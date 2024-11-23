Тур: 11. Стадион: БайАрена. Зрители: 30000 Главный судья: Данкерт Бастиан
5:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолДорш Никлас
0:2
21' ГолХонсак Матиас
1:2
30' ГолПаласиос Эсекиэль
2:2
32' ГолШик Патрик
3:2
52' ГолШик Патрик
4:2
71' ГолШик Патрик
5:2
82' ГолДжака Гранит
90'+4
Ход матча
10'
0:1
21'
0:2
30'
32'
2:2
52'
3:2
62'
69'
71'
4:2
82'
5:2
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
947 Количество передач 250
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Джака
Гранит
24
Гарсия
Алеш
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
39
Дорш
Никлас
21
Бек
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
-
13 АртурВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Телла НейтанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Феллер ФранкВратарь
-
27 Келлер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кербер ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ваннер ПаульНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Хайденхайм
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
1.5
Среднее время на гол
22
60
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
67
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|6
|0.55
|Вирц Флориан
|4 (1)
|0.36
|Шик Патрик
|4
|0.36
|Джака Гранит
|2
|0.18
|Андрих Роберт
|2
|0.18
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0.09
|Фримпонг Жереми
|1
|0.09
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.09
|Террье Мартен
|1
|0.09
|Хофманн Йонас
|1
|0.09
|Та Джонатан
|1
|0.09
|Инкапье Пьеро
|1
|0.09
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Телла Нейтан
|0
|0
|Артур I
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|0.36
|Ваннер Пауль
|2 (1)
|0.18
|Шёппнер Ян
|2
|0.18
|Шенца Лео
|2
|0.18
|Бройниг Максимилиан
|2 (1)
|0.18
|Хонсак Матиас
|1
|0.09
|Дорш Никлас
|1
|0.09
|Бек Адриан
|1
|0.09
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Конте Сирлорд
|0
|0
|Траоре Омар Хактаб
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Андрих Роберт
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Инкапье Пьеро
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Мукиэле Норди
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
|Белосьян Женуэль
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Пирингер Марвин
|4
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Траоре Омар Хактаб
|2
|0
|Дорш Никлас
|0
|1
|Хонсак Матиас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Кербер Лука
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Хайденхайм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
6
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
10
4
Байер Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Хайденхайм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
16
10
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
4
25%
3
30%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
10
13
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
4
31%
16-30
4
40%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
1
10%
2
15%
76-90
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
10%
1
20%
1-15
4
40%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
3
60%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
4
50%
1
14%
76-90
Забито
26
15
17 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
5
19%
4
27%
1-15
6
23%
2
13%
16-30
6
23%
1
7%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
15%
5
33%
61-75
3
12%
3
20%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
2
10%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
6
33%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
5
28%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Бохум - Байер Л 1:1 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Байер Л - Штутгарт 0:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0
Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2
Хайденхайм
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Хайденхайм - Вольфсбург 1:3 Хартс - Хайденхайм 0:2 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Герта - Хайденхайм 2:1
Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1
Результаты матчей
Байер Л
Хайденхайм
Точный счет
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
51
14
24
14
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
83
65
47
110
38
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|36 - 7
|29
|2.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 16
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|26 - 18
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 18
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 19
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|9.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 21
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 18
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 22
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 23
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 20
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|12 - 25
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 32
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 6
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|9.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 12
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 5:2 Хайденхайм
Исход игры
Байер Л
98.2% (108)
Ничья
1.8% (2)
Хайденхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (65)
Меньше
38.1% (40)
Обе команды забьют
Да
53.33% (56)
Нет
46.67% (49)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
34.5% (38)
2:1 Байер Л
30.9% (34)
3:1 Байер Л
13.6% (15)
3:0 Байер Л
7.3% (8)
4:1 Байер Л
1.8% (2)
4:2 Байер Л
1.8% (2)
1:0 Байер Л
1.8% (2)
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