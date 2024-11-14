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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 19.
Нефтехимик
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 33
Нефтехимик 12.1% (4)
X 60.6% (20)
Арсенал Тула 27.3% (9)
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Нефтехимик
Ничья
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История личных встреч

Нефтехимик
Арсенал Тула

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

МПЛ
1:1
МПЛ
1:0
МПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джамилов Султан 4 0.22
Петров Максим Вячеславович 3 0.17
Шоркин Максим 2 0.11
Алиев Саид 2 0.11
Шильцов Константин 2 0.11
Магомедов Рашид 1 0.06
Емельянов Данила 1 0.06
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Турищев Максим 4 0.22
Ткачёв Сергей 2 0.11
Липовой Данил 2 0.11
Попов Артём 1 0.06
Цараев Алан 1 0.06
Азявин Илья 1 0.06
Раздорских Никита 1 0.06
Хабибов Ансор 1 0.06
Большаков Кирилл 1 0.06
Одейинка Малик 1 0.06
Гелоян Ишхан 0 0

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толстопятов Николай 3 1
Ситдиков Марат 3 0
Кахидзе Александр 3 0
Шоркин Максим 2 0
Морозов Кирилл 2 0
Валиахметов Эдуард 2 0
Алиев Саид 2 0
Петров Максим Вячеславович 2 0
Шильцов Константин 2 0
Першин Матвей 2 0
Родин Даниил 2 0
Джамилов Султан 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Емельянов Данила 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лёвин Владислав 4 0
Попов Артём 3 0
Бердников Алексей 3 0
Гелоян Ишхан 2 0
Печенкин Никита 2 0
Волков Захар 2 0
Турищев Максим 2 0
Семенчук Давид 2 0
Ткачёв Сергей 1 0
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Раздорских Никита 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Жилкин Григорий 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Арсенал Тула
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Нефтехимик
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Арсенал Тула
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

1
10
Нефтехимик
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Арсенал Тула
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
78% (14)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

3
16

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
43%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
10
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
27%
4
24%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
4
27%
6
35%
76-90

Пропущено

18
8
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
2
25%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
4
22%
2
25%
61-75
6
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нефтехимик - Балтика 1:2 Сочи - Нефтехимик 3:2 Нефтехимик - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:0
Нефтехимик - Шинник 1:0 Балтика - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Композит - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Енисей 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Урал 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Алания - Арсенал Тула 0:0 Сокол - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Шинник 1:1 Чайка - Арсенал Тула 2:2
Арсенал Тула - Сочи 1:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1

Результаты матчей

Нефтехимик
Арсенал Тула

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
5 раз 28%
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
1
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
12
6
4
14
1.5
3
15
1
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 18 9 9 0 34 - 13 36
2.
Балтика
 Заявка 18 10 6 2 23 - 12 36
3.
Урал
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Арсенал Тула
 Заявка 18 6 11 1 15 - 10 29
5.
Сочи
 Заявка 18 7 7 4 28 - 19 28
6.
Черноморец Нв
 Заявка 18 8 3 7 26 - 25 27
7.
Чайка
 Заявка 18 6 7 5 23 - 22 25
8.
Родина Москва
 Заявка 18 5 9 4 18 - 16 24
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 18 6 6 6 25 - 28 24
10.
Енисей
 Заявка 18 7 2 9 18 - 22 23
11.
Ротор
 Заявка 18 5 8 5 13 - 14 23
12.
КАМАЗ
 Заявка 18 6 4 8 17 - 14 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
14.
Сокол
 Заявка 18 4 7 7 10 - 21 19
15.
Шинник
 Заявка 18 4 6 8 12 - 20 18
16.
Алания
 Заявка 18 4 6 8 11 - 17 18
17.
Уфа
 Заявка 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Тюмень
 Заявка 18 2 3 13 14 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
2.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
3.
Урал
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
4.
Балтика
 Заявка 8 5 3 0 10 - 3 18
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6.
Нефтехимик
 Заявка 10 5 3 2 11 - 6 18
7.
Сочи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
8.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
9.
КАМАЗ
 Заявка 8 4 2 2 11 - 5 14
10.
Черноморец Нв
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
11.
Чайка
 Заявка 9 3 5 1 16 - 8 14
12.
Родина Москва
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
13.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 5 - 5 12
14.
Ротор
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
15.
Уфа
 Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
16.
Шинник
 Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
17.
Алания
 Заявка 9 1 3 5 5 - 10 6
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 10 5 3 2 13 - 9 18
2.
Торпедо Москва
 Заявка 8 3 5 0 10 - 5 14
3.
Черноморец Нв
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
4.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
5.
Ротор
 Заявка 9 3 3 3 6 - 8 12
6.
Урал
 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
7.
Чайка
 Заявка 9 3 2 4 7 - 14 11
8.
Сочи
 Заявка 10 2 5 3 12 - 13 11
9.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арсенал Тула
 Заявка 8 1 6 1 6 - 6 9
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 2 2 6 6 - 9 8
12.
Шинник
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Сокол
 Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14.
Енисей
 Заявка 10 2 1 7 6 - 16 7
15.
Уфа
 Заявка 8 1 3 4 3 - 7 6
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Чайка Руденко Владислав 6
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 6
Алания Плиев Константин 2 4
Уфа Перченок Александр 7
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Балтика Андраде Кевин 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2024, осталось 2 дня 3 часа 36 минут.



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    • Прогнозы 33
    Нефтехимик 12.1% (4)
    X 60.6% (20)
    Арсенал Тула 27.3% (9)
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    Нефтехимик
    Ничья
    Арсенал Тула
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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Арсенал Тула

    Исход игры
    Нефтехимик
    12.1% (4)
    Ничья
    60.6% (20)
    Арсенал Тула
    27.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    12.12% (4)
    Меньше
    87.88% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    69.7% (23)
    Нет
    30.3% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    57.6% (19)
    0:1 Арсенал Тула
    18.2% (6)
    1:0 Нефтехимик
    9.1% (3)
    1:2 Арсенал Тула
    6.1% (2)
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    Нефтехимик
    Арсенал Тула
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