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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Боруссия Д
4:0
Конец матча
Фрайбург
0'
1:0
7' Гол
Байер Максимилиан
2:0
40' Гол
Нмеча Феликс
58' Желтая карточка
Патрик Остерхаге
63' Вторая желтая карточка
Патрик Остерхаге
3:0
66' Гол
Брандт Юлиан
4:0
77' Гол
Байно-Гиттенс Джейми
80' Желтая карточка
Коуту Ян
90' Красная карточка
Адаму Чуквубике
90'+3

Ход матча

7'
Байер Максимилиан
(Бенсебаини Рами)
1:0
40'
Нмеча Феликс
(Байно-Гиттенс Джейми)
2:0
58'
 
Патрик Остерхаге
61'
 
Розенфельдер Макс
Кюблер Лукас
61'
 
Адаму Чуквубике
Хёфлер Николас
63'
 
Патрик Остерхаге
66'
Брандт Юлиан
3:0
68'
Гросс Паскаль
Забитцер Марсель
 
73'
 
Сильдийя Кильянн
Доан Рицу
73'
 
Муслия Флоран
Грифо Винченцо
77'
Байно-Гиттенс Джейми
(Бенсебаини Рами)
4:0
78'
Дюранвилль Юлиен
Байно-Гиттенс Джейми
 
78'
Рейна Джованни
Брандт Юлиан
 
78'
Коуту Ян
Бенсебаини Рами
 
80'
Коуту Ян
 
81'
 
Макенго Жорди
Хёлер Лукас
82'
Кабар Альмугера
Рюэрсон Юлиан
 
90'
 
Адаму Чуквубике

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 2
  • 5 Замены 5
  • 630 Количество передач 438
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 112
Боруссия Д 93.8% (105)
X 5.4% (6)
Фрайбург 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
3
Антон
Вальдемар
4
Шлоттербек
Нико
5
Бенсебаини
Рами
8
Нмеча
Феликс
14
Байер
Максимилиан
20
Забитцер
Марсель
10
Брандт
Юлиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
21
Мален
Дониэлл
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
6
Патрик
Остерхаге
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
Боруссия Д
4-1-4-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия Д
Фрайбург

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87%
17.4%
20 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

29 матчей

75.9%
10.3%
13.8%
22 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

69%
20.7%
10.3%
20 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б
3:0
Б
2:4
Б
5:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
0:4
Б
2:0
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
5:0
Б
5:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:4
Б
3:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

47
31

Голов в среднем за матч

3.13
2.21

Среднее время на гол

28
40

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

61
40

Голов в среднем за матч

2.1
1.38

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

42
65

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 6 (1) 0.55
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.27
Адейеми Карим 2 0.18
Нмеча Феликс 2 0.18
Байер Максимилиан 2 0.18
Мален Дониэлл 2 0.18
Джан Эмре 2 (2) 0.18
Брандт Юлиан 1 0.09
Бенсебаини Рами 1 0.09
Рюэрсон Юлиан 1 0.09
Гросс Паскаль 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доан Рицу 4 0.36
Грифо Винченцо 3 0.27
Адаму Чуквубике 2 0.18
Кюблер Лукас 2 0.18
Гюнтер Кристиан 1 0.09
Линхарт Филипп 1 0.09
Динкчи Эрен 0 0
Хёлер Лукас 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 5 0
Шлоттербек Нико 3 1
Коуту Ян 3 0
Джан Эмре 1 1
Кабар Альмугера 1 1
Гросс Паскаль 2 0
Забитцер Марсель 2 0
Антон Вальдемар 2 0
Байно-Гиттенс Джейми 2 0
Зюле Никлас 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Байер Максимилиан 1 0
Азхиль Айман 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адаму Чуквубике 3 1
Линхарт Филипп 3 0
Патрик Остерхаге 1 1
Шустер Юлиан 1 0
Хёфлер Николас 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Сильдийя Кильянн 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
1
Боруссия Д
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фрайбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

0
8
Боруссия Д
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Фрайбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

18
5
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
2
11%
1
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
5
28%
2
40%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
2
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

22
13
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
3
14%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
7
32%
4
31%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Пропущено

18
15
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
3
20%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
4
22%
4
27%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
17%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Майнц - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0
Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0
Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Майнц 0:0 Фрайбург - Гамбург 2:1
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Фрайбург

Точный счет

2:1
2 раза 33%
4:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
4
3 раза 50%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
4 раза 36%
4:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
2
3
3
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
4
7
3
8
2.5
3
8
3
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 11 6 3 2 26 - 16 21
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
4.
Байер Л
 Заявка 11 5 5 1 26 - 18 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 1 4 22 - 18 19
6.
Фрайбург
 Заявка 11 5 2 4 13 - 15 17
7.
Штутгарт
 Заявка 11 4 4 3 21 - 19 16
8.
Унион Берлин
 Заявка 11 4 4 3 9 - 9 16
9.
Вердер
 0:0 Заявка 11 4 4 3 17 - 21 16
10.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
11.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
12.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
13.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 3 5 13 - 23 12
15.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 11 0 2 9 10 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 5 3 2 0 15 - 6 11
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
7.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
9.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Вердер
 0:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 12 11
3.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 6 0 0 6 6 - 19 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
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    Прогнозы 112
    Боруссия Д 93.8% (105)
    X 5.4% (6)
    Фрайбург 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 4:0 Фрайбург

    Исход игры
    Боруссия Д
    93.8% (105)
    Ничья
    5.4% (6)
    Фрайбург
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (78)
    Меньше
    27.78% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    74.07% (80)
    Нет
    25.93% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    48.2% (54)
    2:0 Боруссия Д
    15.2% (17)
    3:1 Боруссия Д
    14.3% (16)
    1:0 Боруссия Д
    7.1% (8)
    1:1 Ничья
    3.6% (4)
    3:2 Боруссия Д
    2.7% (3)
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