Тур: 15. Стадион: Стадион под Дубном.
3:1
Первый тайм: 40'
0'
1:0
7' Гол в свои воротаУйлаки Марек
1:1
12' ГолПаур Якуб
2:1
15' ГолКапралик Адриан
3:1
33' ГолЗауэр Марио
Ход матча
7'
1:0
12'
1:1
15'
2:1
33'
3:1
23
Минарик
Ян
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
16
Илько
Патрик
14
Eric
Bille
18
Шулек
Мартин
13
Уйлаки
Марек
11
Азанго
Филип
97
Офори
Келвин
17
Паур
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
14 Eric BilleНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
29 Дюриш ДавидНападающий
-
-
-
-
-
25 Adama Drame
-
34 Lukas Prokop
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шулек МартинЗащитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Жилина
Спартак Трнава
31 матч
80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.1%
48.4%
18 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.8%
48.4%
17 побед 15 ничьих 0 побед
29 матчей
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
55.2%
44.8%
0 побед 16 ничьих 12 побед
60 матчей
41.7%
28.3%
30%
25 побед 17 ничьих 18 побед
Первый тайм
30%
48.3%
21.7%
18 побед 29 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.3%
51.7%
20%
17 побед 31 ничья 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
62
28
Голов в среднем за матч
2
0.97
Среднее время на гол
45
93
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.24
0.77
Среднее время на гол
72
116
Всего голов
98
52
Голов в среднем за матч
1.63
0.87
Тотал матчей
2.5
54
Больше 90%
Меньше 10%
6
42
Больше 70%
Меньше 30%
18
26
Больше 43%
Меньше 57%
34
12
Больше 20%
Меньше 80%
48
8
Больше 13%
Меньше 87%
52
7
Больше 12%
Меньше 88%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
55
103
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|6
|0.4
|Eric Bille
|5 (1)
|0.33
|Зауэр Марио
|4
|0.27
|Дюриш Давид
|3
|0.2
|Минарик Ян
|2
|0.13
|Алиягич Денис
|2
|0.13
|Качер Мирослав
|1
|0.07
|Бари Кристиан
|1
|0.07
|Илько Патрик
|1
|0.07
|Samuel Gidi
|1
|0.07
|Пекарик Петер
|1
|0.07
|Lukas Prokop
|1
|0.07
|Яворчек Доминик
|1
|0.07
|Копашек Самуэль
|1
|0.07
|Timotej Hranica
|1
|0.07
|James Ndjeungoue
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офори Келвин
|6
|0.4
|Даниэл Эрик
|4
|0.27
|Дюриш Михал
|2
|0.13
|Прохазка Роман
|2 (1)
|0.13
|Кратохвил Милош
|2
|0.13
|Микович Мартин
|1
|0.07
|Азанго Филип
|1
|0.07
|Пих Роберт
|1
|0.07
|Штетина Лукаш
|1
|0.07
|Паур Якуб
|1
|0.07
|Голик Либор
|0
|0
|Желькович Адриан
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|James Ndjeungoue
|4
|0
|Копашек Самуэль
|3
|0
|Samuel Gidi
|3
|0
|Минарик Ян
|2
|0
|Дюриш Давид
|2
|0
|Eric Bille
|2
|0
|Adama Drame
|0
|1
|Губочан Томаш
|1
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Michal Scasny
|1
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Lukas Prokop
|1
|0
|Бари Кристиан
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Timotej Hranica
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюриш Михал
|5
|0
|Прохазка Роман
|5
|0
|Кратохвил Милош
|5
|0
|Желькович Адриан
|4
|0
|Уйлаки Марек
|2
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Кубиста Войтех
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
2
1
Жилина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Спартак Трнава
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
9
Жилина
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Спартак Трнава
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
20
11
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
10%
1
9%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
4
20%
3
27%
46-60
7
35%
1
9%
61-75
2
10%
5
45%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
3
33%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
31
20
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
10%
3
15%
1-15
2
6%
1
5%
16-30
6
19%
2
10%
31-45
5
16%
3
15%
46-60
8
26%
3
15%
61-75
7
23%
8
40%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Михаловце - Жилина 1:1 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 3:1
Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8 ДАК - Жилина 0:3 Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Комарно - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Михаловце 3:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0
Результаты матчей
Жилина
Спартак Трнава
Точный счет
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Жилина
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
43
25
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
104
77
68
410
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|29 - 17
|35
|2.
|3:1
|15
|10
|4
|1
|33 - 12
|34
|3.
|1:3
|15
|7
|6
|2
|22 - 14
|27
|4.
|15
|6
|4
|5
|20 - 14
|22
|5.
|15
|4
|6
|5
|19 - 18
|18
|6.
|14
|4
|5
|5
|16 - 18
|17
|7.
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|8.
|15
|4
|5
|6
|20 - 23
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|18 - 26
|17
|10.
|15
|2
|7
|6
|14 - 25
|13
|11.
|15
|3
|3
|9
|18 - 29
|12
|12.
|13
|3
|0
|10
|14 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|8
|7
|1
|0
|22 - 9
|22
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 9
|13
|3.
|8
|4
|1
|3
|15 - 11
|13
|4.
|1:3
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|6.
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|13 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 8
|22
|2.
|1:3
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|3:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|5.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|6.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|8.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|12.
|8
|0
|4
|4
|5 - 15
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|8 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|7 (1)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6