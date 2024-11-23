Тур: 11. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Стилер Тобиас
1:0
Второй тайм: 75'
Ход матча
15'
45'
46'
70'
71'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
291 Количество передач 153
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Вавро
Денис
21
Меле
Йоаким
24
Дардай
Бенсе
20
Баку
Ридле
11
Томаш
Тьягу
24
Сков
Роберт
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Полузащитник
-
24 Дардай БенсеПолузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасПолузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Роте ТомЗащитник
- Защитник
-
11 Чон У-ЁнПолузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
-
20 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
21 Скарке ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вольфсбург
Унион Берлин
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Среднее время на гол
52
105
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
0.71
Среднее время на гол
52
126
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.71
0.79
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
52
114
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|3
|0.27
|Томаш Тьягу
|3
|0.27
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.18
|Борнаув Себастьян
|2
|0.18
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.18
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.09
|Меле Йоаким
|1
|0.09
|Герхардт Янник
|1
|0.09
|Сванберг Маттиас
|1
|0.09
|Баку Ридле
|1
|0.09
|Дардай Бенсе
|1
|0.09
|Бехренс Кевин
|0
|0
|Виммер Патрик
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Кулиеракис Костас
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роте Том
|2
|0.18
|Холлербах Бенедикт
|2
|0.18
|Бенеш Ласло
|1
|0.09
|Вертессен Йорбе
|1
|0.09
|Чон У-Ён II
|1
|0.09
|Кемляйн Алёша
|1
|0.09
|Фогт Кевин
|1 (1)
|0.09
|Сков Роберт
|0
|0
|Скарке Тим
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
|Сибачо Теозон-Жордан
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Виммер Патрик
|3
|1
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Томаш Тьягу
|3
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Каминьски Якуб
|2
|0
|Фишер Килиан
|2
|0
|Герхардт Янник
|0
|1
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Винд Йонас
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фогт Кевин
|4
|0
|Хедира Рани
|3
|0
|Триммель Кристофер
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Чон У-Ён II
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Роте Том
|2
|0
|Кемляйн Алёша
|2
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Сибачо Теозон-Жордан
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
|Babak Keyhanfar
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Унион Берлин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
1
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
8
6
Вольфсбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Унион Берлин
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
17
7
Голы по времени матча
Забито
9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Забито
10
6
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
10%
2
33%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
4
40%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
19
9
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
5%
2
22%
1-15
5
26%
2
22%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
5
26%
1
11%
76-90
Пропущено
18
8
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
11%
2
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
4
22%
2
25%
61-75
4
22%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хайденхайм - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0
Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Арминия - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1
Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1
Результаты матчей
Вольфсбург
Унион Берлин
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
73
37
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|36 - 7
|29
|2.
|3:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 16
|20
|4.
|3:2 Заявка
|11
|5
|5
|1
|24 - 18
|20
|5.
|3:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|6.
|0:3 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|7.
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 19
|16
|8.
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 21
|15
|10.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 18
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 23
|12
|14.
|2:3 Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 18
|10
|15.
|2:3 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 22
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|12 - 25
|5
|18.
|0:1 Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 31
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|3:2 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|4.
|3:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|5.
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|6.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|8.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|9.
|0:3 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|11.
|2:3 Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 16
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|2:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|3:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 12
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|3:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|8.
|0:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|2:3 Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 11
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|2:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|16.
|3:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 18
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Вольфсбург
59.8% (64)
Ничья
32.7% (35)
Унион Берлин
7.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.57% (43)
Меньше
59.43% (63)
Обе команды забьют
Да
69.81% (74)
Нет
30.19% (32)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
30.8% (33)
1:1 Ничья
29% (31)
1:0 Вольфсбург
24.3% (26)
1:2 Унион Берлин
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:2 Унион Берлин
1.9% (2)
2:0 Вольфсбург
1.9% (2)
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