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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 19.
Урал
 
Позже
Енисей
Прогнозы 34
Урал 91.2% (31)
X 2.9% (1)
Енисей 5.9% (2)
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История личных встреч

Урал
Енисей

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ТМК
0:2
КФ
0:2
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
69

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 5 (1) 0.28
Секулич Мартин 4 0.22
Егорычев Андрей 3 0.17
Ионов Алексей 2 0.11
Эрик Бикфалви 1 0.06
Гогличидзе Лео 1 0.06
Бегич Сильвие 1 0.06
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.06
Каштанов Алексей 1 0.06
Железнов Юрий 1 0.06
Мосин Егор 1 0.06
Ишков Илья 1 0.06
Воронов Максим 1 0.06
Итало VI 1 0.06
Мишкич Даниел 1 (1) 0.06
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 5 0.28
Савельев Максим 4 0.22
Масловский Александр 2 0.11
Цесь Ян 2 0.11
Гилязетдинов Артур 1 0.06
Григорьев Даниил 1 0.06
Шипунов Тимофей 1 0.06
Тихонов Денис 1 0.06
Окладников Андрей 1 0.06

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 4 1
Мишкич Даниел 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Сунгатулин Фаниль 3 0
Маргасов Тимофей 2 0
Гогличидзе Лео 2 0
Мамин Артём 2 0
Ишков Илья 2 0
Секулич Мартин 2 0
Ионов Алексей 1 0
Юсупов Артур 1 0
Чудин Иван 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Железнов Юрий 1 0
Мосин Егор 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масловский Александр 3 1
Чуканов Андреа 4 0
Самойлов Денис 4 0
Рукас Томас 3 0
Ширяев Максим 3 0
Ломакин Александр 2 0
Эмерсон Иллой-Айет 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Надольский Александр 2 0
Савельев Максим 2 0
Гилязетдинов Артур 1 0
Григорьев Даниил 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Окладников Андрей 1 0
Богатырев Никита 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Енисей
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Урал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Енисей
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

10
11
Урал
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Енисей
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
8%
2
29%
1-15
3
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
1
14%
76-90

Пропущено

4
15
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
27%
61-75
2
50%
4
27%
76-90

Забито

14
13
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
7%
3
23%
76-90

Пропущено

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

26
20
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
4
15%
3
15%
1-15
5
19%
4
20%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
6
23%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
7
27%
4
20%
76-90

Пропущено

16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
5
31%
2
10%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
2
13%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шинник - Урал 0:2 Урал - Родина Москва 0:0 Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1
СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Сокол - Урал 1:3 Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1
Енисей
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Торпедо Москва - Енисей 2:0 Енисей - Ротор 2:0 Тюмень - Енисей 4:1 Енисей - Уфа 1:0
Родина Москва - Енисей 1:1 Шинник - Енисей 2:0 Енисей - Урал 3:0 Спартак Кострома - Енисей 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1 Нефтехимик - Енисей 0:1 Енисей - Балтика 1:2 Чайка - Енисей 2:0 Енисей - Сочи 1:0 Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1

Результаты матчей

Урал
Енисей

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Урал
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
4
4
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
4
5
4
1.5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
5
9
9
1.5
4
14
2
16
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 18 9 9 0 34 - 13 36
2.
Балтика
 Заявка 18 10 6 2 23 - 12 36
3.
Урал
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Арсенал Тула
 Заявка 18 6 11 1 15 - 10 29
5.
Сочи
 Заявка 18 7 7 4 28 - 19 28
6.
Черноморец Нв
 Заявка 18 8 3 7 26 - 25 27
7.
Чайка
 Заявка 18 6 7 5 23 - 22 25
8.
Родина Москва
 Заявка 18 5 9 4 18 - 16 24
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 18 6 6 6 25 - 28 24
10.
Енисей
 Заявка 18 7 2 9 18 - 22 23
11.
Ротор
 Заявка 18 5 8 5 13 - 14 23
12.
КАМАЗ
 Заявка 18 6 4 8 17 - 14 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
14.
Сокол
 Заявка 18 4 7 7 10 - 21 19
15.
Шинник
 Заявка 18 4 6 8 12 - 20 18
16.
Алания
 Заявка 18 4 6 8 11 - 17 18
17.
Уфа
 Заявка 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Тюмень
 Заявка 18 2 3 13 14 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
2.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
3.
Урал
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
4.
Балтика
 Заявка 8 5 3 0 10 - 3 18
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6.
Нефтехимик
 Заявка 10 5 3 2 11 - 6 18
7.
Сочи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
8.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
9.
КАМАЗ
 Заявка 8 4 2 2 11 - 5 14
10.
Черноморец Нв
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
11.
Чайка
 Заявка 9 3 5 1 16 - 8 14
12.
Родина Москва
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
13.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 5 - 5 12
14.
Ротор
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
15.
Уфа
 Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
16.
Шинник
 Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
17.
Алания
 Заявка 9 1 3 5 5 - 10 6
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 10 5 3 2 13 - 9 18
2.
Торпедо Москва
 Заявка 8 3 5 0 10 - 5 14
3.
Черноморец Нв
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
4.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
5.
Ротор
 Заявка 9 3 3 3 6 - 8 12
6.
Урал
 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
7.
Чайка
 Заявка 9 3 2 4 7 - 14 11
8.
Сочи
 Заявка 10 2 5 3 12 - 13 11
9.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арсенал Тула
 Заявка 8 1 6 1 6 - 6 9
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 2 2 6 6 - 9 8
12.
Шинник
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Сокол
 Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14.
Енисей
 Заявка 10 2 1 7 6 - 16 7
15.
Уфа
 Заявка 8 1 3 4 3 - 7 6
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Чайка Руденко Владислав 6
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 6
Алания Плиев Константин 2 4
Уфа Перченок Александр 7
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Балтика Андраде Кевин 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2024, осталось 2 дня 1 час 37 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 34
    Урал 91.2% (31)
    X 2.9% (1)
    Енисей 5.9% (2)
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    Ничья
    Енисей
    1.70
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    5.30
    5.40
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    Прогнозы на матч Урал - Енисей

    Исход игры
    Урал
    91.2% (31)
    Ничья
    2.9% (1)
    Енисей
    5.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.39% (13)
    Меньше
    60.61% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    42.42% (14)
    Нет
    57.58% (19)
    Популярный счёт
    1:0 Урал
    35.3% (12)
    2:1 Урал
    35.3% (12)
    2:0 Урал
    17.6% (6)
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