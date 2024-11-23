Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Айнтрахт Фр имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Г О О О О Л - Гётце Марио забивает с правой ноги!

44' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Мармуш Омар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Грюлль Марко из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

37' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Мармуш Омар пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер держит все под контролем

35' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

31' Схири Эльес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Кён Деррик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Коллинс Ннамди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Вердер

12' Экитике Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Коллинс Ннамди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Вердер

5' Мармуш Омар не смог попасть в створ ударом издали

4' Удар от ворот произведет Вердер

3' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Вердер

1' Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вердер начинает с центра поля