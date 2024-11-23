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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 28023 Главный судья: Вилленборг Франк
Хоффенхайм
4:3
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
0:1
15' Гол
Орбан Вилли
1:1
17' Гол
Гложек Адам
1:2
19' Гол
Нуса Антонио
2:2
50' Гол
Бишоф Том
2:3
67' Гол в свои ворота
Нсоки Стэнли
75' Желтая карточка
Крамарич Андрей
3:3
82' Гол
Гложек Адам
85' Желтая карточка
Люкеба Кастелло
4:3
87' Гол
Бруун-Ларсен Якоб
90' Желтая карточка
Кадержабек Павел
90'+6

Ход матча

15'
0:1
Орбан Вилли
(Нуса Антонио)
17'
Гложек Адам
(Прасс Александр)
1:1
19'
1:2
Нуса Антонио
(Опенда Лои)
46'
 
Гертрейда Лютсхарел
Клостерманн Лукас
50'
Бишоф Том
2:2
60'
 
Форсан Эудраого
Шешко Беньямин
60'
 
Зайвальд Николас
Вермирен Артур
61'
Бериша Мергим
Табакович Харис
 
67'
2:3
Нсоки Стэнли
75'
Крамарич Андрей
 
76'
 
Айдара Амаду
Кампль Кевин
81'
Тохумджу Умут
Бишоф Том
 
81'
Бруун-Ларсен Якоб
Крамарич Андрей
 
82'
 
Андре Силва
Опенда Лои
82'
Гложек Адам
(Бруун-Ларсен Якоб)
3:3
85'
 
Люкеба Кастелло
86'
Акпогума Кевин
Прасс Александр
 
87'
Бруун-Ларсен Якоб
(Стах Антон)
4:3
90'
Кадержабек Павел
 

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 505 Количество передач 336
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 108
Хоффенхайм 3.7% (4)
X 12% (13)
РБ Лейпциг 84.3% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
3
Кадержабек
Павел
35
Артур
Шавес
34
Нсоки
Стэнли
22
Прасс
Александр
16
Стах
Антон
7
Бишоф
Том
23
Гложек
Адам
27
Крамарич
Андрей
21
Бюльтер
Мариус
26
Табакович
Харис
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
39
Хенрихс
Бенджамин
7
Нуса
Антонио
18
Вермирен
Артур
44
Кампль
Кевин
14
Баумгартнер
Кристоф
30
Шешко
Беньямин
11
Опенда
Лои
Хоффенхайм
4-2-3-1
РБ Лейпциг
3-4-2-1

История личных встреч

Хоффенхайм
РБ Лейпциг

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

18 матчей

16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:1
Б
1:0
К
3:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
3:1
Б
1:1
К
2:0
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:0
Б
2:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.72
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

52
77

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 5 (1) 0.45
Бюльтер Мариус 4 0.36
Гложек Адам 3 0.27
Бруун-Ларсен Якоб 1 0.09
Бериша Мергим 1 0.09
Бишоф Том 1 0.09
Табакович Харис 1 0.09
Жендрей Валентен 1 0.09
Стах Антон 0 0
Прасс Александр 0 0
Тохумджу Умут 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 5 0.45
Шешко Беньямин 3 0.27
Орбан Вилли 3 0.27
Нуса Антонио 2 0.18
Симонс Хави 2 0.18
Кампль Кевин 1 0.09
Гертрейда Лютсхарел 1 0.09
Хенрихс Бенджамин 0 0
Андре Силва 0 0
Айдара Амаду 0 0
Раум Давид 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадержабек Павел 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Пеллегрино Матараццо 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Стах Антон 2 0
Бишоф Том 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Дрекслер Тим 2 0
Нсоки Стэнли 0 1
Гриллич Флориан 1 0
Бериша Мергим 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Артур Шавес 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Florian Micheler 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Амаду 4 0
Вермирен Артур 3 0
Розе Марко 1 1
Кампль Кевин 2 0
Клостерманн Лукас 2 0
Симонс Хави 2 0
Орбан Вилли 0 1
Хенрихс Бенджамин 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Опенда Лои 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
3
Хоффенхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
РБ Лейпциг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
8
Хоффенхайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
РБ Лейпциг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
5
33%
1
11%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
11%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
6
40%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
5
63%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

18
17
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
5
28%
3
18%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
2
11%
7
41%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
2
12%
76-90

Пропущено

21
10
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
14%
1
10%
1-15
7
33%
2
20%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
4
19%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Лион 2:2 Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1
Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Селтик - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0

Результаты матчей

Хоффенхайм
РБ Лейпциг

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
2
1.5
2
3
4
2
2.5
2
3
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
5
6
4
7
2.5
4
7
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 6 2 2 26 - 16 20
4.
Байер Л
 Заявка 11 5 5 1 26 - 18 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 1 4 22 - 18 19
6.
Фрайбург
 Заявка 11 5 2 4 13 - 15 17
7.
Штутгарт
 Заявка 11 4 4 3 21 - 19 16
8.
Унион Берлин
 Заявка 11 4 4 3 9 - 9 16
9.
Вердер
 Заявка 10 4 3 3 17 - 21 15
10.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
11.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
12.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
13.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 3 5 13 - 23 12
15.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 11 0 2 9 10 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
4.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
5.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
6.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
9.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
3.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 6 0 0 6 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    РБ Лейпциг пытается что-то создать.
  • 93'
    Стах Антон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Ох, нехорошо это выглядит. Стах Антон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Хоффенхайм
  • 92'
    Андре Силва не смог попасть в створ ударом издали
  • 92'
    Стах Антон успешно блокирует удар.
  • 92'
    Андре Силва пробил со штрафного прямо в стенку
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Хоффенхайм 3.7% (4)
    X 12% (13)
    РБ Лейпциг 84.3% (91)
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    Где смотреть матч Хоффенхайм 4:3 РБ Лейпциг онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 4:3 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Хоффенхайм
    3.7% (4)
    Ничья
    12% (13)
    РБ Лейпциг
    84.3% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.75% (75)
    Меньше
    29.25% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    80.19% (85)
    Нет
    19.81% (21)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    61.1% (66)
    0:1 РБ Лейпциг
    13% (14)
    1:1 Ничья
    9.3% (10)
    0:2 РБ Лейпциг
    4.6% (5)
    1:3 РБ Лейпциг
    3.7% (4)
    2:1 Хоффенхайм
    2.8% (3)
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