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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к отборочным матчам на ЧМ-2026. В очном матче сойдутся лицом к лицу КНДР и Узбекистан.



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!