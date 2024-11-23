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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 30000 Главный судья: Данкерт Бастиан
Байер Л
5:2
Конец матча
Хайденхайм
0'
0:1
10' Гол
Дорш Никлас
0:2
21' Гол
Хонсак Матиас
1:2
30' Гол
Паласиос Эсекиэль
2:2
32' Гол
Шик Патрик
3:2
52' Гол
Шик Патрик
4:2
71' Гол
Шик Патрик
5:2
82' Гол
Джака Гранит
90'+4

Ход матча

10'
0:1
Дорш Никлас
(Пирингер Марвин)
21'
0:2
Хонсак Матиас
(Дорш Никлас)
28'
 
Ваннер Пауль
Пирингер Марвин
30'
Паласиос Эсекиэль
(Джака Гранит)
1:2
32'
Шик Патрик
(Паласиос Эсекиэль)
2:2
45'
Телла Нейтан
Фримпонг Жереми
 
52'
Шик Патрик
(Вирц Флориан)
3:2
62'
 
Кауфманн Миккель
Хонсак Матиас
62'
 
Шенца Лео
Дорш Никлас
62'
 
Конте Сирлорд
Бек Адриан
69'
Артур
Гарсия Алеш
 
71'
Шик Патрик
(Артур I)
4:2
77'
Андрих Роберт
Паласиос Эсекиэль
 
77'
Террье Мартен
Вирц Флориан
 
82'
Джака Гранит
(Телла Нейтан)
5:2
84'
 
Кербер Лука
Малони Леннард

Статистика матча

  • 5 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 947 Количество передач 250
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Прогнозы 110
Байер Л 98.2% (108)
X 1.8% (2)
Хайденхайм 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
24
Гарсия
Алеш
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
1
Мюллер
Кевин
23
Траоре
Омар
Хактаб
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
39
Дорш
Никлас
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
21
Бек
Адриан
18
Пирингер
Марвин
17
Хонсак
Матиас
Байер Л
3-4-2-1
Хайденхайм
4-3-3

История личных встреч

Байер Л
Хайденхайм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
1:2
Б
4:1
К
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
1.5

Среднее время на гол

22
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
67

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 6 0.55
Вирц Флориан 4 (1) 0.36
Шик Патрик 4 0.36
Джака Гранит 2 0.18
Андрих Роберт 2 0.18
Паласиос Эсекиэль 1 0.09
Фримпонг Жереми 1 0.09
Гримальдо Алехандро 1 0.09
Террье Мартен 1 0.09
Хофманн Йонас 1 0.09
Та Джонатан 1 0.09
Инкапье Пьеро 1 0.09
Гарсия Алеш 0 0
Телла Нейтан 0 0
Артур I 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 4 (1) 0.36
Ваннер Пауль 2 (1) 0.18
Шёппнер Ян 2 0.18
Шенца Лео 2 0.18
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.18
Хонсак Матиас 1 0.09
Дорш Никлас 1 0.09
Бек Адриан 1 0.09
Фёренбах Йонас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гримальдо Алехандро 3 0
Андрих Роберт 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Инкапье Пьеро 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Джака Гранит 1 0
Та Джонатан 1 0
Шик Патрик 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Террье Мартен 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Вирц Флориан 1 0
Белосьян Женуэль 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Пирингер Марвин 4 0
Майнка Патрик 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Траоре Омар Хактаб 2 0
Дорш Никлас 0 1
Хонсак Матиас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Кербер Лука 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Байер Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Хайденхайм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
6
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

10
4
Байер Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Хайденхайм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

16
10
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
4
25%
3
30%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

10
13
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
4
31%
16-30
4
40%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
10%
1
20%
1-15
4
40%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
3
60%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
4
50%
1
14%
76-90

Забито

26
15
17 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
5
19%
4
27%
1-15
6
23%
2
13%
16-30
6
23%
1
7%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
15%
5
33%
61-75
3
12%
3
20%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
2
10%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
6
33%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
5
28%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Бохум - Байер Л 1:1 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Байер Л - Штутгарт 0:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0
Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2
Хайденхайм
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Хайденхайм - Вольфсбург 1:3 Хартс - Хайденхайм 0:2 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Герта - Хайденхайм 2:1
Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1

Результаты матчей

Байер Л
Хайденхайм

Точный счет

0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
5
1
1.5
1
4
2
4
2.5
1
4
2
4
3.5
1
4
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
5
1
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
8
3
1.5
6
5
4
7
2.5
1
10
3
8
3.5
1
10
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 11 6 3 2 26 - 16 21
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
4.
Байер Л
 Заявка 11 5 5 1 26 - 18 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 1 4 22 - 18 19
6.
Фрайбург
 Заявка 11 5 2 4 13 - 15 17
7.
Штутгарт
 Заявка 11 4 4 3 21 - 19 16
8.
Унион Берлин
 Заявка 11 4 4 3 9 - 9 16
9.
Вердер
 0:0 Заявка 11 4 4 3 17 - 21 16
10.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
11.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
12.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
13.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 3 5 13 - 23 12
15.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 11 0 2 9 10 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 5 3 2 0 15 - 6 11
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
7.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
9.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Вердер
 0:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 12 11
3.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 6 0 0 6 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
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    Прогнозы 110
    Байер Л 98.2% (108)
    X 1.8% (2)
    Хайденхайм 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 5:2 Хайденхайм

    Исход игры
    Байер Л
    98.2% (108)
    Ничья
    1.8% (2)
    Хайденхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (65)
    Меньше
    38.1% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    53.33% (56)
    Нет
    46.67% (49)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    34.5% (38)
    2:1 Байер Л
    30.9% (34)
    3:1 Байер Л
    13.6% (15)
    3:0 Байер Л
    7.3% (8)
    4:1 Байер Л
    1.8% (2)
    4:2 Байер Л
    1.8% (2)
    1:0 Байер Л
    1.8% (2)
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