Тур: 19.
Позже
История личных встреч
Нефтехимик
Арсенал Тула
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джамилов Султан
|4
|0.22
|Петров Максим Вячеславович
|3
|0.17
|Шоркин Максим
|2
|0.11
|Алиев Саид
|2
|0.11
|Шильцов Константин
|2
|0.11
|Магомедов Рашид
|1
|0.06
|Емельянов Данила
|1
|0.06
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Турищев Максим
|4
|0.22
|Ткачёв Сергей
|2
|0.11
|Липовой Данил
|2
|0.11
|Попов Артём
|1
|0.06
|Цараев Алан
|1
|0.06
|Азявин Илья
|1
|0.06
|Раздорских Никита
|1
|0.06
|Хабибов Ансор
|1
|0.06
|Большаков Кирилл
|1
|0.06
|Одейинка Малик
|1
|0.06
|Гелоян Ишхан
|0
|0
Карточки
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толстопятов Николай
|3
|1
|Ситдиков Марат
|3
|0
|Кахидзе Александр
|3
|0
|Шоркин Максим
|2
|0
|Морозов Кирилл
|2
|0
|Валиахметов Эдуард
|2
|0
|Алиев Саид
|2
|0
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0
|Шильцов Константин
|2
|0
|Першин Матвей
|2
|0
|Родин Даниил
|2
|0
|Джамилов Султан
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|Емельянов Данила
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лёвин Владислав
|4
|0
|Попов Артём
|3
|0
|Бердников Алексей
|3
|0
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Печенкин Никита
|2
|0
|Волков Захар
|2
|0
|Турищев Максим
|2
|0
|Семенчук Давид
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Шевченко Евгений
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Азявин Илья
|1
|0
|Раздорских Никита
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Жилкин Григорий
|1
|0
Результаты матчей
Нефтехимик
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Арсенал Тула
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Нефтехимик
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Арсенал Тула
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
1
10
Нефтехимик
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Арсенал Тула
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
78% (14)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
3
16
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
10
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
27%
4
24%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
4
27%
6
35%
76-90
Пропущено
18
8
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
2
25%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
4
22%
2
25%
61-75
6
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нефтехимик - Балтика 1:2 Сочи - Нефтехимик 3:2 Нефтехимик - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:0
Нефтехимик - Шинник 1:0 Балтика - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Композит - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Енисей 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Урал 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Алания - Арсенал Тула 0:0 Сокол - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Шинник 1:1 Чайка - Арсенал Тула 2:2
Арсенал Тула - Сочи 1:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1
Результаты матчей
Нефтехимик
Арсенал Тула
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
5 раз 28%
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Нефтехимик
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
126
414
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|9
|9
|0
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|23 - 12
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|6
|11
|1
|15 - 10
|29
|5.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|26 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 22
|25
|8.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|18 - 16
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 28
|24
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|18 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|13 - 14
|23
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 14
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|14.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|10 - 21
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|12 - 20
|18
|16.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 17
|18
|17.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 24
|17
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 6
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 8
|14
|12.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|14.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|2.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 13
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 7
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|СКА-Хабаровск
|Гонгадзе Георгий
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|6
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 6
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|7
|Балтика
|Андраде Кевин
|6
Прогнозы на матч Нефтехимик - Арсенал Тула
Исход игры
Нефтехимик
12.1% (4)
Ничья
60.6% (20)
Арсенал Тула
27.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
12.12% (4)
Меньше
87.88% (29)
Обе команды забьют
Да
69.7% (23)
Нет
30.3% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
57.6% (19)
0:1 Арсенал Тула
18.2% (6)
1:0 Нефтехимик
9.1% (3)
1:2 Арсенал Тула
6.1% (2)
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