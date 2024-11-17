Тур: 6.
Позже
История личных встреч
Кыргызстан
Иран
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
3.5
5
Среднее время на гол
25
18
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
33
54
Бомбардиры внутри турнира
Кыргызстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожо Жоэлу
|4
|0.36
|Абдурахманов Одилжон
|2
|0.18
|Мерк Кай
|2
|0.18
|Браузман Кристиян
|2
|0.18
|Шукуров Алимардон
|1
|0.09
|Жыргалбек Кайрат
|1
|0.09
|Батырканов Эрнест
|1
|0.09
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0.09
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0.09
|Мерк Кими
|1
|0.09
|Кичин Валерий
|1 (1)
|0.09
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азмун Сердар
|6
|0.55
|Тареми Мехди
|6 (2)
|0.55
|Мохебби Мохаммад
|5
|0.45
|Гайеди Мехди
|3
|0.27
|Резаэян Рамин
|2
|0.18
|Канаани Хоссейн
|2
|0.18
|Нурафкан Омид
|1
|0.09
Карточки
Кыргызстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдурахманов Одилжон
|3
|0
|Дациев Саид
|1
|1
|Кичин Валерий
|1
|0
|Козубаев Тамирлан
|1
|0
|Ахматалиев Мирбек
|1
|0
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0
|Мищенко Александр
|1
|0
|Токотаев Ержан
|1
|0
|Кенжебаев Ермек
|1
|0
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канаани Хоссейн
|3
|0
|Халилзаде Шоджа
|1
|1
|Хардани Салех
|1
|1
|Джаханбахш Алиреза
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Резаэян Рамин
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Гайеди Мехди
|1
|0
|Мохебби Мохаммад
|1
|0
|Фаллах Саман
|1
|0
|Юсефи Ария
|1
|0
Результаты матчей
Кыргызстан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Иран
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
2
Кыргызстан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Иран
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
14
Кыргызстан
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Иран
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
11
12
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
4
36%
6
50%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Пропущено
9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
21
26
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
2
10%
6
23%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
6
29%
8
31%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
4
19%
4
15%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кыргызстан
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ОАЭ - Кыргызстан 3:0 Кыргызстан - КНДР 1:0 Катар - Кыргызстан 3:1 Кыргызстан - Узбекистан 2:3
Иран - Кыргызстан 1:0 Оман - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - Малайзия 1:1 Кыргызстан - Тайвань 5:1 Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0
Иран
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
КНДР - Иран 2:3 Иран - Катар 4:1 Узбекистан - Иран 0:0 ОАЭ - Иран 0:1
Иран - Кыргызстан 1:0 Иран - Узбекистан 0:0 Гонконг - Иран 2:4 Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0 Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4
Результаты матчей
Кыргызстан
Иран
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Кыргызстан
Иран
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
32
14
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
47
65
29
56
110
47
110
110
Группа A
Группа A
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Катар
|Али Алмоез
|12
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|9
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Иордания
|Альнаимат Язан
|7
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|7
|Палестина
|Салдана Камило
|1 4
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 4
|Саудовская Аравия
|Аль-Булаихи Али
|4
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
Прогнозы на матч Кыргызстан - Иран
Исход игры
Кыргызстан
16.7% (7)
Ничья
9.5% (4)
Иран
73.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (23)
Меньше
37.84% (14)
Обе команды забьют
Да
62.16% (23)
Нет
37.84% (14)
Популярный счёт
1:2 Иран
33.3% (14)
0:2 Иран
19% (8)
2:1 Кыргызстан
9.5% (4)
0:1 Иран
7.1% (3)
0:3 Иран
4.8% (2)
1:1 Ничья
4.8% (2)
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