Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Удар от ворот произведет Штутгарт

87' Де Вит Дани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Виттек Максимилиан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Тактическая замена. Стергиу Леонидас уходит с поля и его заменяет Anrie Chase

85' Удар от ворот произведет Бохум

84' Энтони Руо из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Отличный командный гол!

78' Г О О О О Л - Диль Юстин забивает с левой ноги!

78' Ридер Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Удар от ворот произведет Штутгарт

77' Бернардо Фернандес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Хофманн Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Удар от ворот произведет Бохум

75' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

74' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Хофманн Филипп совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Энтони Руо из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Рефери не любит споров - именно за это Мийо Энцо сейчас получил желтую

71' Энтони Руо наказан за толчок Хофманн Филипп

71' Пасслак Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

68' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Древес Патрик взял и забрал мяч на выходе

66' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет Бохум

63' Хорошую попытку сделал Вагноман Йоша . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Энтони Руо из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Удар от ворот произведет Бохум

60' Оооо... вот это был удар! Мийо Энцо должен был забить с этой позиции.

59' Фюрих Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Штутгарт

56' Удар от ворот произведет Бохум

56' Мийо Энцо из команды Штутгарт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

56' Миттельштедт Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Фюрих Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Штутгарт

54' Отличная индивидуальная работа от Фюрих Крис , гол забит с изяществом.

53' Г О О О О Л - Фюрих Крис из команды Штутгарт правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

53' Стергиу Леонидас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Беро Матуш пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем

53' Хольтманн Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Энтони Руо из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Миттельштедт Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Штутгарт

49' Брошински Мориц не смог попасть в створ ударом издали

48' Удар от ворот произведет Бохум

48' Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Вагноман Йоша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Шабо Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля