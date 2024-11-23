Тур: 11. Стадион: Дойче банк Парк. Зрители: 58000 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
1:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаКён Деррик
1:0
45' ГолГётце Марио
49' Желтая карточкаOle Werner
54' Желтая карточкаЛинен Сенне
56' Желтая карточкаМармуш Омар
90' Желтая карточкаСхири Эльес
90'+5
Ход матча
27'
45'
1:0
49'
54'
56'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
476 Количество передач 467
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
11
Экитике
Уго
32
Фридль
Марко
19
Кён
Деррик
14
Линен
Сенне
17
Грюлль
Марко
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сантос КауаВратарь
- Защитник
-
29 Нкунку НильсПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
18 Дауд МахмудПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Узун КанНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
-
17 Грюлль МаркоПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Мио БакхаусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Топп КекеНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Вердер
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
26.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
30 матчей
43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
16.7%
56.7%
26.6%
5 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.69
1.57
Среднее время на гол
53
57
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.57
1.19
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
49
41
Голов в среднем за матч
1.63
1.37
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|11 (2)
|1
|Экитике Уго
|5
|0.45
|Гётце Марио
|2
|0.18
|Браун Натаниэль
|2
|0.18
|Ларссон Хуго
|2
|0.18
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.09
|Тута
|1
|0.09
|Дауд Махмуд
|1
|0.09
|Матанович Игорь
|1
|0.09
|Узун Кан
|1
|0.09
|Схири Эльес
|0
|0
|Эбимбе Эрик
|0
|0
|Коллинс Ннамди
|0
|0
|Бахойа Жан Маттео
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаге Йенс
|4
|0.36
|Дукш Марвин
|3 (1)
|0.27
|Агу Феликс
|2
|0.18
|Вайзер Митчелл
|1
|0.09
|Шмид Романо
|1
|0.09
|Нжинма Джастин
|1
|0.09
|Малатини Хулиан
|1
|0.09
|Топп Кеке
|1
|0.09
|Бёрк Оливер
|1
|0.09
|Кён Деррик
|1
|0.09
|Грюлль Марко
|1
|0.09
|Штарк Никлас
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теате Артур
|3
|1
|Тута
|3
|0
|Схири Эльес
|3
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Кох Робин
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайзер Митчелл
|3
|1
|Фридль Марко
|2
|1
|Линен Сенне
|3
|0
|Стаге Йенс
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Топп Кеке
|1
|0
|Ole Werner
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Вердер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
3
4
Айнтрахт Фр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вердер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
10
5
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Вердер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
16
14
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
6%
3
21%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
5
31%
2
14%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
4
33%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
1
9%
3
60%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
27
19
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
7%
3
16%
1-15
7
26%
2
11%
16-30
6
22%
3
16%
31-45
3
11%
3
16%
46-60
6
22%
5
26%
61-75
3
11%
3
16%
76-90
Пропущено
16
20
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
4
20%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
4
25%
3
15%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
4
25%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2
Вердер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вердер - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Вердер 4:1 Падерборн - Вердер 0:1 Вердер - Байер Л 2:2
Вольфсбург - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Вердер
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
7:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
7:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
42
24
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
74
65
56
29
29
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|36 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 16
|23
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|26 - 18
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 18
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 19
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 22
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 23
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 20
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|12 - 25
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 32
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|9.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 19
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Вердер
Исход игры
Айнтрахт Фр
86.2% (94)
Ничья
10.1% (11)
Вердер
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
72.9% (78)
Меньше
27.1% (29)
Обе команды забьют
Да
79.44% (85)
Нет
20.56% (22)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
52.3% (57)
3:1 Айнтрахт Фр
9.2% (10)
2:0 Айнтрахт Фр
9.2% (10)
1:0 Айнтрахт Фр
9.2% (10)
1:1 Ничья
7.3% (8)
3:2 Айнтрахт Фр
2.8% (3)
1:2 Вердер
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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