Ромен
14
Бальде
Мама
34
Салах
Ибрагим
Монпелье
4-2-3-1
Брест
4-3-3

История личных встреч

Монпелье
Брест

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
0:7
Л1
1:2
Л1
0:4
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:3
Л2
1:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.7
2.22

Среднее время на гол

52
40

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.89
0.9

Среднее время на гол

101
100

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

1.32
1.53

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
58

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 0.27
Норден Арно 3 (1) 0.27
Саванье Тежи 1 (1) 0.09
Хазри Вахби 1 0.09
Модибо Саньян 1 0.09
Кулибали Танги 1 0.09
Нзингула Рабби 1 0.09
Сако Фалае 0 0
Маамма Отман 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (3) 0.27
Бальде Мама 2 0.18
Февр Ромен 2 (1) 0.18
Ажорк Людовик 2 0.18
Камара Махди 2 0.18
Салах Ибрагим 1 0.09
Мартен Жонас 1 0.09
Лала Кенни 1 (1) 0.09
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Сима Абдалла 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 4 0
Модибо Саньян 4 0
Нзингула Рабби 4 0
Джодич Стефан 2 1
Саванье Тежи 1 1
Кулибали Танги 1 1
Хазри Вахби 2 0
Туре Бирама 2 0
Норден Арно 2 0
Адамс Акор 2 0
Шотар Жорис 2 0
Сако Фалае 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Шеннахи Тео 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Массадио 1 1
Мартен Жонас 2 0
Амави Жордан 2 0
Ажорк Людовик 2 0
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Н'Диайе Ньякат 2 0
Эрик Рой 0 1
Бизот Марко 1 0
Лала Кенни 1 0
Шардонне Брендан 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Камара Махди 1 0

Результаты матчей

Монпелье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Брест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
3
Монпелье
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Брест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

0
9
Монпелье
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Брест
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

2
12

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
20%
2
18%
1-15
3
20%
3
27%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
1
7%
1
9%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Пропущено

16
7
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
13%
1
14%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
5
31%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
3
19%
1
14%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
2
18%
3
20%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Пропущено

31
18
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
16%
3
17%
1-15
6
19%
4
22%
16-30
5
16%
4
22%
31-45
8
26%
2
11%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
4
13%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гавр - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 0:3 Монпелье - Марсель 0:5 Реймс - Монпелье 4:2
Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1
Брест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спарта Прага - Брест 1:2 Брест - Ницца 0:1 Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1
Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1

Результаты матчей

Монпелье
Брест

Точный счет

0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
4
7
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 9 2 0 33 - 10 29
2.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
3.
Марсель
 Заявка 11 6 2 3 24 - 15 20
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
5.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
6.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
7.
Ланс
 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
8.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
9.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
10.
Тулуза
 Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
11.
Брест
 Заявка 11 4 1 6 14 - 19 13
12.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
13.
Ренн
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
15.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
16.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
17.
Гавр
 Заявка 11 3 0 8 8 - 23 9
18.
Монпелье
 Заявка 11 2 1 8 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Монпелье: 32%, Брест: 68%.
  • 94'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 94'
    Амави Жордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Сима Абдалла нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Шеннахи Тео из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Зогбе Люк
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    • До матча
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    Прогнозы 117
    Монпелье 21.4% (25)
    X 23.9% (28)
    Брест 54.7% (64)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 3:1 Брест

    Исход игры
    Монпелье
    21.4% (25)
    Ничья
    23.9% (28)
    Брест
    54.7% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.13% (51)
    Меньше
    54.87% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    62.83% (71)
    Нет
    37.17% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Брест
    25.6% (30)
    0:1 Брест
    19.7% (23)
    1:1 Ничья
    19.7% (23)
    2:1 Монпелье
    12% (14)
    0:2 Брест
    6.8% (8)
    1:0 Монпелье
    5.1% (6)
    0:3 Брест
    1.7% (2)
    3:3 Ничья
    1.7% (2)
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