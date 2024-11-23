Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Фогт Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Эль-Амин Амура Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Баку Ридле не смог попасть в створ ударом издали

40' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Оооо... вот это был удар! Баку Ридле должен был забить с этой позиции.

38' Баку Ридле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Томаш Тьягу пробует нанести удар издали, но Фредерик Реннов держит все под контролем

25' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Виммер Патрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Дардай Бенсе из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Матч возобновлен

9' Лейте Диогу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Триммель Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

5' Виммер Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

2' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вольфсбург начинает с центра поля