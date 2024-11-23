  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Скалица
1:2
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
42' Желтая карточка
Собчик Алекс
0:1
57' Гол
Sanusi Ridwan
66' Желтая карточка
Martin Nagy II
69' Желтая карточка
Rene Paraj
72' Желтая карточка
Коштрна Кристиан
83' Желтая карточка
Славик Адриан
88' Желтая карточка
Данко Адам
1:1
88' Гол
Lukas Leginus
90' Желтая карточка
Моронг Адам
90' Желтая карточка
Adam Krcik
1:2
90' Гол
Alasana Yirajang
90'+4
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
4
Градецки
Матей
33
Копас
Адам
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
7
Яо
Янн
Майкл
19
Martin
Masik
9
Моронг
Адам
34
Собчик
Алекс
28
Данко
Адам
15
Rene
Paraj
24
Коштрна
Кристиан
18
Маркович
Алекс
23
Славик
Адриан
25
Simon
Fasko
13
Vincent
Chyla
27
Sanusi
Ridwan
7
Галчик
Роланд
9
Daniel
Smekal
26
Стефаник
Самуэль
Скалица
4-2-3-1
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Скалица
Железярне Подбрезова

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

С
7:1
С
3:0
С
1:0
С
0:2
С
1:1
ВЛ
0:2
ВЛ
1:3
ВЛ
3:1
ВЛ
3:4
ВЛ
1:0
ВЛ
3:1
С
2:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.29
1.29

Среднее время на гол

39
70

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Cernek 2 0.13
Подгорин Оливер 2 (2) 0.13
Матеёв Роберт 2 0.13
Martin Nagy II 2 0.13
Яо Янн Майкл 2 0.13
Lukas Leginus 2 0.13
Власко Ян 1 (1) 0.07
Моронг Адам 1 0.07
Гази Адам 1 0.07
Michael Ranko 1 0.07
Davi Alves 1 0.07
Копас Адам 0 0
Marek Fabry 0 0
Martin Masik 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alasana Yirajang 5 0.33
Галчик Роланд 4 0.27
Sanusi Ridwan 3 0.2
Daniel Smekal 2 0.13
Peter Juritka 2 0.13
Депетрис Давид 2 (1) 0.13
Samuel Datko 1 0.07
Стефаник Самуэль 0 0
Оравец Матей 0 0
Rene Paraj 0 0
Славик Адриан 0 0
Simon Fasko 0 0
Демл Ондржей 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Cernek 5 0
Martin Masik 4 0
Adam Krcik 2 1
Mario Holly 3 0
Матеёв Роберт 2 0
Подгорин Оливер 2 0
Юнас Мартин 2 0
Моронг Адам 2 0
Martin Nagy II 2 0
Копас Адам 2 0
Грошшо Лукаш 1 0
Власко Ян 1 0
Собчик Алекс 1 0
Michael Ranko 1 0
Marek Fabry 1 0
Lukas Leginus 1 0
Davi Alves 1 0
Adam Ravas 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 5 1
Rene Paraj 5 0
Славик Адриан 3 0
Simon Fasko 3 0
Галчик Роланд 2 0
Мрва Марио 2 0
Samuel Datko 2 0
Данко Адам 2 0
Vincent Chyla 2 0
Peter Juritka 2 0
Депетрис Давид 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Filip Mielke 1 0
Kayode Saliman 1 0

Результаты матчей

Скалица
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
3
Скалица
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

2
11
Скалица
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Железярне Подбрезова
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
43%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
40%
4
31%
76-90

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
5
50%
1
8%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Пропущено

18
11
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
5
28%
1
9%
31-45
3
17%
2
18%
46-60
2
11%
4
36%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Забито

19
19
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
26%
4
21%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
6
32%
1
5%
61-75
5
26%
6
32%
76-90

Пропущено

28
24
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
4
14%
1
4%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
7
25%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Слован Братислава - Скалица 3:1 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Скалица - Слован Братислава 2:3 Михаловце - Скалица 2:1
Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0
Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3

Результаты матчей

Скалица
Железярне Подбрезова

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Скалица
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
5
10
1
14
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 11 2 1 29 - 17 35
2.
Жилина
 3:1 15 10 4 1 33 - 12 34
3.
Спартак Трнава
 1:3 15 7 6 2 22 - 14 27
4.
ДАК
 15 6 4 5 20 - 14 22
5.
Кошице
 15 4 6 5 19 - 18 18
6.
Ружомберок
 14 4 5 5 16 - 18 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 15 4 5 6 19 - 19 17
8.
Железярне Подбрезова
 15 4 5 6 20 - 23 17
9.
Михаловце
 15 4 5 6 18 - 26 17
10.
Тренчин
 15 2 7 6 14 - 25 13
11.
Скалица
 15 3 3 9 18 - 29 12
12.
Комарно
 13 3 0 10 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3:1 8 7 1 0 22 - 9 22
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 9 - 9 13
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 1 3 15 - 11 13
4.
Спартак Трнава
 1:3 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Ружомберок
 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
7.
Железярне Подбрезова
 7 2 3 2 13 - 10 9
8.
Тренчин
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Михаловце
 7 2 3 2 9 - 12 9
10.
Скалица
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
ДАК
 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Спартак Трнава
 1:3 8 4 3 1 13 - 8 15
3.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Жилина
 3:1 7 3 3 1 11 - 3 12
5.
Кошице
 7 2 2 3 9 - 10 8
6.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
7.
Железярне Подбрезова
 8 2 2 4 7 - 13 8
8.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
9.
Ружомберок
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Скалица
 7 1 1 5 9 - 19 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 7 0 4 3 4 - 8 4
12.
Тренчин
 8 0 4 4 5 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 11 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 8 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
ДАК Мендес Алехандро 6
Михаловце Тарадуда Денис 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Rene Paraj сделал результативную передачу.
  • 93'
    Г О О О О Л - Alasana Yirajang бьет в цель!
  • 93'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Славик Адриан уходит с поля. Martin Talakov выходит вместо него
  • 92'
    Adam Krcik получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Моронг Адам получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Собчик Алекс получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Г О О О О Л - Mario Holly бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Скалица 1:2 Железярне Подбрезова онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный