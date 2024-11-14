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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 19.
КАМАЗ
 
Позже
Балтика
Прогнозы 34
КАМАЗ 11.8% (4)
X 20.6% (7)
Балтика 67.6% (23)
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История личных встреч

КАМАЗ
Балтика

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

МПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПД
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.38
0.88

Среднее время на гол

240
102

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.63

Среднее время на гол

72
144

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

0.81
0.75

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

110
120

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горелов Павел 4 0.22
Караев Давид 3 0.17
Козлов Иван 2 0.11
Апеков Руслан 2 (1) 0.11
Фартуна Борис 2 (2) 0.11
Абрамов Артём 1 0.06
Мельников Никита 1 0.06
Дерюгин Александр 1 0.06
Хубаев Давид 1 (1) 0.06
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 5 (2) 0.28
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.17
Фернандес Алекс II 3 (2) 0.17
Пряхин Сергей 2 0.11
Никишин Кирилл 2 0.11
Петров Илья 1 0.06
Ковалёв Юрий 1 0.06
Мохаммад Амир 1 0.06
Маляров Кирилл 1 0.06
Осипов Александр 1 0.06
Варатынов Сергей 1 0.06

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюрджан Артём 4 0
Абрамов Артём 3 0
Мельников Никита 3 0
Маругин Даниил 3 0
Козлов Иван 3 0
Кусяпов Талгат 2 0
Горелов Павел 2 0
Абдуллаев Сурхайхан 2 0
Анисимов Артур 1 0
Лаук Максим 1 0
Караев Давид 1 0
Хубаев Давид 1 0
Тананеев Дмитрий 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Защепкин Роман 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андраде Кевин 6 0
Пряхин Сергей 5 0
Аванесян Тигран 4 0
Петров Илья 3 0
Мохаммад Амир 2 0
Саусь Владислав 2 0
Гассама Натан 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Терентьев Денис 1 0
Мендель Андрей 1 0
Стефанович Илья 1 0
Бориско Максим 1 0
Эльдарушев Абу-Саид 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

1
3
КАМАЗ
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Балтика
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
9
КАМАЗ
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Балтика
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
18%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
5
42%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
11%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
3
18%
4
19%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
2
12%
5
24%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
6
35%
1
5%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
5
36%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КАМАЗ - Сокол 3:1 Уфа - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:0 Ротор - КАМАЗ 1:0
Чайка - КАМАЗ 0:0 Тюмень - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Шинник 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 КАМАЗ - Урал 0:2 Алания - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2
Балтика
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Нефтехимик - Балтика 1:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1
Шинник - Балтика 1:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Алания - Балтика 0:2 Балтика - Нефтехимик 0:0 Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1

Результаты матчей

КАМАЗ
Балтика

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
14
4
4
14
1.5
8
10
3
15
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 18 9 9 0 34 - 13 36
2.
Балтика
 Заявка 18 10 6 2 23 - 12 36
3.
Урал
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Арсенал Тула
 Заявка 18 6 11 1 15 - 10 29
5.
Сочи
 Заявка 18 7 7 4 28 - 19 28
6.
Черноморец Нв
 Заявка 18 8 3 7 26 - 25 27
7.
Чайка
 Заявка 18 6 7 5 23 - 22 25
8.
Родина Москва
 Заявка 18 5 9 4 18 - 16 24
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 18 6 6 6 25 - 28 24
10.
Енисей
 Заявка 18 7 2 9 18 - 22 23
11.
Ротор
 Заявка 18 5 8 5 13 - 14 23
12.
КАМАЗ
 Заявка 18 6 4 8 17 - 14 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
14.
Сокол
 Заявка 18 4 7 7 10 - 21 19
15.
Шинник
 Заявка 18 4 6 8 12 - 20 18
16.
Алания
 Заявка 18 4 6 8 11 - 17 18
17.
Уфа
 Заявка 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Тюмень
 Заявка 18 2 3 13 14 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
2.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
3.
Урал
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
4.
Балтика
 Заявка 8 5 3 0 10 - 3 18
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6.
Нефтехимик
 Заявка 10 5 3 2 11 - 6 18
7.
Сочи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
8.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
9.
КАМАЗ
 Заявка 8 4 2 2 11 - 5 14
10.
Черноморец Нв
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
11.
Чайка
 Заявка 9 3 5 1 16 - 8 14
12.
Родина Москва
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
13.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 5 - 5 12
14.
Ротор
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
15.
Уфа
 Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
16.
Шинник
 Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
17.
Алания
 Заявка 9 1 3 5 5 - 10 6
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 10 5 3 2 13 - 9 18
2.
Торпедо Москва
 Заявка 8 3 5 0 10 - 5 14
3.
Черноморец Нв
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
4.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
5.
Ротор
 Заявка 9 3 3 3 6 - 8 12
6.
Урал
 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
7.
Чайка
 Заявка 9 3 2 4 7 - 14 11
8.
Сочи
 Заявка 10 2 5 3 12 - 13 11
9.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арсенал Тула
 Заявка 8 1 6 1 6 - 6 9
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 2 2 6 6 - 9 8
12.
Шинник
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Сокол
 Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14.
Енисей
 Заявка 10 2 1 7 6 - 16 7
15.
Уфа
 Заявка 8 1 3 4 3 - 7 6
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Чайка Руденко Владислав 6
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 6
Алания Плиев Константин 2 4
Уфа Перченок Александр 7
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Балтика Андраде Кевин 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2024, осталось 2 дня 2 часа 36 минут.



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    • Прогнозы 34
    КАМАЗ 11.8% (4)
    X 20.6% (7)
    Балтика 67.6% (23)
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    3.20
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    3.10
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    Прогнозы на матч КАМАЗ - Балтика

    Исход игры
    КАМАЗ
    11.8% (4)
    Ничья
    20.6% (7)
    Балтика
    67.6% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (17)
    Меньше
    50% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    67.65% (23)
    Нет
    32.35% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Балтика
    41.2% (14)
    1:1 Ничья
    17.6% (6)
    0:2 Балтика
    14.7% (5)
    0:1 Балтика
    8.8% (3)
    1:0 КАМАЗ
    8.8% (3)
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