Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Феликс Нмеча выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Патрик Остерхаге - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Рюэрсон Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Гюнтер Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Брандт Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Брандт Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Доан Рицу из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Грифо Винченцо не смог попасть в створ ударом издали

41' Отличный гол забил Феликс Нмеча

40' Г О О О О Л - Феликс Нмеча из команды Боруссия Д правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

39' Феликс Нмеча выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Бенсебаини Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Бенсебаини Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Мален Дониэлл пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем

33' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Фрайбург

32' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Доан Рицу из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Оооо... вот это был удар! Хёлер Лукас должен был забить с этой позиции.

25' Хорошую попытку сделал Хёлер Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

25' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Хёлер Лукас и попал в перекладину!

24' Хорошую попытку сделал Грифо Винченцо . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Феликс Нмеча выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Феликс Нмеча наказан за толчок Хёлер Лукас

21' Хорошую попытку сделал Байно-Гиттенс Джейми . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Кюблер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Г О О О О Л - Байер Максимилиан забивает с правой ноги!

7' Бенсебаини Рами создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Патрик Остерхаге из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть