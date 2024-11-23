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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Боруссия Д
3:0
Второй тайм: 74'
Фрайбург
0'
1:0
7' Гол
Байер Максимилиан
2:0
40' Гол
Нмеча Феликс
58' Желтая карточка
Патрик Остерхаге
63' Вторая желтая карточка
Патрик Остерхаге
3:0
66' Гол
Брандт Юлиан

Ход матча

7'
Байер Максимилиан
(Бенсебаини Рами)
1:0
40'
Нмеча Феликс
(Байно-Гиттенс Джейми)
2:0
58'
 
Патрик Остерхаге
61'
 
Розенфельдер Макс
Кюблер Лукас
61'
 
Адаму Чуквубике
Хёфлер Николас
63'
 
Патрик Остерхаге
66'
Брандт Юлиан
3:0
68'
Гросс Паскаль
Забитцер Марсель
 
73'
 
Сильдийя Кильянн
Доан Рицу
73'
 
Муслия Флоран
Грифо Винченцо

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 4
  • 310 Количество передач 238
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 112
Боруссия Д 93.8% (105)
X 5.4% (6)
Фрайбург 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Фрайбург
4.25
3.95
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5.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
3
Антон
Вальдемар
4
Шлоттербек
Нико
5
Бенсебаини
Рами
8
Нмеча
Феликс
14
Байер
Максимилиан
20
Забитцер
Марсель
10
Брандт
Юлиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
21
Мален
Дониэлл
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
6
Патрик
Остерхаге
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
Боруссия Д
4-1-4-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия Д
Фрайбург

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87%
17.4%
20 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

29 матчей

75.9%
10.3%
13.8%
22 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

69%
20.7%
10.3%
20 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б
3:0
Б
2:4
Б
5:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
0:4
Б
2:0
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
5:0
Б
5:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:4
Б
3:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

47
31

Голов в среднем за матч

3.13
2.21

Среднее время на гол

28
40

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

61
40

Голов в среднем за матч

2.1
1.38

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

42
65

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 6 (1) 0.55
Адейеми Карим 2 0.18
Байно-Гиттенс Джейми 2 0.18
Нмеча Феликс 2 0.18
Байер Максимилиан 2 0.18
Мален Дониэлл 2 0.18
Джан Эмре 2 (2) 0.18
Бенсебаини Рами 1 0.09
Рюэрсон Юлиан 1 0.09
Брандт Юлиан 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доан Рицу 4 0.36
Грифо Винченцо 3 0.27
Адаму Чуквубике 2 0.18
Кюблер Лукас 2 0.18
Гюнтер Кристиан 1 0.09
Линхарт Филипп 1 0.09
Динкчи Эрен 0 0
Хёлер Лукас 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 5 0
Шлоттербек Нико 3 1
Джан Эмре 1 1
Кабар Альмугера 1 1
Гросс Паскаль 2 0
Забитцер Марсель 2 0
Антон Вальдемар 2 0
Коуту Ян 2 0
Байно-Гиттенс Джейми 2 0
Зюле Никлас 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Байер Максимилиан 1 0
Азхиль Айман 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 3 0
Адаму Чуквубике 3 0
Патрик Остерхаге 1 1
Шустер Юлиан 1 0
Хёфлер Николас 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Сильдийя Кильянн 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
1
Боруссия Д
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фрайбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

0
8
Боруссия Д
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Фрайбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
7%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
29%
2
40%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
2
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

18
13
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
6
33%
4
31%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

18
11
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
4
22%
3
27%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
3
17%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Майнц - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0
Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0
Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Майнц 0:0 Фрайбург - Гамбург 2:1
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Фрайбург

Точный счет

4:2
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
4
2 раза 40%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
4 раза 40%
4:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
2
3
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
4
6
2
8
2.5
3
7
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
РБ Лейпциг
 3:2 Заявка 11 7 3 1 18 - 7 24
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 6 2 2 26 - 16 20
4.
Байер Л
 3:2 Заявка 11 5 5 1 24 - 18 20
5.
Боруссия Д
 3:0 Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
6.
Фрайбург
 0:3 Заявка 11 5 2 4 13 - 14 17
7.
Штутгарт
 1:0 Заявка 11 4 4 3 20 - 19 16
8.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 11 4 4 3 9 - 9 16
9.
Вердер
 Заявка 10 4 3 3 17 - 21 15
10.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
11.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
12.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
13.
Аугсбург
 Заявка 11 3 3 5 13 - 23 12
14.
Хайденхайм
 2:3 Заявка 11 3 1 7 15 - 18 10
15.
Хоффенхайм
 2:3 Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 0:1 Заявка 11 0 2 9 10 - 31 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 3:0 Заявка 6 6 0 0 17 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
РБ Лейпциг
 3:2 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
4.
Байер Л
 3:2 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
5.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
6.
Штутгарт
 1:0 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
7.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
9.
Фрайбург
 0:3 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
11.
Хоффенхайм
 2:3 Заявка 6 2 0 4 12 - 16 6
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Хайденхайм
 2:3 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 0:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
РБ Лейпциг
 3:2 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Байер Л
 3:2 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
8.
Фрайбург
 0:3 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 2:3 Заявка 6 2 0 4 10 - 11 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Штутгарт
 1:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Хоффенхайм
 2:3 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Боруссия Д
 3:0 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 0:1 Заявка 6 0 0 6 6 - 18 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
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    Прогнозы 112
    Боруссия Д 93.8% (105)
    X 5.4% (6)
    Фрайбург 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Фрайбург
    4.25
    3.95
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    5.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 3:0 Фрайбург

    Исход игры
    Боруссия Д
    93.8% (105)
    Ничья
    5.4% (6)
    Фрайбург
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (78)
    Меньше
    27.78% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    74.07% (80)
    Нет
    25.93% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    48.2% (54)
    2:0 Боруссия Д
    15.2% (17)
    3:1 Боруссия Д
    14.3% (16)
    1:0 Боруссия Д
    7.1% (8)
    1:1 Ничья
    3.6% (4)
    3:2 Боруссия Д
    2.7% (3)
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