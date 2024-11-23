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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 58000 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Айнтрахт Фр
1:0
Конец матча
Вердер
0'
27' Желтая карточка
Кён Деррик
1:0
45' Гол
Гётце Марио
49' Желтая карточка
Ole Werner
54' Желтая карточка
Линен Сенне
56' Желтая карточка
Мармуш Омар
90' Желтая карточка
Схири Эльес
90'+5

Ход матча

27'
 
Кён Деррик
45'
Гётце Марио
(Экитике Уго)
1:0
49'
 
Ole Werner
54'
 
Линен Сенне
56'
Мармуш Омар
 
63'
 
Нжинма Джастин
Грюлль Марко
65'
Бахойа Жан Маттео
Кнауфф Ансгар
 
77'
 
Топп Кеке
Биттенкорт Леонардо
77'
 
Деман Оливье
Кён Деррик
81'
Шаиби Фарес
Мармуш Омар
 
81'
Ларссон Хуго
Гётце Марио
 
86'
 
Пипер Амос
Штарк Никлас
86'
 
Альверо Скелли
Линен Сенне
89'
Матанович Игорь
Экитике Уго
 
90'
Схири Эльес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 476 Количество передач 467
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 109
Айнтрахт Фр 86.2% (94)
X 10.1% (11)
Вердер 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
34
Коллинс
Ннамди
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
36
Кнауфф
Ансгар
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
21
Браун
Натаниэль
11
Экитике
Уго
7
Мармуш
Омар
1
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
13
Велькович
Милош
8
Вайзер
Митчелл
19
Кён
Деррик
10
Биттенкорт
Леонардо
14
Линен
Сенне
17
Грюлль
Марко
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
Айнтрахт Фр
4-4-2
Вердер
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Вердер

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
26.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

30 матчей

43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
56.7%
26.6%
5 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
3:4
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:3
К
2:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
0:5
Б
5:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.69
1.57

Среднее время на гол

53
57

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.57
1.19

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

49
41

Голов в среднем за матч

1.63
1.37

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 11 (2) 1
Экитике Уго 5 0.45
Гётце Марио 2 0.18
Браун Натаниэль 2 0.18
Ларссон Хуго 2 0.18
Кнауфф Ансгар 1 0.09
Тута 1 0.09
Дауд Махмуд 1 0.09
Матанович Игорь 1 0.09
Узун Кан 1 0.09
Схири Эльес 0 0
Эбимбе Эрик 0 0
Коллинс Ннамди 0 0
Бахойа Жан Маттео 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаге Йенс 4 0.36
Дукш Марвин 3 (1) 0.27
Агу Феликс 2 0.18
Вайзер Митчелл 1 0.09
Шмид Романо 1 0.09
Нжинма Джастин 1 0.09
Малатини Хулиан 1 0.09
Топп Кеке 1 0.09
Бёрк Оливер 1 0.09
Кён Деррик 1 0.09
Грюлль Марко 1 0.09
Штарк Никлас 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 3 1
Тута 3 0
Схири Эльес 3 0
Мармуш Омар 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Кох Робин 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Аменда Орель 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайзер Митчелл 3 1
Фридль Марко 2 1
Линен Сенне 3 0
Стаге Йенс 2 0
Кён Деррик 2 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Агу Феликс 1 0
Деман Оливье 1 0
Грюлль Марко 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Топп Кеке 1 0
Ole Werner 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Вердер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

3
4
Айнтрахт Фр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вердер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

10
5
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Вердер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

16
14
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
6%
3
21%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
5
31%
2
14%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
4
33%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
1
9%
3
60%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

27
19
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
7%
3
16%
1-15
7
26%
2
11%
16-30
6
22%
3
16%
31-45
3
11%
3
16%
46-60
6
22%
5
26%
61-75
3
11%
3
16%
76-90

Пропущено

16
20
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
4
20%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
4
25%
3
15%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
4
25%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2
Вердер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вердер - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Вердер 4:1 Падерборн - Вердер 0:1 Вердер - Байер Л 2:2
Вольфсбург - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Вердер

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
7:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
7:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
6
5
5
6
2.5
2
9
2
9
3.5
2
9
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 7 2 2 27 - 16 23
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
4.
Байер Л
 Заявка 11 5 5 1 26 - 18 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 1 4 22 - 18 19
6.
Фрайбург
 Заявка 11 5 2 4 13 - 15 17
7.
Штутгарт
 Заявка 11 4 4 3 21 - 19 16
8.
Унион Берлин
 Заявка 11 4 4 3 9 - 9 16
9.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
10.
Вердер
 Заявка 11 4 3 4 17 - 22 15
11.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
12.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
13.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 3 5 13 - 23 12
15.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 11 0 2 9 10 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
7.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
9.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
5.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
6.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 6 0 0 6 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 51%, Вердер: 49%.
    • 90'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Тута ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Тактическая замена. Экитике Уго уходит с поля и его заменяет Матанович Игорь
    • 89'
      Экитике Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Схири Эльес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Айнтрахт Фр 86.2% (94)
    X 10.1% (11)
    Вердер 3.7% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Вердер

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    86.2% (94)
    Ничья
    10.1% (11)
    Вердер
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.9% (78)
    Меньше
    27.1% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    79.44% (85)
    Нет
    20.56% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    52.3% (57)
    3:1 Айнтрахт Фр
    9.2% (10)
    2:0 Айнтрахт Фр
    9.2% (10)
    1:0 Айнтрахт Фр
    9.2% (10)
    1:1 Ничья
    7.3% (8)
    3:2 Айнтрахт Фр
    2.8% (3)
    1:2 Вердер
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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