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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 6.
КНДР
FIFA #111
 
Позже
Узбекистан
FIFA #58
Прогнозы 48
КНДР 18.8% (9)
X 14.6% (7)
Узбекистан 66.7% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
КНДР
Ничья
Узбекистан
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Все Коэффициенты

История личных встреч

КНДР
Узбекистан

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Ч2КА
1:0
ТМС
4:0
ТМС
2:0
ЧМ2АК2Р
3:1
ЧМ2АК2Р
4:2
АЧК
1:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
0:1
ТМС
0:0
КК
2:2

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.14

Среднее время на гол

45
630

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
150

Бомбардиры внутри турнира

КНДР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чон Иль Гван 5 0.45
Ри Джо-Гук 3 (1) 0.27
Ри Иль-Сонг 2 0.18
Ким Джу-Сонг 1 0.09
Хан Кван-Сон 1 0.09
Кан Кук Чхоль 1 0.09
Ри Хён Чжин 1 0.09
Чхве Чу Сон 1 (1) 0.09
Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 4 0.36
Урунов Остон 4 0.36
Шукуров Отабек 3 (1) 0.27
Аликулов Хусниддин 2 0.18
Файзуллаев Аббосбек 2 0.18
Сергеев Игорь 1 0.09
Ашурматов Рустам 1 0.09
Машарипов Джалолиддин 1 0.09
Эркинов Хожимат 1 0.09
Насруллаев Шерзод 1 0.09

Карточки

КНДР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ри Иль-Сонг 3 0
Чан Кук Чхоль 1 1
Ри Ун-Чхоль 2 0
Кан Кук Чхоль 2 0
Ким Бом Хек 2 0
Ри Джо-Гук 2 0
Чон Иль Гван 1 0
Ким Джу-Сонг 1 0
Кан Чжу Хек 1 0
Ким Кук-Бом 1 0
Чоу Ок Чхоль 1 0
Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ашурматов Рустам 3 0
Сайфиев Фаррух 3 0
Хамробеков Одилжон 2 0
Машарипов Джалолиддин 2 0
Насруллаев Шерзод 2 0
Шомуродов Элдор 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0

Результаты матчей

КНДР
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Узбекистан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
2
КНДР
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Узбекистан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
10
КНДР
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Узбекистан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
4
57%
3
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
5
25%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
1
7%
6
30%
61-75
3
20%
5
25%
76-90

Пропущено

13
9
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
5
38%
4
44%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

КНДР
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
КНДР - Иран 2:3 Кыргызстан - КНДР 1:0 ОАЭ - КНДР 1:1 КНДР - Катар 2:2
Узбекистан - КНДР 1:0 Иордания - КНДР 0:0 КНДР - Мьянма 4:1 КНДР - Сирия 1:0 КНДР - Япония 0:3 Япония - КНДР 1:0 Мьянма - КНДР 1:6 Сирия - КНДР 1:0 Ливан - КНДР 0:0 Туркменистан - КНДР 3:1 КНДР - Южная Корея 0:0 Шри-Ланка - КНДР 0:1 КНДР - Ливан 2:0 Таджикистан - КНДР 0:1 КНДР - Таджикистан 1:0 Индия - КНДР 2:5
Узбекистан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Катар - Узбекистан 3:2 Узбекистан - ОАЭ 1:0 Узбекистан - Иран 0:0 Кыргызстан - Узбекистан 2:3
Узбекистан - КНДР 1:0 Иран - Узбекистан 0:0 Узбекистан - Туркменистан 3:1 Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2

Результаты матчей

КНДР
Узбекистан

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 67%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
5 раз 45%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

КНДР
Узбекистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
3
3
1
4
2.5
2
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
4
1
1
5
2.5
2
3
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
7
4
2
9
2.5
4
7
2
9
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
Узбекистан
 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
ОАЭ
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
4.
Катар
 Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
5.
Кыргызстан
 Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
6.
КНДР
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Иран
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Катар
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4.
ОАЭ
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Кыргызстан
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
КНДР
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
ОАЭ
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Узбекистан
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Катар
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
5.
КНДР
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
6.
Кыргызстан
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 12
Южная Корея Хын Мин Сон 9
Япония Уэда Аясэ 8
Иордания Альнаимат Язан 7
Ирак Хуссейн Аймен 7
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Салдана Камило 1 4
Палестина Махаджана Амид 1 4
Саудовская Аравия Аль-Булаихи Али 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча КНДР - Узбекистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2024, осталось 2 дня 53 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 48
    КНДР 18.8% (9)
    X 14.6% (7)
    Узбекистан 66.7% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    КНДР
    Ничья
    Узбекистан
    6.10
    Реклама, bettery.ru
    3.85
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    1.60
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    Прогнозы на матч КНДР - Узбекистан

    Исход игры
    КНДР
    18.8% (9)
    Ничья
    14.6% (7)
    Узбекистан
    66.7% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.76% (23)
    Меньше
    45.24% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (28)
    Нет
    33.33% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Узбекистан
    33.3% (16)
    0:1 Узбекистан
    14.6% (7)
    1:1 Ничья
    12.5% (6)
    2:1 КНДР
    10.4% (5)
    0:2 Узбекистан
    8.3% (4)
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    КНДР
    Узбекистан
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