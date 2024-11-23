Тур: 15. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
1:2
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаСобчик Алекс
0:1
57' ГолSanusi Ridwan
66' Желтая карточкаMartin Nagy II
69' Желтая карточкаRene Paraj
72' Желтая карточкаКоштрна Кристиан
83' Желтая карточкаСлавик Адриан
88' Желтая карточкаДанко Адам
1:1
88' ГолLukas Leginus
90' Желтая карточкаМоронг Адам
90' Желтая карточкаAdam Krcik
1:2
90' ГолAlasana Yirajang
90'+4
Ход матча
42'
57'
66'
69'
69'
72'
83'
88'
88'
1:1
90'
90'
90'
1:2
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
33
Копас
Адам
22
Mario
Holly
19
Martin
Masik
34
Собчик
Алекс
28
Данко
Адам
15
Rene
Paraj
25
Simon
Fasko
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Marek Fabry
-
Главный тренер: David Oulehla
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
-
15 Rene ParajЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
11 Samuel Datko
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Markulik
История личных встреч
Скалица
Железярне Подбрезова
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.29
1.29
Среднее время на гол
39
70
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Cernek
|2
|0.13
|Подгорин Оливер
|2 (2)
|0.13
|Матеёв Роберт
|2
|0.13
|Martin Nagy II
|2
|0.13
|Яо Янн Майкл
|2
|0.13
|Lukas Leginus
|2
|0.13
|Власко Ян
|1 (1)
|0.07
|Моронг Адам
|1
|0.07
|Гази Адам
|1
|0.07
|Michael Ranko
|1
|0.07
|Davi Alves
|1
|0.07
|Копас Адам
|0
|0
|Marek Fabry
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alasana Yirajang
|5
|0.33
|Галчик Роланд
|4
|0.27
|Sanusi Ridwan
|3
|0.2
|Daniel Smekal
|2
|0.13
|Peter Juritka
|2
|0.13
|Депетрис Давид
|2 (1)
|0.13
|Samuel Datko
|1
|0.07
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Rene Paraj
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Simon Fasko
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Cernek
|5
|0
|Martin Masik
|4
|0
|Adam Krcik
|2
|1
|Mario Holly
|3
|0
|Матеёв Роберт
|2
|0
|Подгорин Оливер
|2
|0
|Юнас Мартин
|2
|0
|Моронг Адам
|2
|0
|Martin Nagy II
|2
|0
|Копас Адам
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
|Adam Ravas
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коштрна Кристиан
|5
|1
|Rene Paraj
|5
|0
|Славик Адриан
|3
|0
|Simon Fasko
|3
|0
|Галчик Роланд
|2
|0
|Мрва Марио
|2
|0
|Samuel Datko
|2
|0
|Данко Адам
|2
|0
|Vincent Chyla
|2
|0
|Peter Juritka
|2
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Filip Mielke
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
3
Скалица
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
2
11
Скалица
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Железярне Подбрезова
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
43%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
40%
4
31%
76-90
Забито
10
12
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
5
50%
1
8%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Пропущено
18
11
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
5
28%
1
9%
31-45
3
17%
2
18%
46-60
2
11%
4
36%
61-75
3
17%
3
27%
76-90
Забито
19
19
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
26%
4
21%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
6
32%
1
5%
61-75
5
26%
6
32%
76-90
Пропущено
28
24
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
4
14%
1
4%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
7
25%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Слован Братислава - Скалица 3:1 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Скалица - Слован Братислава 2:3 Михаловце - Скалица 2:1
Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0
Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3
Результаты матчей
Скалица
Железярне Подбрезова
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Скалица
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
26
25
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
87
411
510
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|29 - 17
|35
|2.
|3:1
|15
|10
|4
|1
|33 - 12
|34
|3.
|1:3
|15
|7
|6
|2
|22 - 14
|27
|4.
|15
|6
|4
|5
|20 - 14
|22
|5.
|15
|4
|6
|5
|19 - 18
|18
|6.
|14
|4
|5
|5
|16 - 18
|17
|7.
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|8.
|15
|4
|5
|6
|20 - 23
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|18 - 26
|17
|10.
|15
|2
|7
|6
|14 - 25
|13
|11.
|15
|3
|3
|9
|18 - 29
|12
|12.
|13
|3
|0
|10
|14 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|8
|7
|1
|0
|22 - 9
|22
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 9
|13
|3.
|8
|4
|1
|3
|15 - 11
|13
|4.
|1:3
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|6.
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|13 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 8
|22
|2.
|1:3
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|3:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|5.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|6.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|8.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|12.
|8
|0
|4
|4
|5 - 15
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|8 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|7 (1)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6