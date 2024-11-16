Тур: 19.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
- Защитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томаров Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
5 ЭмерсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тихонов Андрей
История личных встреч
Урал
Енисей
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
69
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аюпов Тимур
|5 (1)
|0.28
|Секулич Мартин
|4
|0.22
|Егорычев Андрей
|3
|0.17
|Ионов Алексей
|2
|0.11
|Эрик Бикфалви
|1
|0.06
|Гогличидзе Лео
|1
|0.06
|Бегич Сильвие
|1
|0.06
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.06
|Каштанов Алексей
|1
|0.06
|Железнов Юрий
|1
|0.06
|Мосин Егор
|1
|0.06
|Ишков Илья
|1
|0.06
|Воронов Максим
|1
|0.06
|Итало VI
|1
|0.06
|Мишкич Даниел
|1 (1)
|0.06
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|5
|0.28
|Савельев Максим
|4
|0.22
|Масловский Александр
|2
|0.11
|Цесь Ян
|2
|0.11
|Гилязетдинов Артур
|1
|0.06
|Григорьев Даниил
|1
|0.06
|Шипунов Тимофей
|1
|0.06
|Тихонов Денис
|1
|0.06
|Окладников Андрей
|1
|0.06
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|4
|1
|Мишкич Даниел
|4
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Сунгатулин Фаниль
|3
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Ишков Илья
|2
|0
|Секулич Мартин
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Юсупов Артур
|1
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Мосин Егор
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масловский Александр
|3
|1
|Чуканов Андреа
|4
|0
|Самойлов Денис
|4
|0
|Рукас Томас
|3
|0
|Ширяев Максим
|3
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Эмерсон Иллой-Айет
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Надольский Александр
|2
|0
|Савельев Максим
|2
|0
|Гилязетдинов Артур
|1
|0
|Григорьев Даниил
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
|Богатырев Никита
|1
|0
Результаты матчей
Урал
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Енисей
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Урал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Енисей
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
10
11
Урал
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Енисей
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
8%
2
29%
1-15
3
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
1
14%
76-90
Пропущено
4
15
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
27%
61-75
2
50%
4
27%
76-90
Забито
14
13
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
7%
3
23%
76-90
Пропущено
12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
26
20
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
4
15%
3
15%
1-15
5
19%
4
20%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
6
23%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
7
27%
4
20%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
5
31%
2
10%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
2
13%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шинник - Урал 0:2 Урал - Родина Москва 0:0 Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1
СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Сокол - Урал 1:3 Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1
Енисей
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Торпедо Москва - Енисей 2:0 Енисей - Ротор 2:0 Тюмень - Енисей 4:1 Енисей - Уфа 1:0
Родина Москва - Енисей 1:1 Шинник - Енисей 2:0 Енисей - Урал 3:0 Спартак Кострома - Енисей 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1 Нефтехимик - Енисей 0:1 Енисей - Балтика 1:2 Чайка - Енисей 2:0 Енисей - Сочи 1:0 Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1
Результаты матчей
Урал
Енисей
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Урал
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
45
44
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
54
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
99
414
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|9
|9
|0
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|23 - 12
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|6
|11
|1
|15 - 10
|29
|5.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|26 - 25
|27
|7.
|2:0 Заявка
|19
|6
|8
|5
|15 - 14
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 22
|25
|9.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|18 - 16
|24
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 28
|24
|11.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|18 - 22
|23
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 14
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|14.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 24
|20
|15.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|10 - 23
|19
|16.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|12 - 20
|18
|17.
|0:2 Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 19
|18
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 6
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 8
|14
|12.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|13.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|15.
|2:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|17.
|0:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|2.
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 8
|15
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|4.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|5.
|0:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 13
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 16
|7
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 7
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|СКА-Хабаровск
|Гонгадзе Георгий
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|6
|Уфа
|Перченок Александр
|8
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 6
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|7
|Балтика
|Андраде Кевин
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал - Енисей
Исход игры
Урал
92.4% (109)
Ничья
5.1% (6)
Енисей
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (54)
Меньше
50.91% (56)
Обе команды забьют
Да
50.91% (56)
Нет
49.09% (54)
Популярный счёт
2:1 Урал
41.5% (49)
1:0 Урал
31.4% (37)
2:0 Урал
13.6% (16)
1:2 Енисей
1.7% (2)
3:1 Урал
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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