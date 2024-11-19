Шукуров разыграл угловой с партнером, получил обратный пас и выполнил навес на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХАРДАНИ! 0:2! В отборе сыграл Хардани на половине поля соперника. В итоге вывалился он на свидание с кипером соперника и пробил низом в левый угол!

Гонят фанаты вперед сейчас свой коллектив. Хочется надеяться, что борьба в матче будет. Времени у коллективов на гол остается немало.

Снова Хардани на ударную позицию выходил. Защитник выполнял удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели.

Азмун сейчас нанес мощный удар по воротам соперника. Мяч полетел метров на 15 выше цели. Не самый точный выстрел мы увидели сейчас.

Иранцы дают своему сопернику играть, катать мяч с левого края на правый, но на большее соперник пока не может рассчитывать.

71% против 29% по проценту владения мячом. Солидное преимущество имеют пока гости по владению, и иранский коллектив не останавливается на достигнутом.

Середина первого тайма у нас идет тем временем. Сборная Кыргызстана владеет мячом, а Шукуров ранее получил карточку желтого цвета за фол в центре поля.

Иран провел новую атаку на ворота соперника. Тареми сместился с правого края в центр и пробил в дальний угол. Мяч прилетел в руки вратарю.

Проигрывает Кыргызстан все также своему сопернику, но хочет отыграться до перерыва. Времени еще, благо, остается много. Ситуацию можно исправить.

Мохаммади нанес прицельный удар по воротам соперника сейчас, но слишком перестарался игрок, направив сферу куда выше перекладины.

Голизаде по ногам сопернику сейчас зарядил в районе центрального круга. 1:3 по нарушениям у нас в первом тайме. Довольно академичная игра.

Хардани на фланге получил удар по ногам от соперника, но тут же поднялся на ноги и выполнил навес на дальнюю штангу, где никого не оказалось.

Мерк выполнял передачу с левого края в центр штрафной - мяч прямо в руки голкиперу приземлился. Тот сыграл уверенно и надежно на выходе.

Свистят сейчас трибуны. Явно им не нравится все то, что на поле происходит. Опасных моментов у хозяев пока почти нет.

22' Снова угловой на левом фланге заработали гости. Розыгрыш в центре, и подача на дальнюю штангу ни к чему интересному не привели.

21' Канаани выполнил передачу с правого края на дальнюю штангу - сфера добралась до голкипера, который зафиксировал мяч в своих перчатках.

20' Азмуну в центре поля соперники зарядили по ноге. Кажется, что готов матч игрок продолжать, даже несмотря на тот факт, что продолжает он прихрамывать.

18' Активизировались на трибунах фанаты сейчас. Гонят они свой коллектив вперед, требуя от него более интересного футбола. Хозяева пока бездействуют в атаке.

17' Как-то совсем без моментов играет команда хозяев. Пока толком даже к воротам соперника Кыргызстан не подходил.

16' Тареми получил мяч на правом фланге, сместился в центр и нанес удар по рамке соперника. Мяч полетел значительно выше перекладины.

15' Тареми получил мяч на линии штрафной, нанес дальний удар по рамке противника, но в цель направить сферу не сумел. Слишком уж неточный выстрел у игрока получился.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТАРЕМИ! 0:1!

Вперед выходит Иран! Подача от углового флага. Пробивает по воротам соперника Эззатоллахи. Кипер отбил сферу перед собой, а Тареми играет на добивании.

12' Свистят трибуны, поскольку мячом владеет иранский коллектив, что совсем не нравится фанатам на футбольной арене. Легкое посвистывание на трибунах пока.