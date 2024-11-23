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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Жилина
3:1
Конец матча
Спартак Трнава
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Уйлаки Марек
1:1
12' Гол
Паур Якуб
2:1
15' Гол
Капралик Адриан
3:1
33' Гол
Зауэр Марио
41' Желтая карточка
Губочан Томаш
52' Желтая карточка
James Ndjeungoue
64' Желтая карточка
Микович Мартин
83' Желтая карточка
Желькович Адриан
90' Желтая карточка
Копашек Самуэль
90'+3
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
19
Копашек
Самуэль
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
16
Илько
Патрик
14
Eric
Bille
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
18
Шулек
Мартин
13
Уйлаки
Марек
29
Микович
Мартин
80
Желькович
Адриан
6
Прохазка
Роман
11
Азанго
Филип
14
Кратохвил
Милош
97
Офори
Келвин
17
Паур
Якуб
Жилина
3-4-3
Спартак Трнава
4-1-2-3

История личных встреч

Жилина
Спартак Трнава

31 матч

80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.1%
48.4%
18 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.8%
48.4%
17 побед 15 ничьих 0 побед

29 матчей

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

55.2%
44.8%
0 побед 16 ничьих 12 побед

60 матчей

41.7%
28.3%
30%
25 побед 17 ничьих 18 побед

Первый тайм

30%
48.3%
21.7%
18 побед 29 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.3%
51.7%
20%
17 побед 31 ничья 12 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
С
4:2
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
4:2
К
3:3
С
1:1
С
1:2
С
6:0
С
0:0
С
0:3
С
3:1
С
1:2
С
7:0
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
2:0
С
3:0
С
1:0
КС
1:1
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:0
КС
1:1
КС
3:2
С
1:1
С
1:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
0:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
5:1
CL
1:1
CL
2:1
CL
1:1
CL
5:1
К
1:0
CL
0:0
CL
3:1
CL
2:1

Голы

Всего голов

62
28

Голов в среднем за матч

2
0.97

Среднее время на гол

45
93

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.24
0.77

Среднее время на гол

72
116

Всего голов

98
52

Голов в среднем за матч

1.63
0.87

Тотал матчей

2.5
54
Больше 90%
Меньше 10%
6
42
Больше 70%
Меньше 30%
18
26
Больше 43%
Меньше 57%
34
12
Больше 20%
Меньше 80%
48
8
Больше 13%
Меньше 87%
52
7
Больше 12%
Меньше 88%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

55
103

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 6 0.4
Зауэр Марио 5 0.33
Eric Bille 5 (1) 0.33
Дюриш Давид 3 0.2
Минарик Ян 2 0.13
Алиягич Денис 2 0.13
Качер Мирослав 1 0.07
Бари Кристиан 1 0.07
Илько Патрик 1 0.07
Samuel Gidi 1 0.07
Пекарик Петер 1 0.07
Lukas Prokop 1 0.07
Яворчек Доминик 1 0.07
Копашек Самуэль 1 0.07
Timotej Hranica 1 0.07
James Ndjeungoue 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офори Келвин 6 0.4
Даниэл Эрик 4 0.27
Дюриш Михал 2 0.13
Прохазка Роман 2 (1) 0.13
Кратохвил Милош 2 0.13
Микович Мартин 1 0.07
Азанго Филип 1 0.07
Пих Роберт 1 0.07
Штетина Лукаш 1 0.07
Паур Якуб 1 0.07
Голик Либор 0 0
Желькович Адриан 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
James Ndjeungoue 5 0
Копашек Самуэль 4 0
Samuel Gidi 3 0
Губочан Томаш 2 0
Минарик Ян 2 0
Дюриш Давид 2 0
Eric Bille 2 0
Adama Drame 0 1
Пекарик Петер 1 0
Michal Scasny 1 0
Качер Мирослав 1 0
Lukas Prokop 1 0
Бари Кристиан 1 0
Капралик Адриан 1 0
Зауэр Марио 1 0
Timotej Hranica 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюриш Михал 5 0
Прохазка Роман 5 0
Кратохвил Милош 5 0
Желькович Адриан 5 0
Уйлаки Марек 2 0
Микович Мартин 2 0
Сабо Эрик 2 0
Пих Роберт 1 0
Кубиста Войтех 1 0
Шулек Мартин 1 0
Голик Либор 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Коша Себастьян 1 0

Результаты матчей

Жилина
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

2
3
Жилина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Спартак Трнава
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
9
Жилина
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Спартак Трнава
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

22
13
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
14%
3
23%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
1
8%
31-45
4
18%
3
23%
46-60
7
32%
1
8%
61-75
2
9%
5
38%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
3
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

33
22
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
4
12%
5
23%
1-15
2
6%
1
5%
16-30
7
21%
2
9%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
8
24%
3
14%
61-75
7
21%
8
36%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
33%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
17%
5
36%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Михаловце - Жилина 1:1 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 3:1
Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8 ДАК - Жилина 0:3 Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Комарно - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Михаловце 3:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0

Результаты матчей

Жилина
Спартак Трнава

Точный счет

3:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Жилина
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
2.5
Больше Меньше
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
4
4
2
5
2.5
2
6
1
6
3.5
1
7
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
11
4
1.5
7
8
7
8
2.5
4
11
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 11 2 1 29 - 17 35
2.
Жилина
 15 10 4 1 33 - 12 34
3.
Спартак Трнава
 15 7 6 2 22 - 14 27
4.
ДАК
 15 6 4 5 20 - 14 22
5.
Кошице
 15 4 6 5 19 - 18 18
6.
Ружомберок
 14 4 5 5 16 - 18 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 15 4 5 6 19 - 19 17
8.
Железярне Подбрезова
 15 4 5 6 20 - 23 17
9.
Михаловце
 15 4 5 6 18 - 26 17
10.
Тренчин
 15 2 7 6 14 - 25 13
11.
Скалица
 15 3 3 9 18 - 29 12
12.
Комарно
 13 3 0 10 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 1 0 22 - 9 22
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 9 - 9 13
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 1 3 15 - 11 13
4.
Спартак Трнава
 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Ружомберок
 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
7.
Железярне Подбрезова
 7 2 3 2 13 - 10 9
8.
Тренчин
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Михаловце
 7 2 3 2 9 - 12 9
10.
Скалица
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
ДАК
 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 13 - 8 15
3.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Жилина
 7 3 3 1 11 - 3 12
5.
Кошице
 7 2 2 3 9 - 10 8
6.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
7.
Железярне Подбрезова
 8 2 2 4 7 - 13 8
8.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
9.
Ружомберок
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Скалица
 7 1 1 5 9 - 19 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 7 0 4 3 4 - 8 4
12.
Тренчин
 8 0 4 4 5 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 11 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 8 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
ДАК Мендес Алехандро 6
Михаловце Тарадуда Денис 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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