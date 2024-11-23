Тур: 11. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Брых Феликс
3:0
Второй тайм: 74'
0'
1:0
7' ГолБайер Максимилиан
2:0
40' ГолНмеча Феликс
58' Желтая карточкаПатрик Остерхаге
63' Вторая желтая карточкаПатрик Остерхаге
3:0
66' ГолБрандт Юлиан
Ход матча
7'
40'
58'
63'
66'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 4
-
310 Количество передач 238
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Брандт
Юлиан
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Коуту ЯнЗащитник
- Защитник
-
49 Люрс ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юлиан Шустер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия Д
Фрайбург
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87%
17.4%
20 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
29 матчей
75.9%
10.3%
13.8%
22 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
69%
20.7%
10.3%
20 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
47
31
Голов в среднем за матч
3.13
2.21
Среднее время на гол
28
40
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
61
40
Голов в среднем за матч
2.1
1.38
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
Среднее время на гол
42
65
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|6 (1)
|0.55
|Адейеми Карим
|2
|0.18
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|0.18
|Нмеча Феликс
|2
|0.18
|Байер Максимилиан
|2
|0.18
|Мален Дониэлл
|2
|0.18
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.18
|Бенсебаини Рами
|1
|0.09
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.09
|Брандт Юлиан
|0
|0
|Гросс Паскаль
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доан Рицу
|4
|0.36
|Грифо Винченцо
|3
|0.27
|Адаму Чуквубике
|2
|0.18
|Кюблер Лукас
|2
|0.18
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.09
|Линхарт Филипп
|1
|0.09
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Хёлер Лукас
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенсебаини Рами
|5
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|1
|Джан Эмре
|1
|1
|Кабар Альмугера
|1
|1
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Коуту Ян
|2
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Байер Максимилиан
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Адаму Чуквубике
|3
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|1
|Шустер Юлиан
|1
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Сильдийя Кильянн
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
1
Боруссия Д
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фрайбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
0
8
Боруссия Д
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Фрайбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
7%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
29%
2
40%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
2
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
18
13
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
6
33%
4
31%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Пропущено
18
11
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
4
22%
3
27%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
3
17%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Майнц - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0
Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0
Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Майнц 0:0 Фрайбург - Гамбург 2:1
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1
Результаты матчей
Боруссия Д
Фрайбург
Точный счет
4:2
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
4
2 раза 40%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
4 раза 40%
4:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
55
46
28
37
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|36 - 7
|29
|2.
|3:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 16
|20
|4.
|3:2 Заявка
|11
|5
|5
|1
|24 - 18
|20
|5.
|3:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|6.
|0:3 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|7.
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 19
|16
|8.
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 21
|15
|10.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 18
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 23
|12
|14.
|2:3 Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 18
|10
|15.
|2:3 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 22
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|12 - 25
|5
|18.
|0:1 Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 31
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|3:2 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|4.
|3:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|5.
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|6.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|8.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|9.
|0:3 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|11.
|2:3 Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 16
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|2:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|3:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 12
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|3:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|8.
|0:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|2:3 Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 11
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|2:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|16.
|3:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 18
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д 3:0 Фрайбург
Исход игры
Боруссия Д
93.8% (105)
Ничья
5.4% (6)
Фрайбург
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (78)
Меньше
27.78% (30)
Обе команды забьют
Да
74.07% (80)
Нет
25.93% (28)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
48.2% (54)
2:0 Боруссия Д
15.2% (17)
3:1 Боруссия Д
14.3% (16)
1:0 Боруссия Д
7.1% (8)
1:1 Ничья
3.6% (4)
3:2 Боруссия Д
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!