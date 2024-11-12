  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 5.
ОАЭ
FIFA #68
 
Позже
Кыргызстан
FIFA #103
Прогнозы 62
ОАЭ 90.3% (56)
X 8.1% (5)
Кыргызстан 1.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ОАЭ
Ничья
Кыргызстан
4.15
8.50
Реклама, zenit.win
9.00
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

ОАЭ
Кыргызстан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:0
КА
3:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

ОАЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Фабио 3 0.3
Аль-Маазми Хариб 3 0.3
Аламири Султан 3 0.3
Салех Али 3 (1) 0.3
Мабхут Али Ахмед 3 (2) 0.3
Альхаммади Халифа 1 0.1
Рамадан Абдалла 1 0.1
Альгассани Яхья 1 0.1
Алдханхани Халед II 1 0.1
Мохаммад Хазем 1 0.1
Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожо Жоэлу 4 0.4
Абдурахманов Одилжон 2 0.2
Мерк Кай 2 0.2
Браузман Кристиян 2 0.2
Шукуров Алимардон 1 0.1
Жыргалбек Кайрат 1 0.1
Батырканов Эрнест 1 0.1
Алыкулов Гулжигит 1 0.1
Зарыпбеков Эльдияр 1 0.1
Мерк Кими 1 0.1
Кичин Валерий 1 (1) 0.1

Карточки

ОАЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салех Али 2 0
Хашеми Халид 2 0
Маджид Рашид 2 0
Альхаммади Халифа 2 0
Отонне Куаме 2 0
Аламири Султан 2 0
Алдханхани Халед II 2 0
Салмеен Абдулла 0 1
Аль-Аттас Мохамед 1 0
Альгассани Яхья 1 0
Мелони Маркус 1 0
Джамиль Ахмед Абдулла 1 0
Абельазиз Бадер 1 0
Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдурахманов Одилжон 3 0
Дациев Саид 1 1
Кичин Валерий 1 0
Козубаев Тамирлан 1 0
Ахматалиев Мирбек 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Мищенко Александр 1 0
Токотаев Ержан 1 0
Кенжебаев Ермек 1 0

Результаты матчей

ОАЭ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Кыргызстан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
8
ОАЭ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Кыргызстан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

12
9
ОАЭ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Кыргызстан
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

21
21
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
5
24%
2
10%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
24%
6
29%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
3
14%
4
19%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

ОАЭ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Узбекистан - ОАЭ 1:0 ОАЭ - КНДР 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Катар - ОАЭ 1:3
ОАЭ - Бахрейн 1:1 Непал - ОАЭ 0:4 Йемен - ОАЭ 0:3 ОАЭ - Йемен 2:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Палестина - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 ОАЭ - Оман 0:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0 ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2
Кыргызстан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кыргызстан - КНДР 1:0 Катар - Кыргызстан 3:1 Кыргызстан - Узбекистан 2:3 Иран - Кыргызстан 1:0
Оман - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - Малайзия 1:1 Кыргызстан - Тайвань 5:1 Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1

Результаты матчей

ОАЭ
Кыргызстан

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ОАЭ
Кыргызстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
2
3
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
4
6
4
6
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Узбекистан
 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
ОАЭ
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
4.
Катар
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
5.
Кыргызстан
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
6.
КНДР
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Иран
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Кыргызстан
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Катар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
КНДР
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
ОАЭ
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
ОАЭ
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Катар
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
5.
КНДР
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
6.
Кыргызстан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 10
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Иордания Альнаимат Язан 7
Ирак Хуссейн Аймен 7
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Салдана Камило 1 4
Палестина Махаджана Амид 1 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ОАЭ - Кыргызстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 17 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 39 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 62
    ОАЭ 90.3% (56)
    X 8.1% (5)
    Кыргызстан 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ОАЭ
    Ничья
    Кыргызстан
    4.15
    8.50
    Реклама, zenit.win
    9.00
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ОАЭ - Кыргызстан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч ОАЭ - Кыргызстан

    Исход игры
    ОАЭ
    90.3% (56)
    Ничья
    8.1% (5)
    Кыргызстан
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.07% (22)
    Меньше
    63.93% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    42.62% (26)
    Нет
    57.38% (35)
    Популярный счёт
    2:0 ОАЭ
    37.1% (23)
    2:1 ОАЭ
    27.4% (17)
    1:0 ОАЭ
    16.1% (10)
    1:1 Ничья
    8.1% (5)
    3:1 ОАЭ
    4.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ОАЭ
    Кыргызстан
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный