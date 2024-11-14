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Сегодня встречаемся на матче пятого тура Группы 1 отборочного цикла к чемпионату мира 2026 в рамках Азии между сборными Катара и Узбекистана. Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.- Сборная Узбекистана - фаворит матча по мнению букмекеров;- Сборная Катара за пять последних игр одержала две победы;- Сборная Узбекистана не проигрывает в основное время на протяжении 20 игр;- Сборная Узбекистана не проигрывает в основное время в очных матчах на протяжении четырёх игр.