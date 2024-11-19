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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 6.
Кыргызстан
FIFA #103
0:2
Первый тайм: 45'
Иран
FIFA #19
0'
0:1
12' Гол
Тареми Мехди
23' Желтая карточка
Шукуров Алимардон
0:2
33' Гол
Хардани Салех

Ход матча

12'
0:1
Тареми Мехди
23'
Шукуров Алимардон
 
33'
0:2
Хардани Салех
Прогнозы 121
Кыргызстан 11.6% (14)
X 4.1% (5)
Иран 84.3% (102)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Токотаев
Ержан
17
Зарыпбеков
Эльдияр
3
Козубаев
Тамирлан
5
Бекбердинов
Арслан
14
Мищенко
Александр
19
Кенжебаев
Ермек
22
Шукуров
Алимардон
12
Абдурахманов
Одилжон
21
Мерк
Кай
10
Алыкулов
Гулжигит
7
Кожо
Жоэлу
1
Бейранванд
Алиреза
2
Хардани
Салех
13
Канаани
Хоссейн
14
Немати
Али
5
Мохаммади
Милад
17
Карими
Мохаммад
6
Эззатоллахи
Саид
11
Голизаде
Али
9
Тареми
Мехди
8
Мохебби
Мохаммад
20
Азмун
Сердар
Кыргызстан
3-4-2-1
Иран
4-2-3-1

История личных встреч

Кыргызстан
Иран

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Ч2КА
1:0
КЦА
1:5
ТМС
6:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

3.5
5

Среднее время на гол

25
18

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
54

Бомбардиры внутри турнира

Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожо Жоэлу 4 0.33
Абдурахманов Одилжон 2 0.17
Мерк Кай 2 0.17
Браузман Кристиян 2 0.17
Шукуров Алимардон 1 0.08
Жыргалбек Кайрат 1 0.08
Батырканов Эрнест 1 0.08
Алыкулов Гулжигит 1 0.08
Зарыпбеков Эльдияр 1 0.08
Мерк Кими 1 0.08
Кичин Валерий 1 (1) 0.08
Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 7 (2) 0.58
Азмун Сердар 6 0.5
Мохебби Мохаммад 5 0.42
Гайеди Мехди 3 0.25
Резаэян Рамин 2 0.17
Канаани Хоссейн 2 0.17
Нурафкан Омид 1 0.08
Хардани Салех 1 0.08

Карточки

Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдурахманов Одилжон 3 0
Дациев Саид 1 1
Кичин Валерий 1 0
Козубаев Тамирлан 1 0
Ахматалиев Мирбек 1 0
Шукуров Алимардон 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Мищенко Александр 1 0
Токотаев Ержан 1 0
Кенжебаев Ермек 1 0
Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канаани Хоссейн 3 0
Халилзаде Шоджа 1 1
Хардани Салех 1 1
Джаханбахш Алиреза 2 0
Годдос Саман 2 0
Резаэян Рамин 1 0
Азмун Сердар 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Карими Али II 1 0
Гайеди Мехди 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Фаллах Саман 1 0
Юсефи Ария 1 0

Результаты матчей

Кыргызстан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Иран
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
2
Кыргызстан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Иран
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
14
Кыргызстан
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Иран
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

11
12
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
4
36%
6
50%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Пропущено

9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

21
26
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
2
10%
6
23%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
6
29%
8
31%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
4
19%
4
15%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кыргызстан
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ОАЭ - Кыргызстан 3:0 Кыргызстан - КНДР 1:0 Катар - Кыргызстан 3:1 Кыргызстан - Узбекистан 2:3
Иран - Кыргызстан 1:0 Оман - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - Малайзия 1:1 Кыргызстан - Тайвань 5:1 Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0
Иран
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
КНДР - Иран 2:3 Иран - Катар 4:1 Узбекистан - Иран 0:0 ОАЭ - Иран 0:1
Иран - Кыргызстан 1:0 Иран - Узбекистан 0:0 Гонконг - Иран 2:4 Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0 Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4

Результаты матчей

Кыргызстан
Иран

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кыргызстан
Иран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
3
2
1
4
3.5
3
2
1
4
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
6
5
2
9
2.5
5
6
1
10
3.5
4
7
1
10
4.5
1
10

