Тур: 11. Стадион: МХП-Арена. Зрители: 59000 Главный судья: Бранд Бенжамин
0'
6' Желтая карточкаШабо Юлиан
28' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
1:0
53' ГолФюрих Крис
71' Желтая карточкаМийо Энцо
72' Желтая карточкаХофманн Филипп
2:0
78' ГолДиль Юстин
90' Желтая карточкаБеро Матуш
90'+4
Ход матча
6'
28'
53'
1:0
71'
72'
77'
78'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
576 Количество передач 407
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
27
Фюрих
Крис
14
Эрманн
Тим
13
Медич
Яков
19
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Чейз АнриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Диль ЮстинНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эрманн ТимЗащитник
-
13 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Миёши КоджиПолузащитник
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Штутгарт
Бохум
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
18 матчей
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
0.8
0.63
Среднее время на гол
112
144
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.44
0.83
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
62
108
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ундав Дениз
|5
|0.45
|Демирович Эрмедин
|5
|0.45
|Мийо Энцо
|3
|0.27
|Туре Эль Билал
|2
|0.18
|Ридер Фабиан
|1
|0.09
|Фюрих Крис
|1
|0.09
|Вагноман Йоша
|1
|0.09
|Вольтемаде Ник
|1
|0.09
|Левелинг Джейми
|1
|0.09
|Диль Юстин
|1
|0.09
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Нюбель Александр
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Шабо Юлиан
|0
|0
|Стергиу Леонидас
|0
|0
|Штиллер Ангело
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боаду Мирон
|2
|0.18
|Беро Матуш
|2
|0.18
|Де Вит Дани
|2
|0.18
|Хофманн Филипп
|1
|0.09
|Дашнер Лукас
|1
|0.09
|Миёши Коджи
|1
|0.09
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.09
|Пасслак Феликс
|0
|0
|Машович Эрхан
|0
|0
|Брошински Мориц
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|4
|1
|Каразор Атакан
|3
|1
|Мийо Энцо
|4
|0
|Вагноман Йоша
|3
|0
|Левелинг Джейми
|2
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Ундав Дениз
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Штиллер Ангело
|1
|0
|Чейз Анри
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофманн Филипп
|3
|0
|Беро Матуш
|3
|0
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Пасслак Феликс
|2
|0
|Сиссоко Ибраима
|2
|0
|Ордец Иван
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Машович Эрхан
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Бальде Алиу
|1
|0
|Панневиг Матс
|1
|0
|Peter Zeidler
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бохум
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
6
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бохум
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
5
3
Штутгарт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Бохум
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
11
9
Голы по времени матча
Забито
15
6
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
47%
1
17%
76-90
Пропущено
9
19
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
33%
2
11%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
3
33%
7
37%
61-75
2
22%
3
16%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Забито
21
10
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
3
30%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
3
14%
1
10%
61-75
8
38%
2
20%
76-90
Пропущено
19
32
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
3
9%
1-15
3
16%
6
19%
16-30
3
16%
3
9%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
5
26%
10
31%
61-75
4
21%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Аталанта 0:2 Байер Л - Штутгарт 0:0 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1
Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0
Бохум
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Бохум - Ден Бош 2:0 Бохум - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Бохум - Бавария 0:5
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2 Бохум - Вольфсбург 1:3 Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1
Результаты матчей
Штутгарт
Бохум
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
14
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
74
38
38
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|36 - 7
|29
|2.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 16
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|26 - 18
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 18
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 19
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|9.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 21
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 18
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 22
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 23
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 20
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|12 - 25
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 32
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 6
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|9.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 12
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 2:0 Бохум
Исход игры
Штутгарт
95.4% (103)
Ничья
1.9% (2)
Бохум
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
59.81% (64)
Меньше
40.19% (43)
Обе команды забьют
Да
54.21% (58)
Нет
45.79% (49)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
37% (40)
2:0 Штутгарт
25% (27)
3:1 Штутгарт
13% (14)
1:0 Штутгарт
12% (13)
3:0 Штутгарт
5.6% (6)
1:1 Ничья
1.9% (2)
1:2 Бохум
1.9% (2)
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