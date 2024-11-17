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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 6.
Кыргызстан
FIFA #103
 
Позже
Иран
FIFA #19
Прогнозы 43
Кыргызстан 16.3% (7)
X 9.3% (4)
Иран 74.4% (32)
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Лучшие коэффициенты
Кыргызстан
Ничья
Иран
17.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Кыргызстан
Иран

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Ч2КА
1:0
КЦА
1:5
ТМС
6:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

3.5
5

Среднее время на гол

25
18

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
54

Бомбардиры внутри турнира

Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожо Жоэлу 4 0.36
Абдурахманов Одилжон 2 0.18
Мерк Кай 2 0.18
Браузман Кристиян 2 0.18
Шукуров Алимардон 1 0.09
Жыргалбек Кайрат 1 0.09
Батырканов Эрнест 1 0.09
Алыкулов Гулжигит 1 0.09
Зарыпбеков Эльдияр 1 0.09
Мерк Кими 1 0.09
Кичин Валерий 1 (1) 0.09
Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азмун Сердар 6 0.55
Тареми Мехди 6 (2) 0.55
Мохебби Мохаммад 5 0.45
Гайеди Мехди 3 0.27
Резаэян Рамин 2 0.18
Канаани Хоссейн 2 0.18
Нурафкан Омид 1 0.09

Карточки

Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдурахманов Одилжон 3 0
Дациев Саид 1 1
Кичин Валерий 1 0
Козубаев Тамирлан 1 0
Ахматалиев Мирбек 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Мищенко Александр 1 0
Токотаев Ержан 1 0
Кенжебаев Ермек 1 0
Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канаани Хоссейн 3 0
Халилзаде Шоджа 1 1
Хардани Салех 1 1
Джаханбахш Алиреза 2 0
Годдос Саман 2 0
Резаэян Рамин 1 0
Азмун Сердар 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Карими Али II 1 0
Гайеди Мехди 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Фаллах Саман 1 0
Юсефи Ария 1 0

Результаты матчей

Кыргызстан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Иран
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
2
Кыргызстан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Иран
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
14
Кыргызстан
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Иран
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

11
12
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
4
36%
6
50%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Пропущено

9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

21
26
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
2
10%
6
23%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
6
29%
8
31%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
4
19%
4
15%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кыргызстан
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ОАЭ - Кыргызстан 3:0 Кыргызстан - КНДР 1:0 Катар - Кыргызстан 3:1 Кыргызстан - Узбекистан 2:3
Иран - Кыргызстан 1:0 Оман - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - Малайзия 1:1 Кыргызстан - Тайвань 5:1 Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0
Иран
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
КНДР - Иран 2:3 Иран - Катар 4:1 Узбекистан - Иран 0:0 ОАЭ - Иран 0:1
Иран - Кыргызстан 1:0 Иран - Узбекистан 0:0 Гонконг - Иран 2:4 Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0 Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4

Результаты матчей

Кыргызстан
Иран

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кыргызстан
Иран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
3
2
1
4
3.5
3
2
1
4
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
6
5
2
9
2.5
5
6
1
10
3.5
4
7
1
10
4.5
1
10

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
Узбекистан
 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
ОАЭ
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
4.
Катар
 Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
5.
Кыргызстан
 Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
6.
КНДР
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Иран
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Катар
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4.
ОАЭ
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Кыргызстан
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
КНДР
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
ОАЭ
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Узбекистан
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Катар
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
5.
КНДР
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
6.
Кыргызстан
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 12
Южная Корея Хын Мин Сон 9
Япония Уэда Аясэ 8
Иордания Альнаимат Язан 7
Ирак Хуссейн Аймен 7
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Салдана Камило 1 4
Палестина Махаджана Амид 1 4
Саудовская Аравия Аль-Булаихи Али 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кыргызстан - Иран от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2024, осталось 2 дня 2 часа 53 минуты.



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    • Прогнозы 43
    Кыргызстан 16.3% (7)
    X 9.3% (4)
    Иран 74.4% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кыргызстан
    Ничья
    Иран
    17.00
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    Прогнозы на матч Кыргызстан - Иран

    Исход игры
    Кыргызстан
    16.7% (7)
    Ничья
    9.5% (4)
    Иран
    73.8% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (23)
    Меньше
    37.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (23)
    Нет
    37.84% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Иран
    33.3% (14)
    0:2 Иран
    19% (8)
    2:1 Кыргызстан
    9.5% (4)
    0:1 Иран
    7.1% (3)
    0:3 Иран
    4.8% (2)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
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    Кыргызстан
    Иран
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