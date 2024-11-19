Тур: 6.
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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Чоу Ок ЧхольЗащитник
-
16 Ким Джу-СонгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Пэк Чон СонПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ри Ун-ЧхольПолузащитник
-
13 Ри Иль-СонгПолузащитник
-
10 Хан Кван-СонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Син Тае СонгВратарь
-
21 Ю Кван ЧжунВратарь
- Защитник
-
23 Чон Кум-СонЗащитник
-
19 Ким Сон-ХеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Чхве Чу СонПолузащитник
-
6 Кье ТамПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чон Иль ГванНападающий
-
7 Ри ХанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Син Ён-Нам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Катанец Сречко
История личных встреч
КНДР
Узбекистан
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.14
Среднее время на гол
45
630
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
1.67
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.8
0.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
150
Бомбардиры внутри турнира
КНДР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чон Иль Гван
|5
|0.45
|Ри Джо-Гук
|3 (1)
|0.27
|Ри Иль-Сонг
|2
|0.18
|Ким Джу-Сонг
|1
|0.09
|Хан Кван-Сон
|1
|0.09
|Кан Кук Чхоль
|1
|0.09
|Ри Хён Чжин
|1
|0.09
|Чхве Чу Сон
|1 (1)
|0.09
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шомуродов Элдор
|4
|0.36
|Урунов Остон
|4
|0.36
|Шукуров Отабек
|3 (1)
|0.27
|Аликулов Хусниддин
|2
|0.18
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0.18
|Сергеев Игорь
|1
|0.09
|Ашурматов Рустам
|1
|0.09
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0.09
|Эркинов Хожимат
|1
|0.09
|Насруллаев Шерзод
|1
|0.09
Карточки
КНДР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ри Иль-Сонг
|3
|0
|Чан Кук Чхоль
|1
|1
|Ри Ун-Чхоль
|2
|0
|Кан Кук Чхоль
|2
|0
|Ким Бом Хек
|2
|0
|Ри Джо-Гук
|2
|0
|Чон Иль Гван
|1
|0
|Ким Джу-Сонг
|1
|0
|Кан Чжу Хек
|1
|0
|Ким Кук-Бом
|1
|0
|Чоу Ок Чхоль
|1
|0
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ашурматов Рустам
|3
|0
|Сайфиев Фаррух
|3
|0
|Хамробеков Одилжон
|2
|0
|Машарипов Джалолиддин
|2
|0
|Насруллаев Шерзод
|2
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
Результаты матчей
КНДР
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Узбекистан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
2
КНДР
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Узбекистан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
10
КНДР
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Узбекистан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
4
57%
3
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
5
25%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
1
7%
6
30%
61-75
3
20%
5
25%
76-90
Пропущено
13
9
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
5
38%
4
44%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
КНДР
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
КНДР - Иран 2:3 Кыргызстан - КНДР 1:0 ОАЭ - КНДР 1:1 КНДР - Катар 2:2
Узбекистан - КНДР 1:0 Иордания - КНДР 0:0 КНДР - Мьянма 4:1 КНДР - Сирия 1:0 КНДР - Япония 0:3 Япония - КНДР 1:0 Мьянма - КНДР 1:6 Сирия - КНДР 1:0 Ливан - КНДР 0:0 Туркменистан - КНДР 3:1 КНДР - Южная Корея 0:0 Шри-Ланка - КНДР 0:1 КНДР - Ливан 2:0 Таджикистан - КНДР 0:1 КНДР - Таджикистан 1:0 Индия - КНДР 2:5
Узбекистан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Катар - Узбекистан 3:2 Узбекистан - ОАЭ 1:0 Узбекистан - Иран 0:0 Кыргызстан - Узбекистан 2:3
Узбекистан - КНДР 1:0 Иран - Узбекистан 0:0 Узбекистан - Туркменистан 3:1 Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2
Результаты матчей
КНДР
Узбекистан
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 67%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
5 раз 45%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
КНДР
Узбекистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
33
14
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
15
41
15
23
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
47
74
29
47
29
110
110
Группа A
Группа A
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Катар
|Али Алмоез
|12
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|9
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Иордания
|Альнаимат Язан
|7
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|7
|Палестина
|Салдана Камило
|1 4
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 4
|Саудовская Аравия
|Аль-Булаихи Али
|4
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч КНДР - Узбекистан
Исход игры
КНДР
12.6% (19)
Ничья
13.2% (20)
Узбекистан
74.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
51.89% (55)
Меньше
48.11% (51)
Обе команды забьют
Да
64.15% (68)
Нет
35.85% (38)
Популярный счёт
1:2 Узбекистан
26.5% (40)
0:1 Узбекистан
15.2% (23)
1:1 Ничья
9.3% (14)
2:1 КНДР
6.6% (10)
0:2 Узбекистан
5.3% (8)
1:0 КНДР
2% (3)
2:0 КНДР
1.3% (2)
2:3 Узбекистан
1.3% (2)
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