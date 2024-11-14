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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 5.
Катар
FIFA #46
 
Позже
Узбекистан
FIFA #58
Прогнозы 154
Катар 27.9% (43)
X 29.9% (46)
Узбекистан 42.2% (65)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Баршам
Мешаал
5
Сальман
Тарек
16
Хухи
Буалем
12
Мендес
Лукас
15
Аль-Рави
Бассам
4
Ваад
Мохаммед
13
Аль-Хассан
Ибрахим
20
Фати
Ахмед
10
Афиф
Акрам
7
Аль-Ганехи
Ахмед
19
Али
Алмоез
1
Юсупов
Уткир
23
Аликулов
Хусниддин
2
Хусанов
Абдукодир
18
Абдуллаев
Абдулла
II
3
Алиджанов
Хожиакбар
13
Насруллаев
Шерзод
9
Хамробеков
Одилжон
7
Шукуров
Отабек
19
Тургунбаев
Азизбек
22
Файзуллаев
Аббосбек
14
Шомуродов
Элдор
Катар
4-4-1-1
Узбекистан
3-4-2-1

История личных встреч

Катар
Узбекистан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

30%
70%
3 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

КА
1:1
ТМС
2:0
Ч2КА
1:0
Ч2КА
0:1
ММ
3:0
ЧМОМ
5:1
ЧМОМ
0:1
АЧК
0:2
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
3:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.17
0.25

Среднее время на гол

77
360

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

3
0.83

Среднее время на гол

30
108

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

1.9
0.6

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
150

Бомбардиры внутри турнира

Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Али Алмоез 10 (2) 1
Афиф Акрам 3 (1) 0.3
Аль-Рауи Ахмед 2 0.2
Машааль Мустафа 2 0.2
Аль-Хассан Ибрахим 2 0.2
Аль-Хайдос Хассан 1 0.1
Юссеф Юссеф 1 0.1
Айман Юсеф 1 0.1
Аль-Абдуллах Тамим 1 0.1
Алаэльдин Ахмед 1 (1) 0.1
Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 4 0.4
Урунов Остон 4 0.4
Шукуров Отабек 3 (1) 0.3
Аликулов Хусниддин 2 0.2
Сергеев Игорь 1 0.1
Ашурматов Рустам 1 0.1
Машарипов Джалолиддин 1 0.1
Эркинов Хожимат 1 0.1
Насруллаев Шерзод 1 0.1

Карточки

Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальман Тарек 2 0
Юссеф Юссеф 2 0
Фати Ахмед 1 0
Мохаммед Исмаиль 1 0
Али Алмоез 1 0
Баршам Мешаал 1 0
Аль-Хадрами Наиф 1 0
Аль-Ганехи Ахмед 1 0
Аль-Рауи Ахмед 1 0
Аль-Хассан Ибрахим 1 0
Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ашурматов Рустам 3 0
Сайфиев Фаррух 3 0
Хамробеков Одилжон 2 0
Насруллаев Шерзод 2 0
Шомуродов Элдор 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0

Результаты матчей

Катар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Узбекистан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
0
Катар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Узбекистан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
10
Катар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Узбекистан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

24
18
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
5
28%
16-30
6
25%
1
6%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
6
25%
4
22%
76-90

Пропущено

14
6
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
7%
2
33%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
3
50%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Катар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Иран - Катар 4:1 Катар - Кыргызстан 3:1 КНДР - Катар 2:2 Катар - ОАЭ 1:3
Катар - Индия 2:1 Афганистан - Катар 0:0 Кувейт - Катар 1:2 Катар - Кувейт 3:0 Иордания - Катар 1:3 Иран - Катар 2:3 Катар - Узбекистан 1:1 Катар - Палестина 2:1 Катар - Китай 1:0 Таджикистан - Катар 0:1 Катар - Ливан 3:0 Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4
Узбекистан
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Узбекистан - ОАЭ 1:0 Узбекистан - Иран 0:0 Кыргызстан - Узбекистан 2:3 Узбекистан - КНДР 1:0
Иран - Узбекистан 0:0 Узбекистан - Туркменистан 3:1 Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3

Результаты матчей

Катар
Узбекистан

Точный счет

1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
8:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
8
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
8:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
8
1 раз 10%
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Катар
Узбекистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
3
3
2
2.5
2
4
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
3
1
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
6
4
4
6
2.5
4
6
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
Узбекистан
 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
ОАЭ
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
4.
Катар
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
5.
Кыргызстан
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
6.
КНДР
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Иран
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Кыргызстан
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Катар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
КНДР
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
6.
ОАЭ
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
ОАЭ
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Катар
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
5.
КНДР
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
6.
Кыргызстан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 10
Южная Корея Хын Мин Сон 9
Япония Уэда Аясэ 8
Иордания Альнаимат Язан 7
Ирак Хуссейн Аймен 7
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Салдана Камило 1 4
Палестина Махаджана Амид 1 4
Саудовская Аравия Аль-Булаихи Али 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола!
    Сегодня встречаемся на матче пятого тура Группы 1 отборочного цикла к чемпионату мира 2026 в рамках Азии между сборными Катара и Узбекистана. Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.  
    Статистика и цифры
    - Сборная Узбекистана - фаворит матча по мнению букмекеров;
    - Сборная Катара за пять последних игр одержала две победы;
    - Сборная Узбекистана не проигрывает в основное время на протяжении 20 игр;
    - Сборная Узбекистана не проигрывает в основное время в очных матчах на протяжении четырёх игр. 

    Прогноз на игру
  • Текстовая онлайн трансляция матча Катар - Узбекистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2024, осталось 8 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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Прогнозы 154
Катар 27.9% (43)
X 29.9% (46)
Узбекистан 42.2% (65)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Катар - Узбекистан

Исход игры
Катар
27.7% (44)
Ничья
30.2% (48)
Узбекистан
42.1% (67)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (46)
Меньше
58.93% (66)
Обе команды забьют
Да
78.57% (88)
Нет
21.43% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.4% (42)
2:1 Катар
15.7% (25)
1:2 Узбекистан
10.7% (17)
0:1 Узбекистан
7.5% (12)
1:0 Катар
4.4% (7)
2:0 Катар
2.5% (4)
3:1 Катар
1.3% (2)
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