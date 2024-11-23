Тур: 15. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
0:1
Второй тайм: 75'
0'
42' Желтая карточкаСобчик Алекс
0:1
57' ГолSanusi Ridwan
66' Желтая карточкаMartin Nagy II
70' Желтая карточкаRene Paraj
71' Желтая карточкаКоштрна Кристиан
Ход матча
42'
57'
66'
70'
71'
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
33
Копас
Адам
22
Mario
Holly
19
Martin
Masik
34
Собчик
Алекс
28
Данко
Адам
15
Rene
Paraj
25
Simon
Fasko
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Marek Fabry
-
Главный тренер: David Oulehla
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
-
15 Rene ParajЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
11 Samuel Datko
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Markulik
История личных встреч
Скалица
Железярне Подбрезова
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.29
1.29
Среднее время на гол
39
70
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Cernek
|2
|0.13
|Подгорин Оливер
|2 (2)
|0.13
|Матеёв Роберт
|2
|0.13
|Martin Nagy II
|2
|0.13
|Яо Янн Майкл
|2
|0.13
|Моронг Адам
|1
|0.07
|Гази Адам
|1
|0.07
|Власко Ян
|1 (1)
|0.07
|Michael Ranko
|1
|0.07
|Lukas Leginus
|1
|0.07
|Davi Alves
|1
|0.07
|Копас Адам
|0
|0
|Marek Fabry
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галчик Роланд
|4
|0.27
|Alasana Yirajang
|4
|0.27
|Sanusi Ridwan
|3
|0.2
|Daniel Smekal
|2
|0.13
|Peter Juritka
|2
|0.13
|Депетрис Давид
|2 (1)
|0.13
|Samuel Datko
|1
|0.07
|Оравец Матей
|0
|0
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Rene Paraj
|0
|0
|Simon Fasko
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Cernek
|5
|0
|Martin Masik
|4
|0
|Mario Holly
|3
|0
|Adam Krcik
|1
|1
|Матеёв Роберт
|2
|0
|Подгорин Оливер
|2
|0
|Юнас Мартин
|2
|0
|Копас Адам
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Martin Nagy II
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
|Adam Ravas
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коштрна Кристиан
|4
|1
|Rene Paraj
|4
|0
|Simon Fasko
|3
|0
|Славик Адриан
|2
|0
|Галчик Роланд
|2
|0
|Мрва Марио
|2
|0
|Samuel Datko
|2
|0
|Vincent Chyla
|2
|0
|Peter Juritka
|2
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Данко Адам
|1
|0
|Filip Mielke
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
3
Скалица
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Железярне Подбрезова
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
2
11
Скалица
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Забито
10
12
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
5
50%
1
8%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Пропущено
18
11
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
5
28%
1
9%
31-45
3
17%
2
18%
46-60
2
11%
4
36%
61-75
3
17%
3
27%
76-90
Забито
18
17
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
28%
4
24%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
6
33%
1
6%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
26
23
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
4
15%
1
4%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
6
23%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Слован Братислава - Скалица 3:1 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Скалица - Слован Братислава 2:3 Михаловце - Скалица 2:1
Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0
Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3
Результаты матчей
Скалица
Железярне Подбрезова
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Скалица
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
410
410
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|29 - 17
|35
|2.
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|3.
|14
|7
|6
|1
|21 - 11
|27
|4.
|0:1
|15
|6
|4
|5
|20 - 14
|22
|5.
|15
|4
|6
|5
|19 - 18
|18
|6.
|14
|4
|5
|5
|16 - 18
|17
|7.
|5:1
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|8.
|1:0
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|9.
|1:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 26
|17
|10.
|1:5
|15
|2
|7
|6
|14 - 24
|13
|11.
|0:1
|15
|3
|3
|9
|17 - 28
|12
|12.
|13
|3
|0
|10
|14 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 9
|13
|3.
|5:1
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|6.
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|7.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|13 - 10
|9
|8.
|1:5
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|10.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|11.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 8
|22
|2.
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|3.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|5.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|6.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|7.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|8.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|11.
|5:1
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|12.
|1:5
|8
|0
|4
|4
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|7 (1)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6