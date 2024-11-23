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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 25000 Главный судья: Стилер Тобиас
Вольфсбург
1:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
15' Желтая карточка
Виммер Патрик
45' Желтая карточка
Фогт Кевин
1:0
71' Гол
Баку Ридле
90' Желтая карточка
Бенеш Ласло
90'+8

Ход матча

9'
 
Кверфельд Леопольд
Лейте Диогу
15'
Виммер Патрик
 
45'
 
Фогт Кевин
46'
 
Холлербах Бенедикт
Вертессен Йорбе
46'
 
Роте Том
Сков Роберт
63'
Нмеча Лукас
Томаш Тьягу
 
63'
Винд Йонас
Виммер Патрик
 
70'
 
Чон У-Ён
Хаберер Яник
71'
Баку Ридле
1:0
79'
Дардай Бенсе
Эль-Амин Амура Мохамед
 
79'
Эзкан Салих
Герхардт Янник
 
82'
 
Бенеш Ласло
Хедира Рани
90'
 
Бенеш Ласло
90'
Зесигер Седрик
Баку Ридле
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 504 Количество передач 411
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 107
Вольфсбург 59.8% (64)
X 32.7% (35)
Унион Берлин 7.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
18
Вавро
Денис
4
Кулиеракис
Костас
21
Меле
Йоаким
27
Арнольд
Максимилиан
24
Дардай
Бенсе
20
Баку
Ридле
39
Виммер
Патрик
9
Эль-Амин
Амура
Мохамед
11
Томаш
Тьягу
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
24
Сков
Роберт
36
Кемляйн
Алёша
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
7
Вертессен
Йорбе
17
Сибачо
Теозон-Жордан
Вольфсбург
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-2-1

История личных встреч

Вольфсбург
Унион Берлин

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:0
Б
2:1
Б
1:1
К
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:0
ТМК
1:1
ТМК
3:0
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Среднее время на гол

52
105

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.71

Среднее время на гол

52
126

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.71
0.79

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

52
114

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 3 0.27
Томаш Тьягу 3 0.27
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.18
Борнаув Себастьян 2 0.18
Баку Ридле 2 0.18
Майер Ловро 2 (1) 0.18
Арнольд Максимилиан 1 0.09
Меле Йоаким 1 0.09
Герхардт Янник 1 0.09
Сванберг Маттиас 1 0.09
Дардай Бенсе 1 0.09
Бехренс Кевин 0 0
Виммер Патрик 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Кулиеракис Костас 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роте Том 2 0.18
Холлербах Бенедикт 2 0.18
Бенеш Ласло 1 0.09
Вертессен Йорбе 1 0.09
Чон У-Ён II 1 0.09
Кемляйн Алёша 1 0.09
Фогт Кевин 1 (1) 0.09
Сков Роберт 0 0
Скарке Тим 0 0
Лейте Диогу 0 0
Сибачо Теозон-Жордан 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 5 0
Виммер Патрик 3 1
Зесигер Седрик 4 0
Томаш Тьягу 3 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Сванберг Маттиас 2 0
Грабара Камиль 2 0
Каминьски Якуб 2 0
Фишер Килиан 2 0
Герхардт Янник 0 1
Бехренс Кевин 1 0
Майер Ловро 1 0
Меле Йоаким 1 0
Винд Йонас 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Вранкс Астер 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фогт Кевин 4 0
Хедира Рани 3 0
Триммель Кристофер 2 0
Бенеш Ласло 2 0
Духи Данило 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Роте Том 2 0
Кемляйн Алёша 2 0
Рённов Фредерик 1 0
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Шефер Андраш 1 0
Лейте Диогу 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Сибачо Теозон-Жордан 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Babak Keyhanfar 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Унион Берлин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
1
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Унион Берлин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

8
6
Вольфсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Унион Берлин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

17
7

Голы по времени матча

Забито

10
3
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
3
30%
1
33%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

10
6
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
10%
2
33%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
4
40%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

20
9
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
1
5%
2
22%
1-15
5
25%
2
22%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
5
25%
1
11%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
11%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
4
22%
3
33%
61-75
4
22%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хайденхайм - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0
Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Арминия - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1
Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1

Результаты матчей

Вольфсбург
Унион Берлин

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
4
4
1
1.5
1
5
3
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
7
4
1.5
3
8
3
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 11 6 3 2 26 - 16 21
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
4.
Байер Л
 Заявка 11 5 5 1 26 - 18 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 1 4 22 - 18 19
6.
Фрайбург
 Заявка 11 5 2 4 13 - 15 17
7.
Штутгарт
 Заявка 11 4 4 3 21 - 19 16
8.
Унион Берлин
 Заявка 11 4 4 3 9 - 9 16
9.
Вердер
 0:0 Заявка 11 4 4 3 17 - 21 16
10.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
11.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
12.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
13.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 3 5 13 - 23 12
15.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 11 0 2 9 10 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 5 3 2 0 15 - 6 11
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
7.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
9.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Вердер
 0:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 12 11
3.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 6 0 0 6 6 - 19 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
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    Прогнозы 107
    Вольфсбург 59.8% (64)
    X 32.7% (35)
    Унион Берлин 7.5% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Вольфсбург
    59.8% (64)
    Ничья
    32.7% (35)
    Унион Берлин
    7.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.57% (43)
    Меньше
    59.43% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    69.81% (74)
    Нет
    30.19% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    30.8% (33)
    1:1 Ничья
    29% (31)
    1:0 Вольфсбург
    24.3% (26)
    1:2 Унион Берлин
    3.7% (4)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    0:2 Унион Берлин
    1.9% (2)
    2:0 Вольфсбург
    1.9% (2)
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