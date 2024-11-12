Тур: 5.
Позже
История личных встреч
ОАЭ
Кыргызстан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
ОАЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Фабио
|3
|0.3
|Аль-Маазми Хариб
|3
|0.3
|Аламири Султан
|3
|0.3
|Салех Али
|3 (1)
|0.3
|Мабхут Али Ахмед
|3 (2)
|0.3
|Альхаммади Халифа
|1
|0.1
|Рамадан Абдалла
|1
|0.1
|Альгассани Яхья
|1
|0.1
|Алдханхани Халед II
|1
|0.1
|Мохаммад Хазем
|1
|0.1
Кыргызстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожо Жоэлу
|4
|0.4
|Абдурахманов Одилжон
|2
|0.2
|Мерк Кай
|2
|0.2
|Браузман Кристиян
|2
|0.2
|Шукуров Алимардон
|1
|0.1
|Жыргалбек Кайрат
|1
|0.1
|Батырканов Эрнест
|1
|0.1
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0.1
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0.1
|Мерк Кими
|1
|0.1
|Кичин Валерий
|1 (1)
|0.1
Карточки
ОАЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салех Али
|2
|0
|Хашеми Халид
|2
|0
|Маджид Рашид
|2
|0
|Альхаммади Халифа
|2
|0
|Отонне Куаме
|2
|0
|Аламири Султан
|2
|0
|Алдханхани Халед II
|2
|0
|Салмеен Абдулла
|0
|1
|Аль-Аттас Мохамед
|1
|0
|Альгассани Яхья
|1
|0
|Мелони Маркус
|1
|0
|Джамиль Ахмед Абдулла
|1
|0
|Абельазиз Бадер
|1
|0
Кыргызстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдурахманов Одилжон
|3
|0
|Дациев Саид
|1
|1
|Кичин Валерий
|1
|0
|Козубаев Тамирлан
|1
|0
|Ахматалиев Мирбек
|1
|0
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0
|Мищенко Александр
|1
|0
|Токотаев Ержан
|1
|0
|Кенжебаев Ермек
|1
|0
Результаты матчей
ОАЭ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Кыргызстан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
8
ОАЭ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Кыргызстан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
12
9
ОАЭ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Кыргызстан
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
21
21
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
5
24%
2
10%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
24%
6
29%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
3
14%
4
19%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
ОАЭ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Узбекистан - ОАЭ 1:0 ОАЭ - КНДР 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Катар - ОАЭ 1:3
ОАЭ - Бахрейн 1:1 Непал - ОАЭ 0:4 Йемен - ОАЭ 0:3 ОАЭ - Йемен 2:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Палестина - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 ОАЭ - Оман 0:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0 ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2
Кыргызстан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кыргызстан - КНДР 1:0 Катар - Кыргызстан 3:1 Кыргызстан - Узбекистан 2:3 Иран - Кыргызстан 1:0
Оман - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - Малайзия 1:1 Кыргызстан - Тайвань 5:1 Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1
Результаты матчей
ОАЭ
Кыргызстан
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ОАЭ
Кыргызстан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
64
46
46
28
28
19
Группа A
Группа A
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Катар
|Али Алмоез
|10
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Иордания
|Альнаимат Язан
|7
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|7
|Палестина
|Салдана Камило
|1 4
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 4
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
Прогнозы на матч ОАЭ - Кыргызстан
Исход игры
ОАЭ
90.3% (56)
Ничья
8.1% (5)
Кыргызстан
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.07% (22)
Меньше
63.93% (39)
Обе команды забьют
Да
42.62% (26)
Нет
57.38% (35)
Популярный счёт
2:0 ОАЭ
37.1% (23)
2:1 ОАЭ
27.4% (17)
1:0 ОАЭ
16.1% (10)
1:1 Ничья
8.1% (5)
3:1 ОАЭ
4.8% (3)
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