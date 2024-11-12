Тур: 5.
Позже
История личных встреч
Катар
Узбекистан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
10 матчей
30%
70%
3 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.17
0.25
Среднее время на гол
77
360
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
3
0.83
Среднее время на гол
30
108
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
1.9
0.6
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
150
Бомбардиры внутри турнира
Катар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Али Алмоез
|10 (2)
|1
|Афиф Акрам
|3 (1)
|0.3
|Аль-Рауи Ахмед
|2
|0.2
|Машааль Мустафа
|2
|0.2
|Аль-Хассан Ибрахим
|2
|0.2
|Аль-Хайдос Хассан
|1
|0.1
|Юссеф Юссеф
|1
|0.1
|Айман Юсеф
|1
|0.1
|Аль-Абдуллах Тамим
|1
|0.1
|Алаэльдин Ахмед
|1 (1)
|0.1
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шомуродов Элдор
|4
|0.4
|Урунов Остон
|4
|0.4
|Шукуров Отабек
|3 (1)
|0.3
|Аликулов Хусниддин
|2
|0.2
|Сергеев Игорь
|1
|0.1
|Ашурматов Рустам
|1
|0.1
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0.1
|Эркинов Хожимат
|1
|0.1
|Насруллаев Шерзод
|1
|0.1
Карточки
Катар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальман Тарек
|2
|0
|Юссеф Юссеф
|2
|0
|Фати Ахмед
|1
|0
|Мохаммед Исмаиль
|1
|0
|Али Алмоез
|1
|0
|Баршам Мешаал
|1
|0
|Аль-Хадрами Наиф
|1
|0
|Аль-Ганехи Ахмед
|1
|0
|Аль-Рауи Ахмед
|1
|0
|Аль-Хассан Ибрахим
|1
|0
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ашурматов Рустам
|3
|0
|Сайфиев Фаррух
|3
|0
|Хамробеков Одилжон
|2
|0
|Насруллаев Шерзод
|2
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
Результаты матчей
Катар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Узбекистан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
0
Катар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Узбекистан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
10
Катар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Узбекистан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
16
8
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
24
18
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
5
28%
16-30
6
25%
1
6%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
6
25%
4
22%
76-90
Пропущено
14
6
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
7%
2
33%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
3
50%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Катар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Иран - Катар 4:1 Катар - Кыргызстан 3:1 КНДР - Катар 2:2 Катар - ОАЭ 1:3
Катар - Индия 2:1 Афганистан - Катар 0:0 Кувейт - Катар 1:2 Катар - Кувейт 3:0 Иордания - Катар 1:3 Иран - Катар 2:3 Катар - Узбекистан 1:1 Катар - Палестина 2:1 Катар - Китай 1:0 Таджикистан - Катар 0:1 Катар - Ливан 3:0 Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4
Узбекистан
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Узбекистан - ОАЭ 1:0 Узбекистан - Иран 0:0 Кыргызстан - Узбекистан 2:3 Узбекистан - КНДР 1:0
Иран - Узбекистан 0:0 Узбекистан - Туркменистан 3:1 Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3
Результаты матчей
Катар
Узбекистан
Точный счет
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
8:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
8
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
8:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
8
1 раз 10%
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Катар
Узбекистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
32
24
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
73
64
46
46
19
19
19
Группа A
Группа A
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Катар
|Али Алмоез
|10
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Иордания
|Альнаимат Язан
|7
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|7
|Палестина
|Салдана Камило
|1 4
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 4
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
Прогнозы на матч Катар - Узбекистан
Исход игры
Катар
35.1% (27)
Ничья
22.1% (17)
Узбекистан
42.9% (33)
Тотал 2.5
Больше
50.82% (31)
Меньше
49.18% (30)
Обе команды забьют
Да
77.05% (47)
Нет
22.95% (14)
Популярный счёт
2:1 Катар
23.4% (18)
1:1 Ничья
20.8% (16)
1:2 Узбекистан
14.3% (11)
0:1 Узбекистан
9.1% (7)
1:0 Катар
5.2% (4)
2:0 Катар
2.6% (2)
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