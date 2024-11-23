Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Матч возобновлен

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Жереми Фримпонг получил легкую травму, и его заменил Телла Нейтан

47' Малони Леннард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Джака Гранит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

40' Хорошую попытку сделал Шик Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Жереми Фримпонг ослабляет давление, выбив мяч.

38' Гримальдо Алехандро пробует нанести удар издали, но Кевин Мюллер держит все под контролем

38' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Вирц Флориан нанес удар головой, но Кевин Мюллер спокойно отбил мяч.

34' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Жереми Фримпонг сделал ключевой пас для гола!

30' Г О О О О Л - Паласиос Эсекиэль забивает с правой ноги!

30' Гимбер Бенедикт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Гримальдо Алехандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Близко! Жереми Фримпонг нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

27' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Пирингер Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Пирингер Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Вирц Флориан пробует нанести удар издали, но Кевин Мюллер держит все под контролем

21' Г О О О О Л - Хонсак Матиас забивает с левой ноги!

19' Фёренбах Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Жереми Фримпонг ослабляет давление, выбив мяч.

16' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Шёппнер Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Хайденхайм

13' Хонсак Матиас пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

13' Удар от ворот произведет Хайденхайм

12' Жереми Фримпонг из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Г О О О О Л - Дорш Никлас забивает с правой ноги!

10' Пирингер Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Малони Леннард из команды Хайденхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

8' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Хайденхайм

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Жереми Фримпонг получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Жереми Фримпонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Хайденхайм

4' Джака Гранит не смог попасть в створ ударом издали

3' Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

1' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Хайденхайм начинает с центра поля