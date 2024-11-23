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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Скалица
0:1
Второй тайм: 75'
Железярне Подбрезова
0'
42' Желтая карточка
Собчик Алекс
0:1
57' Гол
Sanusi Ridwan
66' Желтая карточка
Martin Nagy II
70' Желтая карточка
Rene Paraj
71' Желтая карточка
Коштрна Кристиан

Ход матча

42'
Собчик Алекс
 
57'
0:1
Sanusi Ridwan
(Стефаник Самуэль)
59'
Гази Адам
Martin Cernek
 
59'
Lukas Leginus
Собчик Алекс
 
66'
Martin Nagy II
 
70'
 
Rene Paraj
71'
 
Демл Ондржей
Стефаник Самуэль
71'
 
Alasana Yirajang
Галчик Роланд
71'
 
Коштрна Кристиан
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Железярне Подбрезова
2.65
3.40
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3.35
Все Коэффициенты
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
4
Градецки
Матей
33
Копас
Адам
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
7
Яо
Янн
Майкл
19
Martin
Masik
9
Моронг
Адам
34
Собчик
Алекс
28
Данко
Адам
15
Rene
Paraj
24
Коштрна
Кристиан
18
Маркович
Алекс
23
Славик
Адриан
25
Simon
Fasko
13
Vincent
Chyla
27
Sanusi
Ridwan
7
Галчик
Роланд
9
Daniel
Smekal
26
Стефаник
Самуэль
Скалица
4-2-3-1
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Скалица
Железярне Подбрезова

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

С
7:1
С
3:0
С
1:0
С
0:2
С
1:1
ВЛ
0:2
ВЛ
1:3
ВЛ
3:1
ВЛ
3:4
ВЛ
1:0
ВЛ
3:1
С
2:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.29
1.29

Среднее время на гол

39
70

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Cernek 2 0.13
Подгорин Оливер 2 (2) 0.13
Матеёв Роберт 2 0.13
Martin Nagy II 2 0.13
Яо Янн Майкл 2 0.13
Моронг Адам 1 0.07
Гази Адам 1 0.07
Власко Ян 1 (1) 0.07
Michael Ranko 1 0.07
Lukas Leginus 1 0.07
Davi Alves 1 0.07
Копас Адам 0 0
Marek Fabry 0 0
Martin Masik 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галчик Роланд 4 0.27
Alasana Yirajang 4 0.27
Sanusi Ridwan 3 0.2
Daniel Smekal 2 0.13
Peter Juritka 2 0.13
Депетрис Давид 2 (1) 0.13
Samuel Datko 1 0.07
Оравец Матей 0 0
Стефаник Самуэль 0 0
Славик Адриан 0 0
Rene Paraj 0 0
Simon Fasko 0 0
Демл Ондржей 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Cernek 5 0
Martin Masik 4 0
Mario Holly 3 0
Adam Krcik 1 1
Матеёв Роберт 2 0
Подгорин Оливер 2 0
Юнас Мартин 2 0
Копас Адам 2 0
Грошшо Лукаш 1 0
Власко Ян 1 0
Собчик Алекс 1 0
Моронг Адам 1 0
Michael Ranko 1 0
Martin Nagy II 1 0
Marek Fabry 1 0
Lukas Leginus 1 0
Davi Alves 1 0
Adam Ravas 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 4 1
Rene Paraj 4 0
Simon Fasko 3 0
Славик Адриан 2 0
Галчик Роланд 2 0
Мрва Марио 2 0
Samuel Datko 2 0
Vincent Chyla 2 0
Peter Juritka 2 0
Депетрис Давид 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Kayode Saliman 1 0

Результаты матчей

Скалица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3
Скалица
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Железярне Подбрезова
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

2
11
Скалица
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
5
50%
1
8%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Пропущено

18
11
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
5
28%
1
9%
31-45
3
17%
2
18%
46-60
2
11%
4
36%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Забито

18
17
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
28%
4
24%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
6
33%
1
6%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

26
23
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
4
15%
1
4%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
6
23%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Слован Братислава - Скалица 3:1 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Скалица - Слован Братислава 2:3 Михаловце - Скалица 2:1
Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0
Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3

Результаты матчей

Скалица
Железярне Подбрезова

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Скалица
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 11 2 1 29 - 17 35
2.
Жилина
 14 9 4 1 30 - 11 31
3.
Спартак Трнава
 14 7 6 1 21 - 11 27
4.
ДАК
 0:1 15 6 4 5 20 - 14 22
5.
Кошице
 15 4 6 5 19 - 18 18
6.
Ружомберок
 14 4 5 5 16 - 18 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 5:1 15 4 5 6 18 - 19 17
8.
Железярне Подбрезова
 1:0 15 4 5 6 19 - 22 17
9.
Михаловце
 1:0 15 4 5 6 18 - 26 17
10.
Тренчин
 1:5 15 2 7 6 14 - 24 13
11.
Скалица
 0:1 15 3 3 9 17 - 28 12
12.
Комарно
 13 3 0 10 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 9 - 9 13
3.
Дукла Банска-Бистрица
 5:1 8 4 1 3 14 - 11 13
4.
Спартак Трнава
 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Ружомберок
 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
7.
Железярне Подбрезова
 1:0 7 2 3 2 13 - 10 9
8.
Тренчин
 1:5 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Михаловце
 1:0 7 2 3 2 9 - 12 9
10.
Скалица
 0:1 8 2 2 4 8 - 9 8
11.
ДАК
 0:1 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Спартак Трнава
 7 4 3 0 12 - 5 15
3.
ДАК
 0:1 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Жилина
 7 3 3 1 11 - 3 12
5.
Кошице
 7 2 2 3 9 - 10 8
6.
Михаловце
 1:0 8 2 2 4 9 - 14 8
7.
Железярне Подбрезова
 1:0 8 2 2 4 6 - 12 8
8.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
9.
Ружомберок
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Скалица
 0:1 7 1 1 5 9 - 19 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 5:1 7 0 4 3 4 - 8 4
12.
Тренчин
 1:5 8 0 4 4 5 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 11 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 7 (2)
Кошице Медвед Жан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
ДАК Мендес Алехандро 6
Михаловце Тарадуда Денис 6
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    Г О О О О Л - Ridwan Sanusi бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Собчик Алекс получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Г О О О О Л - Mario Holly бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Скалица.
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Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Железярне Подбрезова
2.65
3.40
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3.35
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Скалица
Железярне Подбрезова
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