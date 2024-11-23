  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 59000 Главный судья: Бранд Бенжамин
Штутгарт
2:0
Конец матча
Бохум
0'
6' Желтая карточка
Шабо Юлиан
28' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
1:0
53' Гол
Фюрих Крис
71' Желтая карточка
Мийо Энцо
72' Желтая карточка
Хофманн Филипп
2:0
78' Гол
Диль Юстин
90' Желтая карточка
Беро Матуш
90'+4

Ход матча

6'
Шабо Юлиан
 
28'
 
Сиссоко Ибраима
53'
Фюрих Крис
(Стергиу Леонидас)
1:0
57'
Штиллер Ангело
Вольтемаде Ник
 
64'
 
Де Вит Дани
Сиссоко Ибраима
64'
 
Бернардо Фернандес
Хольтманн Геррит
71'
Мийо Энцо
 
72'
 
Хофманн Филипп
77'
Диль Юстин
Фюрих Крис
 
77'
Ридер Фабиан
Мийо Энцо
 
78'
Диль Юстин
(Ридер Фабиан)
2:0
79'
 
Лосийя Антони
Пасслак Феликс
79'
 
Квартенг Мориц-Брони
Миёши Коджи
85'
Чейз Анри
Стергиу Леонидас
 
86'
Хендрикс Рамон
Шабо Юлиан
 
87'
 
Дашнер Лукас
Брошински Мориц
90'
 
Беро Матуш

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 576 Количество передач 407
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 108
Штутгарт 95.4% (103)
X 1.9% (2)
Бохум 2.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
20
Стергиу
Леонидас
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
8
Мийо
Энцо
4
Вагноман
Йоша
11
Вольтемаде
Ник
27
Фюрих
Крис
9
Демирович
Эрмедин
27
Древес
Патрик
15
Пасслак
Феликс
14
Эрманн
Тим
13
Медич
Яков
32
Виттек
Максимилиан
19
Беро
Матуш
8
Лосийя
Антони
6
Сиссоко
Ибраима
21
Хольтманн
Геррит
33
Хофманн
Филипп
29
Брошински
Мориц
Штутгарт
4-2-3-1
Бохум
4-4-2

История личных встреч

Штутгарт
Бохум

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

18 матчей

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Б
1:0
Б
5:0
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
0:0
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
ТМК
0:0
К
2:0
К
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.63

Среднее время на гол

112
144

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.44
0.83

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

62
108

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ундав Дениз 5 0.45
Демирович Эрмедин 5 0.45
Мийо Энцо 3 0.27
Туре Эль Билал 2 0.18
Ридер Фабиан 1 0.09
Фюрих Крис 1 0.09
Вагноман Йоша 1 0.09
Вольтемаде Ник 1 0.09
Левелинг Джейми 1 0.09
Диль Юстин 1 0.09
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Нюбель Александр 0 0
Каразор Атакан 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Стергиу Леонидас 0 0
Штиллер Ангело 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боаду Мирон 2 0.18
Беро Матуш 2 0.18
Де Вит Дани 2 0.18
Хофманн Филипп 1 0.09
Дашнер Лукас 1 0.09
Миёши Коджи 1 0.09
Гамбоа Кристиан 1 0.09
Пасслак Феликс 0 0
Машович Эрхан 0 0
Брошински Мориц 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 4 1
Каразор Атакан 3 1
Мийо Энцо 4 0
Вагноман Йоша 3 0
Левелинг Джейми 2 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Ундав Дениз 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Штиллер Ангело 1 0
Чейз Анри 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофманн Филипп 3 0
Беро Матуш 3 0
Виттек Максимилиан 2 0
Пасслак Феликс 2 0
Сиссоко Ибраима 2 0
Ордец Иван 1 0
Де Вит Дани 1 0
Машович Эрхан 1 0
Медич Яков 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бальде Алиу 1 0
Панневиг Матс 1 0
Peter Zeidler 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бохум
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
6
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бохум
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

5
3
Штутгарт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Бохум
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

15
6
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
47%
1
17%
76-90

Пропущено

9
19
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
33%
2
11%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
3
33%
7
37%
61-75
2
22%
3
16%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Забито

21
10
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
3
30%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
3
14%
1
10%
61-75
8
38%
2
20%
76-90

Пропущено

19
32
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
3
9%
1-15
3
16%
6
19%
16-30
3
16%
3
9%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
5
26%
10
31%
61-75
4
21%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Аталанта 0:2 Байер Л - Штутгарт 0:0 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1
Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0
Бохум
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Бохум - Ден Бош 2:0 Бохум - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Бохум - Бавария 0:5
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2 Бохум - Вольфсбург 1:3 Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1

Результаты матчей

Штутгарт
Бохум

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
3
8
3
8
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 11 6 3 2 26 - 16 21
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
4.
Байер Л
 Заявка 11 5 5 1 26 - 18 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 1 4 22 - 18 19
6.
Фрайбург
 Заявка 11 5 2 4 13 - 15 17
7.
Штутгарт
 Заявка 11 4 4 3 21 - 19 16
8.
Унион Берлин
 Заявка 11 4 4 3 9 - 9 16
9.
Вердер
 0:0 Заявка 11 4 4 3 17 - 21 16
10.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
11.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
12.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
13.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 3 5 13 - 23 12
15.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 11 0 2 9 10 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 5 3 2 0 15 - 6 11
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
7.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
9.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Вердер
 0:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 12 11
3.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 6 0 0 6 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 59000 болельщиков
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Штутгарт: 58%, Бохум: 42%.
  • 94'
    Диль Юстин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Штутгарт начинает контратаку
  • 94'
    Эрманн Тим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Хорошую попытку сделал Ридер Фабиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 91'
      Хорошую попытку сделал Вагноман Йоша. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Штутгарт: 58%, Бохум: 42%.
    • 90'
      Рефери не любит споров - именно за это Беро Матуш сейчас получил желтую
    • 90'
      Миёши Коджи из команды Бохум в офсайде
    • 90'
      Каразор Атакан из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Anrie Chase ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MHPArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Штутгарт 95.4% (103)
    X 1.9% (2)
    Бохум 2.8% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Штутгарт 2:0 Бохум онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 2:0 Бохум

    Исход игры
    Штутгарт
    95.4% (103)
    Ничья
    1.9% (2)
    Бохум
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.81% (64)
    Меньше
    40.19% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    54.21% (58)
    Нет
    45.79% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    37% (40)
    2:0 Штутгарт
    25% (27)
    3:1 Штутгарт
    13% (14)
    1:0 Штутгарт
    12% (13)
    3:0 Штутгарт
    5.6% (6)
    1:1 Ничья
    1.9% (2)
    1:2 Бохум
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный