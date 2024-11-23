Тур: 11. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Вилленборг Франк
2:3
Второй тайм: 74'
0'
0:1
15' ГолОрбан Вилли
1:1
17' ГолГложек Адам
1:2
19' ГолНуса Антонио
2:2
50' ГолБишоф Том
2:3
67' Гол в свои воротаНсоки Стэнли
Ход матча
15'
0:1
17'
1:1
19'
1:2
50'
2:2
67'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
297 Количество передач 138
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Артур
Шавес
34
Нсоки
Стэнли
16
Стах
Антон
23
Гложек
Адам
44
Кампль
Кевин
11
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Артур ШавесЗащитник
-
34 Нсоки СтэнлиЗащитник
- Защитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Гебель ВиггоПолузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
18 матчей
16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.72
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
52
77
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|0.45
|Бюльтер Мариус
|4
|0.36
|Гложек Адам
|2
|0.18
|Бериша Мергим
|1
|0.09
|Бишоф Том
|1
|0.09
|Табакович Харис
|1
|0.09
|Жендрей Валентен
|1
|0.09
|Бруун-Ларсен Якоб
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|Тохумджу Умут
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|5
|0.45
|Шешко Беньямин
|3
|0.27
|Орбан Вилли
|3
|0.27
|Нуса Антонио
|2
|0.18
|Симонс Хави
|2
|0.18
|Кампль Кевин
|1
|0.09
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.09
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Андре Силва
|0
|0
|Айдара Амаду
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Пеллегрино Матараццо
|3
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Стах Антон
|2
|0
|Бишоф Том
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Дрекслер Тим
|2
|0
|Нсоки Стэнли
|0
|1
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
|Артур Шавес
|1
|0
|Моэрстедт Макс
|1
|0
|Florian Micheler
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдара Амаду
|4
|0
|Вермирен Артур
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Кампль Кевин
|2
|0
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|Симонс Хави
|2
|0
|Орбан Вилли
|0
|1
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
1
Хоффенхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
РБ Лейпциг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
8
Хоффенхайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
РБ Лейпциг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
5
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
5
38%
1
25%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
5
63%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
13
15
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
5
38%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
1
8%
7
47%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Пропущено
19
5
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
2
11%
1
20%
1-15
6
32%
1
20%
16-30
2
11%
2
40%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
1
20%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Лион 2:2 Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1
Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Селтик - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0
Результаты матчей
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
46
37
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|36 - 7
|29
|2.
|3:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 16
|20
|4.
|3:2 Заявка
|11
|5
|5
|1
|24 - 18
|20
|5.
|3:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|6.
|0:3 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|7.
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 19
|16
|8.
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 21
|15
|10.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 18
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 23
|12
|14.
|2:3 Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 18
|10
|15.
|2:3 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 22
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|12 - 25
|5
|18.
|0:1 Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 31
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|3:2 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|4.
|3:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|5.
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|6.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|8.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|9.
|0:3 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|11.
|2:3 Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 16
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|2:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|3:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 12
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|3:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|8.
|0:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|2:3 Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 11
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|2:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|16.
|3:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 18
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:3 РБ Лейпциг
Исход игры
Хоффенхайм
3.7% (4)
Ничья
12% (13)
РБ Лейпциг
84.3% (91)
Тотал 2.5
Больше
70.75% (75)
Меньше
29.25% (31)
Обе команды забьют
Да
80.19% (85)
Нет
19.81% (21)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
61.1% (66)
0:1 РБ Лейпциг
13% (14)
1:1 Ничья
9.3% (10)
0:2 РБ Лейпциг
4.6% (5)
1:3 РБ Лейпциг
3.7% (4)
2:1 Хоффенхайм
2.8% (3)
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