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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Айнтрахт Фр
 
Позже
Вердер
Прогнозы 109
Айнтрахт Фр 86.2% (94)
X 10.1% (11)
Вердер 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Вердер
4.20
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
34
Коллинс
Ннамди
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
36
Кнауфф
Ансгар
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
21
Браун
Натаниэль
11
Экитике
Уго
7
Мармуш
Омар
1
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
13
Велькович
Милош
8
Вайзер
Митчелл
19
Кён
Деррик
10
Биттенкорт
Леонардо
14
Линен
Сенне
17
Грюлль
Марко
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
Айнтрахт Фр
4-4-2
Вердер
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Вердер

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
26.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

30 матчей

43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
56.7%
26.6%
5 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
3:4
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:3
К
2:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
0:5
Б
5:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.69
1.57

Среднее время на гол

53
57

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.57
1.19

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

49
41

Голов в среднем за матч

1.63
1.37

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 11 (2) 1.1
Экитике Уго 5 0.5
Браун Натаниэль 2 0.2
Ларссон Хуго 2 0.2
Кнауфф Ансгар 1 0.1
Тута 1 0.1
Гётце Марио 1 0.1
Дауд Махмуд 1 0.1
Матанович Игорь 1 0.1
Узун Кан 1 0.1
Схири Эльес 0 0
Эбимбе Эрик 0 0
Коллинс Ннамди 0 0
Бахойа Жан Маттео 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаге Йенс 4 0.4
Дукш Марвин 3 (1) 0.3
Агу Феликс 2 0.2
Вайзер Митчелл 1 0.1
Шмид Романо 1 0.1
Нжинма Джастин 1 0.1
Малатини Хулиан 1 0.1
Топп Кеке 1 0.1
Бёрк Оливер 1 0.1
Кён Деррик 1 0.1
Грюлль Марко 1 0.1
Штарк Никлас 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 3 1
Тута 3 0
Схири Эльес 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Кох Робин 1 0
Мармуш Омар 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Аменда Орель 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайзер Митчелл 3 1
Фридль Марко 2 1
Стаге Йенс 2 0
Линен Сенне 2 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Кён Деррик 1 0
Агу Феликс 1 0
Деман Оливье 1 0
Грюлль Марко 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Топп Кеке 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Вердер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

3
4
Айнтрахт Фр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вердер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

10
5
Айнтрахт Фр
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Вердер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
7%
3
21%
1-15
4
27%
2
14%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
3
20%
4
29%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
4
36%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
1
9%
3
60%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

26
19
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
8%
3
16%
1-15
7
27%
2
11%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
6
23%
5
26%
61-75
3
12%
3
16%
76-90

Пропущено

16
19
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
4
21%
1-15
2
13%
5
26%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
4
25%
3
16%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
4
25%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2
Вердер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вердер - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Вердер 4:1 Падерборн - Вердер 0:1 Вердер - Байер Л 2:2
Вольфсбург - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Вердер

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
7:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
7:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
1
2
4
2.5
2
3
1
5
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
7
3
1.5
6
4
5
5
2.5
2
8
2
8
3.5
2
8
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 6 2 2 26 - 16 20
4.
Байер Л
 Заявка 11 5 5 1 26 - 18 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 1 4 22 - 18 19
6.
Фрайбург
 Заявка 11 5 2 4 13 - 15 17
7.
Штутгарт
 Заявка 11 4 4 3 21 - 19 16
8.
Унион Берлин
 Заявка 11 4 4 3 9 - 9 16
9.
Вердер
 Заявка 10 4 3 3 17 - 21 15
10.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
11.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
12.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
13.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 3 5 13 - 23 12
15.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 11 0 2 9 10 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
4.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
5.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
6.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
9.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
3.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 6 0 0 6 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
Где смотреть матч Айнтрахт Фр - Вердер онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Вердер

Исход игры
Айнтрахт Фр
86.1% (93)
Ничья
10.2% (11)
Вердер
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
72.64% (77)
Меньше
27.36% (29)
Обе команды забьют
Да
79.25% (84)
Нет
20.75% (22)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
51.9% (56)
3:1 Айнтрахт Фр
9.3% (10)
2:0 Айнтрахт Фр
9.3% (10)
1:0 Айнтрахт Фр
9.3% (10)
1:1 Ничья
7.4% (8)
3:2 Айнтрахт Фр
2.8% (3)
1:2 Вердер
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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