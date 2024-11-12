Тур: 5.
История личных встреч
КНДР
Иран
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
270
Бомбардиры внутри турнира
КНДР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чон Иль Гван
|5
|0.5
|Ри Джо-Гук
|3 (1)
|0.3
|Ри Иль-Сонг
|2
|0.2
|Хан Кван-Сон
|1
|0.1
|Кан Кук Чхоль
|1
|0.1
|Ри Хён Чжин
|1
|0.1
|Чхве Чу Сон
|1 (1)
|0.1
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азмун Сердар
|6
|0.6
|Тареми Мехди
|6 (2)
|0.6
|Мохебби Мохаммад
|3
|0.3
|Резаэян Рамин
|2
|0.2
|Канаани Хоссейн
|2
|0.2
|Гайеди Мехди
|2
|0.2
|Нурафкан Омид
|1
|0.1
Карточки
КНДР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ри Иль-Сонг
|3
|0
|Чан Кук Чхоль
|1
|1
|Ри Ун-Чхоль
|2
|0
|Ким Бом Хек
|2
|0
|Чон Иль Гван
|1
|0
|Ким Джу-Сонг
|1
|0
|Кан Кук Чхоль
|1
|0
|Кан Чжу Хек
|1
|0
|Ким Кук-Бом
|1
|0
|Чоу Ок Чхоль
|1
|0
|Ри Джо-Гук
|1
|0
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канаани Хоссейн
|3
|0
|Хардани Салех
|1
|1
|Джаханбахш Алиреза
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Резаэян Рамин
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Гайеди Мехди
|1
|0
|Халилзаде Шоджа
|1
|0
|Мохебби Мохаммад
|1
|0
|Фаллах Саман
|1
|0
Результаты матчей
КНДР
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Иран
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
2
КНДР
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Иран
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
14
КНДР
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Иран
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
4
50%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
4
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
14
22
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
7%
6
27%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
6
27%
31-45
3
21%
4
18%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
3
21%
4
18%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
КНДР
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кыргызстан - КНДР 1:0 ОАЭ - КНДР 1:1 КНДР - Катар 2:2 Узбекистан - КНДР 1:0
Иордания - КНДР 0:0 КНДР - Мьянма 4:1 КНДР - Сирия 1:0 КНДР - Япония 0:3 Япония - КНДР 1:0 Мьянма - КНДР 1:6 Сирия - КНДР 1:0 Ливан - КНДР 0:0 Туркменистан - КНДР 3:1 КНДР - Южная Корея 0:0 Шри-Ланка - КНДР 0:1 КНДР - Ливан 2:0 Таджикистан - КНДР 0:1 КНДР - Таджикистан 1:0 Индия - КНДР 2:5 Сирия - КНДР 5:2
Иран
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Иран - Катар 4:1 Узбекистан - Иран 0:0 ОАЭ - Иран 0:1 Иран - Кыргызстан 1:0
Иран - Узбекистан 0:0 Гонконг - Иран 2:4 Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0 Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3
Результаты матчей
КНДР
Иран
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
4 раза 67%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
5 раз 50%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
КНДР
Иран
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
32
13
32
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
15
23
15
14
15
14
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
37
55
28
46
28
46
19
19
19
Группа A
Группа A
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Катар
|Али Алмоез
|10
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Иордания
|Альнаимат Язан
|7
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|7
|Палестина
|Салдана Камило
|1 4
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 4
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
Прогнозы на матч КНДР - Иран
Исход игры
КНДР
15.2% (10)
Ничья
13.6% (9)
Иран
71.2% (47)
Тотал 2.5
Больше
42.19% (27)
Меньше
57.81% (37)
Обе команды забьют
Да
50% (32)
Нет
50% (32)
Популярный счёт
1:2 Иран
24.2% (16)
0:2 Иран
24.2% (16)
0:1 Иран
15.2% (10)
1:1 Ничья
10.6% (7)
2:1 КНДР
9.1% (6)
2:0 КНДР
4.5% (3)
1:3 Иран
3% (2)
0:3 Иран
3% (2)
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