Печенкин с тридцати двух метров пробил по центру ворот. Янович забрал мяч в руки.

"Арсенал" постепенно стал отодвигать игру к центральному кругу. Борьбы на поле становится всё больше.

Замена в составе "Арсенала": вместо Максима Турищева на поле вышел Малик Одейинка.

Сагуткин у центрального круга сбил Раздорских и получил жёлтую карточку.

Одейинка по центру прошёл вперёд, но через двух соперников его передача к штрафной площади на Липового не прошла.

Попов слева прострелил к воротам, а Янович забрал мяч в руки.

Замена в составе "Арсенала": вместо Ишкана Гелояна на поле вышел Никита Печенкин.

Замена в составе "Арсенала": вместо Давида Семенчука на поле вышел Григорий Жилкин.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! МАГОМЕДОВ!!! Магомедов справа откликнулся на заброс к воротам, опередил Кайнова и точно пробил в дальний угол.

Алиев на выходе забрал мяч в ногах Алиева. После прострела Петрова слева Магомедов в касание пытался вывести Саида к воротам.

Второй тайм в Нижнекамске!

В перерыве в составе "Нефтехимика" произошла замена: вместо Кирилла Морозова на поле вышел Роман Денисов.

Семенчук на фланге руками остановил Алиева и получил первую жёлтую карточку в матче.

Емельянов справа со штрафного навесил к воротам. Мяч отскочил к Денисову, который г7олвоой пробил в правый угол. Левашов успел сместиться и сферу поймал.

Петров слева обыгрался с Шильцовым, а прострел Максима в штрафную площадь соперники перехватили.

"Нефтехимик" прижал соперников к штрафной площади. Один за другим следуют забросы внутрь, но к ударам по воротам это не приводит. Тульская защита действует надёжно.

Денисов в центре поля ударил по ногам Раздорских.

Шильцов с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Липовой справа вошёл в штрафную площадь, а его прострел в центр на Турищева соперники заблокировали.

45' 2 минуты добавил Шафеев в первом тайме.

45' Семенчук ошибся в передаче на своей половине поля. Попов сумел быстро помочь партнёру и вернуть мяч.

44' Петров справа с двадцати метров пробил в сторону противоположного углового флага.

43' Раздорских в центральном круга врезался в Морозова.

42' Цараев у центрального круга получил удар мячом в живот от Морозова. Алану потребовалась небольшая пауза, чтобы подняться с газона. Вмешательство медиков не потребовалось.

41' Турищев слева от угла штрафной площади по линии сместился немного к центру и пробил по центру ворот. Янович забрал мяч в руки.

40' Удар Петрова слева с восемнадцати метров соперники заблокировали.

39' Кахидзе справа навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

38' Гелоян на фланге сбил Кахидзе.

36' Офсайд у Гелояна.

35' Ботака-Иобома получил повреждение правого голеностопа. Медики вышли на поле оказать помощь защитнику "Арсенала".

34' Кахидзе справа сделал заброс в штрафную площадь, которому с разворота пробить по воротам соперники не позволили.

33' Емельянов от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч выбили.

32' Магомедов на линии штрафной площади откатил мяч на Емельянова, который пробил правее ворот.

30' Медики вышли на поле оказать Морозову помощь. Небольшая пауза в матче.

29' Турищев на чужой половине поля ударил по ногам Морозова.

28' Цараев по центру прошёл вперёд и с двадцати шести метров пробил по воротам. Янович отбил мяч в землю и забрал его в руки.

26' "Нефтехимик" продолжает владеть мячом у центрального круга.

25' Кахидзе в центральном круге подтолкнул в спину Гелояна.

24' "Нефтехимик" задвигался активнее. Игра переместилась на половину поля гостей. Вот только угроз воротам нет.

23' Турищев слева забрался в офсайд.

21' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

СИТДИКОВ!!! Попов от углового флага навесил к дальней штанге. Янович на выходе не добрался до мяча, который прилетел в колено Ситдикову и отскочил в сетку.

20' Первая половина тайма проходит с небольшим преимуществом "Арсенала". Гости чаще контролируют мяч в центре поля. При этом угроз воротам в обе стороны минимально.

19' После навеса слева Турищев головой пробил по воротам. Янович мяч поймал.

18' Раздорских получил по ногам от Морозова у центрального круга.

16' Алиев перед чужой штрафной площадью прихватил руками Ботака-Иобому.

15' Разждорских у центрального круга сбил Шильцова.

14' Емельянов со штрафного сделал заброс на Сагуткина, после удара головой которого мяч сверху опустился на сетку ворот.

13' Ботака-Иобома у центрального круга сбил убегавшего в отрыв Алиева.

12' Шильцов на чужой половине поля ударил по ноге Кайнова.

10' Гелоян сбил Морозова у центрального круга.

9' Справа прошёл навесил на Кайнова, который головой пробил в соперника. Отскок мяча получился удачным для хозяев.

8' Раздорских слева со штрафного навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Янович и забрал мяч в руки.

7' Сильный ветер сегодня в Нижнекамске при нулевой температуре. Несколько игроков играют в шапочках.

6' "Арсенал" подержал мяч в центре поля. До чужой штрафной площади тулякам дойти не удалось.

4' Следующий угловой удар также исполнил Емельянов. Морозов сыграл на подборе, но удар у Кирилла не получился.

3' Алиев заработал первый угловой удар в матче, а исполнил Емельянов. Подача последовала к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

2' "Нефтехимик" играет в чёрно-зелёной форме, "Арсенал" - в жёлто-красной.