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 2:0 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
2.
Узбекистан
 Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
3.
ОАЭ
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
4.
Катар
 Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
5.
Кыргызстан
 0:2 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
6.
КНДР
 Заявка 6 0 2 4 5 - 9 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Иран
 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Катар
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4.
ОАЭ
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Кыргызстан
 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
6.
КНДР
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 2:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Узбекистан
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
ОАЭ
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Катар
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
5.
КНДР
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
6.
Кыргызстан
 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 12
Южная Корея Хын Мин Сон 10
Япония Уэда Аясэ 8
Иордания Альнаимат Язан 7
Иран Тареми Мехди 7
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Салдана Камило 1 4
Палестина Махаджана Амид 1 4
Индонезия Хубнер Джастин 1 4
Саудовская Аравия Аль-Булаихи Али 4
Австралия Баккус Кенау 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    71% против 29% по проценту владения мячом. Солидное преимущество имеют пока гости по владению, и иранский коллектив не останавливается на достигнутом. 
  • 41'
    Иранцы дают своему сопернику играть, катать мяч с левого края на правый, но на большее соперник пока не может рассчитывать. 
  • 40'
    Азмун сейчас нанес мощный удар по воротам соперника. Мяч полетел метров на 15 выше цели. Не самый точный выстрел мы увидели сейчас. 
  • 38'
    Снова Хардани на ударную позицию выходил. Защитник выполнял удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. 
  • 37'
    Гонят фанаты вперед сейчас свой коллектив. Хочется надеяться, что борьба в матче будет. Времени у коллективов на гол остается немало. 
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХАРДАНИ! 0:2!
    В отборе сыграл Хардани на половине поля соперника. В итоге вывалился он на свидание с кипером соперника и пробил низом в левый угол!
  • 34'
    Шукуров разыграл угловой с партнером, получил обратный пас и выполнил навес на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось. 
  • 33'
    Свистят сейчас трибуны. Явно им не нравится все то, что на поле происходит. Опасных моментов у хозяев пока почти нет. 
  • 32'
    Мерк выполнял передачу с левого края в центр штрафной - мяч прямо в руки голкиперу приземлился. Тот сыграл уверенно и надежно на выходе. 
  • 31'
    Хардани на фланге получил удар по ногам от соперника, но тут же поднялся на ноги и выполнил навес на дальнюю штангу, где никого не оказалось. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Голизаде по ногам сопернику сейчас зарядил в районе центрального круга. 1:3 по нарушениям у нас в первом тайме. Довольно академичная игра. 
  • 28'
    Мохаммади нанес прицельный удар по воротам соперника сейчас, но слишком перестарался игрок, направив сферу куда выше перекладины. 
  • 26'
    Проигрывает Кыргызстан все также своему сопернику, но хочет отыграться до перерыва. Времени еще, благо, остается много. Ситуацию можно исправить. 
  • 25'
    Иран провел новую атаку на ворота соперника. Тареми сместился с правого края в центр и пробил в дальний угол. Мяч прилетел в руки вратарю. 
  • Желтая карточка
    24'
    Середина первого тайма у нас идет тем временем. Сборная Кыргызстана владеет мячом, а Шукуров ранее получил карточку желтого цвета за фол в центре поля. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      22'
      Снова угловой на левом фланге заработали гости. Розыгрыш в центре, и подача на дальнюю штангу ни к чему интересному не привели. 
    • 21'
      Канаани выполнил передачу с правого края на дальнюю штангу - сфера добралась до голкипера, который зафиксировал мяч в своих перчатках. 
    • 20'
      Азмуну в центре поля соперники зарядили по ноге. Кажется, что готов матч игрок продолжать, даже несмотря на тот факт, что продолжает он прихрамывать. 
    • 18'
      Активизировались на трибунах фанаты сейчас. Гонят они свой коллектив вперед, требуя от него более интересного футбола. Хозяева пока бездействуют в атаке. 
    • 17'
      Как-то совсем без моментов играет команда хозяев. Пока толком даже к воротам соперника Кыргызстан не подходил. 
    • 16'
      Тареми получил мяч на правом фланге, сместился в центр и нанес удар по рамке соперника. Мяч полетел значительно выше перекладины. 
    • 15'
      Тареми получил мяч на линии штрафной, нанес дальний удар по рамке противника, но в цель направить сферу не сумел. Слишком уж неточный выстрел у игрока получился. 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТАРЕМИ! 0:1!
      Вперед выходит Иран! Подача от углового флага. Пробивает по воротам соперника Эззатоллахи. Кипер отбил сферу перед собой, а Тареми играет на добивании.
    • 12'
      Свистят трибуны, поскольку мячом владеет иранский коллектив, что совсем не нравится фанатам на футбольной арене. Легкое посвистывание на трибунах пока. 
    • Травма, повреждение
      11'
      Пострадал Алыкулов, кстати говоря. Поднялся уже футболист и встречу продолжил. Все с ним хорошо. В полном порядке игрок, как показывает он сам. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Один из футболистов Кыргызстана оказался на футбольном поле. Тареми против оппонента правила нарушил. Будем надеяться, что с игроком все в порядке. 
    • 8'
      Иранцы очень достойно на старте поединка смотрятся. Уже немало неплохих атак они провели, но открыть счет на табло пока не смогли. 
    • Опасный момент
      7'
      Дальний удар Тареми сейчас нанес по воротам соперника. Мяч вполне мог нырнуть в левый угол, но в сетке ворот не оказался. Удар рядом со стойкой. 
    • 5'
      Кожо перед чужой штрафной получил мяч, попытался прокинуть сферу себе на ход, но его плотно встретили соперники и вынесли мяч за боковую линию.
    • 4'
      Пока никуда не торопятся оппоненты в этом матче. С левого края гости выполняли навес в центр штрафной - на выходе сработал голкипер.
    • 2'
      Кыргызстан сегодня вышел на поле в форме красного цвета, а игроки сборной Ирана предстали перед нами в чисто белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к отборочным матчам на ЧМ-2026. В очном матче сойдутся лицом к лицу Кыргызстан и Иран.

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
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    Прогнозы 121
    Кыргызстан 11.6% (14)
    X 4.1% (5)
    Иран 84.3% (102)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кыргызстан
    Ничья
    Иран
    16.00
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    6.30
    Реклама, pari.ru
    6.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кыргызстан 0:2 Иран

    Исход игры
    Кыргызстан
    15% (19)
    Ничья
    3.9% (5)
    Иран
    81.1% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.28% (45)
    Меньше
    58.72% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    36.7% (40)
    Нет
    63.3% (69)
    Популярный счёт
    0:2 Иран
    31.5% (40)
    1:2 Иран
    19.7% (25)
    0:1 Иран
    15.7% (20)
    0:3 Иран
    5.5% (7)
    2:1 Кыргызстан
    4.7% (6)
    1:4 Иран
    1.6% (2)
    1:3 Иран
    1.6% (2)
    1:0 Кыргызстан
    1.6% (2)
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