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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 5.
КНДР
FIFA #111
 
Позже
Иран
FIFA #19
Прогнозы 65
КНДР 15.4% (10)
X 13.8% (9)
Иран 70.8% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
КНДР
Ничья
Иран
10.50
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4.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

КНДР
Иран

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

АЧК
1:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

КНДР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чон Иль Гван 5 0.5
Ри Джо-Гук 3 (1) 0.3
Ри Иль-Сонг 2 0.2
Хан Кван-Сон 1 0.1
Кан Кук Чхоль 1 0.1
Ри Хён Чжин 1 0.1
Чхве Чу Сон 1 (1) 0.1
Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азмун Сердар 6 0.6
Тареми Мехди 6 (2) 0.6
Мохебби Мохаммад 3 0.3
Резаэян Рамин 2 0.2
Канаани Хоссейн 2 0.2
Гайеди Мехди 2 0.2
Нурафкан Омид 1 0.1

Карточки

КНДР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ри Иль-Сонг 3 0
Чан Кук Чхоль 1 1
Ри Ун-Чхоль 2 0
Ким Бом Хек 2 0
Чон Иль Гван 1 0
Ким Джу-Сонг 1 0
Кан Кук Чхоль 1 0
Кан Чжу Хек 1 0
Ким Кук-Бом 1 0
Чоу Ок Чхоль 1 0
Ри Джо-Гук 1 0
Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канаани Хоссейн 3 0
Хардани Салех 1 1
Джаханбахш Алиреза 2 0
Годдос Саман 2 0
Резаэян Рамин 1 0
Азмун Сердар 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Карими Али II 1 0
Гайеди Мехди 1 0
Халилзаде Шоджа 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Фаллах Саман 1 0

Результаты матчей

КНДР
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Иран
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
2
КНДР
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Иран
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
14
КНДР
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Иран
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
4
50%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
4
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

14
22
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
7%
6
27%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
6
27%
31-45
3
21%
4
18%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
3
21%
4
18%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

КНДР
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кыргызстан - КНДР 1:0 ОАЭ - КНДР 1:1 КНДР - Катар 2:2 Узбекистан - КНДР 1:0
Иордания - КНДР 0:0 КНДР - Мьянма 4:1 КНДР - Сирия 1:0 КНДР - Япония 0:3 Япония - КНДР 1:0 Мьянма - КНДР 1:6 Сирия - КНДР 1:0 Ливан - КНДР 0:0 Туркменистан - КНДР 3:1 КНДР - Южная Корея 0:0 Шри-Ланка - КНДР 0:1 КНДР - Ливан 2:0 Таджикистан - КНДР 0:1 КНДР - Таджикистан 1:0 Индия - КНДР 2:5 Сирия - КНДР 5:2
Иран
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Иран - Катар 4:1 Узбекистан - Иран 0:0 ОАЭ - Иран 0:1 Иран - Кыргызстан 1:0
Иран - Узбекистан 0:0 Гонконг - Иран 2:4 Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0 Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3

Результаты матчей

КНДР
Иран

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
4 раза 67%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
5 раз 50%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

КНДР
Иран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5
3
2
1
3
3.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
5
5
2
8
2.5
4
6
2
8
3.5
4
6
1
9
4.5
1
9
1
9
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Узбекистан
 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
ОАЭ
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
4.
Катар
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
5.
Кыргызстан
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
6.
КНДР
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Иран
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Кыргызстан
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Катар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
КНДР
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
ОАЭ
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
ОАЭ
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Катар
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
5.
КНДР
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
6.
Кыргызстан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 10
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Иордания Альнаимат Язан 7
Ирак Хуссейн Аймен 7
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Салдана Камило 1 4
Палестина Махаджана Амид 1 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча КНДР - Иран от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2024, осталось 2 дня 6 часов 2 минуты.



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  • 37 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 65
    КНДР 15.4% (10)
    X 13.8% (9)
    Иран 70.8% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    КНДР
    Ничья
    Иран
    10.50
    Реклама, bettery.ru
    4.80
    Реклама, bettery.ru
    1.33
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    Прогнозы на матч КНДР - Иран

    Исход игры
    КНДР
    15.2% (10)
    Ничья
    13.6% (9)
    Иран
    71.2% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.19% (27)
    Меньше
    57.81% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (32)
    Нет
    50% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Иран
    24.2% (16)
    0:2 Иран
    24.2% (16)
    0:1 Иран
    15.2% (10)
    1:1 Ничья
    10.6% (7)
    2:1 КНДР
    9.1% (6)
    2:0 КНДР
    4.5% (3)
    1:3 Иран
    3% (2)
    0:3 Иран
    3% (2)
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