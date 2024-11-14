Тур: 19.
История личных встреч
КАМАЗ
Балтика
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.38
0.88
Среднее время на гол
240
102
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.63
Среднее время на гол
72
144
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.81
0.75
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
110
120
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горелов Павел
|4
|0.22
|Караев Давид
|3
|0.17
|Козлов Иван
|2
|0.11
|Апеков Руслан
|2 (1)
|0.11
|Фартуна Борис
|2 (2)
|0.11
|Абрамов Артём
|1
|0.06
|Мельников Никита
|1
|0.06
|Дерюгин Александр
|1
|0.06
|Хубаев Давид
|1 (1)
|0.06
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|5 (2)
|0.28
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.17
|Фернандес Алекс II
|3 (2)
|0.17
|Пряхин Сергей
|2
|0.11
|Никишин Кирилл
|2
|0.11
|Петров Илья
|1
|0.06
|Ковалёв Юрий
|1
|0.06
|Мохаммад Амир
|1
|0.06
|Маляров Кирилл
|1
|0.06
|Осипов Александр
|1
|0.06
|Варатынов Сергей
|1
|0.06
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюрджан Артём
|4
|0
|Абрамов Артём
|3
|0
|Мельников Никита
|3
|0
|Маругин Даниил
|3
|0
|Козлов Иван
|3
|0
|Кусяпов Талгат
|2
|0
|Горелов Павел
|2
|0
|Абдуллаев Сурхайхан
|2
|0
|Анисимов Артур
|1
|0
|Лаук Максим
|1
|0
|Караев Давид
|1
|0
|Хубаев Давид
|1
|0
|Тананеев Дмитрий
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андраде Кевин
|6
|0
|Пряхин Сергей
|5
|0
|Аванесян Тигран
|4
|0
|Петров Илья
|3
|0
|Мохаммад Амир
|2
|0
|Саусь Владислав
|2
|0
|Гассама Натан
|2
|0
|Фернандес Алекс II
|2
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Стефанович Илья
|1
|0
|Бориско Максим
|1
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
1
3
КАМАЗ
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Балтика
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
4
9
КАМАЗ
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Балтика
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
18%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
5
42%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
11%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
3
18%
4
19%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
2
12%
5
24%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
6
35%
1
5%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
5
36%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
3
21%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КАМАЗ - Сокол 3:1 Уфа - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:0 Ротор - КАМАЗ 1:0
Чайка - КАМАЗ 0:0 Тюмень - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Шинник 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 КАМАЗ - Урал 0:2 Алания - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2
Балтика
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Нефтехимик - Балтика 1:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1
Шинник - Балтика 1:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Алания - Балтика 0:2 Балтика - Нефтехимик 0:0 Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1
Результаты матчей
КАМАЗ
Балтика
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
44
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
144
414
810
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|9
|9
|0
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|23 - 12
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|6
|11
|1
|15 - 10
|29
|5.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|26 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 22
|25
|8.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|18 - 16
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 28
|24
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|18 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|13 - 14
|23
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 14
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|14.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|10 - 21
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|12 - 20
|18
|16.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 17
|18
|17.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 24
|17
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 6
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 8
|14
|12.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|14.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|2.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 13
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 7
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|СКА-Хабаровск
|Гонгадзе Георгий
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|6
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 6
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|7
|Балтика
|Андраде Кевин
|6
Прогнозы на матч КАМАЗ - Балтика
Исход игры
КАМАЗ
11.8% (4)
Ничья
20.6% (7)
Балтика
67.6% (23)
Тотал 2.5
Больше
50% (17)
Меньше
50% (17)
Обе команды забьют
Да
67.65% (23)
Нет
32.35% (11)
Популярный счёт
1:2 Балтика
41.2% (14)
1:1 Ничья
17.6% (6)
0:2 Балтика
14.7% (5)
0:1 Балтика
8.8% (3)
1:0 КАМАЗ
8.8% (3)
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