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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Штутгарт
0:0
Перерыв
Бохум
0'
6' Желтая карточка
Шабо Юлиан
28' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима

Ход матча

6'
Шабо Юлиан
 
28'
 
Сиссоко Ибраима

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 361 Количество передач 166
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 108
Штутгарт 95.4% (103)
X 1.9% (2)
Бохум 2.8% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Штутгарт
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
20
Стергиу
Леонидас
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
8
Мийо
Энцо
4
Вагноман
Йоша
11
Вольтемаде
Ник
27
Фюрих
Крис
9
Демирович
Эрмедин
27
Древес
Патрик
15
Пасслак
Феликс
14
Эрманн
Тим
13
Медич
Яков
32
Виттек
Максимилиан
19
Беро
Матуш
8
Лосийя
Антони
6
Сиссоко
Ибраима
21
Хольтманн
Геррит
33
Хофманн
Филипп
29
Брошински
Мориц
Штутгарт
4-2-3-1
Бохум
4-4-2

История личных встреч

Штутгарт
Бохум

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

18 матчей

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Б
1:0
Б
5:0
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
0:0
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
ТМК
0:0
К
2:0
К
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.63

Среднее время на гол

112
144

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.44
0.83

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

62
108

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ундав Дениз 5 0.45
Демирович Эрмедин 5 0.45
Мийо Энцо 3 0.27
Туре Эль Билал 2 0.18
Ридер Фабиан 1 0.09
Вагноман Йоша 1 0.09
Вольтемаде Ник 1 0.09
Левелинг Джейми 1 0.09
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Нюбель Александр 0 0
Каразор Атакан 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Фюрих Крис 0 0
Штиллер Ангело 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боаду Мирон 2 0.18
Беро Матуш 2 0.18
Де Вит Дани 2 0.18
Хофманн Филипп 1 0.09
Дашнер Лукас 1 0.09
Миёши Коджи 1 0.09
Гамбоа Кристиан 1 0.09
Пасслак Феликс 0 0
Машович Эрхан 0 0
Брошински Мориц 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 4 1
Каразор Атакан 3 1
Вагноман Йоша 3 0
Мийо Энцо 3 0
Левелинг Джейми 2 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Ундав Дениз 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Штиллер Ангело 1 0
Чейз Анри 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофманн Филипп 2 0
Беро Матуш 2 0
Виттек Максимилиан 2 0
Пасслак Феликс 2 0
Сиссоко Ибраима 2 0
Ордец Иван 1 0
Де Вит Дани 1 0
Машович Эрхан 1 0
Медич Яков 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бальде Алиу 1 0
Панневиг Матс 1 0
Peter Zeidler 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бохум
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
6
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бохум
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

5
3
Штутгарт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Бохум
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
1
17%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
33%
2
12%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
3
33%
7
41%
61-75
2
22%
2
12%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
3
30%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
7
37%
2
20%
76-90

Пропущено

19
30
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
3
10%
1-15
3
16%
6
20%
16-30
3
16%
3
10%
31-45
4
21%
3
10%
46-60
5
26%
10
33%
61-75
4
21%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Аталанта 0:2 Байер Л - Штутгарт 0:0 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1
Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0
Бохум
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Бохум - Ден Бош 2:0 Бохум - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Бохум - Бавария 0:5
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2 Бохум - Вольфсбург 1:3 Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1

Результаты матчей

Штутгарт
Бохум

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
7:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
3
7
3
7
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 11 7 3 1 17 - 6 24
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 6 2 2 26 - 16 20
4.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 11 6 1 4 20 - 18 19
5.
Байер Л
 2:2 Заявка 11 4 6 1 23 - 18 18
6.
Фрайбург
 0:2 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 11 4 5 2 9 - 8 17
8.
Вердер
 Заявка 10 4 3 3 17 - 21 15
9.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
10.
Штутгарт
 0:0 Заявка 11 3 5 3 19 - 19 14
11.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
12.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 11 3 4 4 19 - 18 13
13.
Аугсбург
 Заявка 11 3 3 5 13 - 23 12
14.
Хайденхайм
 2:2 Заявка 11 3 2 6 15 - 17 11
15.
Хоффенхайм
 1:2 Заявка 11 2 3 6 14 - 21 9
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 0:0 Заявка 11 0 3 8 10 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 6 6 0 0 16 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
5.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
7.
Фрайбург
 0:2 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 0:0 Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
10.
Байер Л
 2:2 Заявка 6 2 3 1 12 - 11 9
11.
Хоффенхайм
 1:2 Заявка 6 2 0 4 11 - 15 6
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Хайденхайм
 2:2 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
16.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 6 0 3 3 8 - 12 3
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Байер Л
 2:2 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
8.
Хайденхайм
 2:2 Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
9.
Фрайбург
 0:2 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
10.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
11.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
12.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Штутгарт
 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14.
Хоффенхайм
 1:2 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 0:0 Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: Штутгарт: 68%, Бохум: 32%.
  • 46'
    Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Медич Яков из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 45'
    Штутгарт пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Штутгарт: 68%, Бохум: 32%.
  • 45'
    Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 44'
    Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 43'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 43'
    Бохум пытается что-то создать.
  • 42'
    Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 42'
    Сиссоко Ибраима из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 42'
    Штутгарт пытается что-то создать.
  • 41'
    Судья сигнализирует, что Брошински Мориц из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Шабо Юлиан
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    • 41'
      Лосийя Антони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Штутгарт: 66%, Бохум: 34%.
    • 39'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 37'
      Фюрих Крис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 37'
      Фюрих Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MHPArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 108
    Штутгарт 95.4% (103)
    X 1.9% (2)
    Бохум 2.8% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штутгарт
    Ничья
    Бохум
    6.85
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    7.00
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    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 0:0 Бохум

    Исход игры
    Штутгарт
    95.4% (103)
    Ничья
    1.9% (2)
    Бохум
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.81% (64)
    Меньше
    40.19% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    54.21% (58)
    Нет
    45.79% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    37% (40)
    2:0 Штутгарт
    25% (27)
    3:1 Штутгарт
    13% (14)
    1:0 Штутгарт
    12% (13)
    3:0 Штутгарт
    5.6% (6)
    1:1 Ничья
    1.9% (2)
    1:2 Бохум
    1.9% (2)
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