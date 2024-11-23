Тур: 15. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
6:1
Конец матча
0'
1:0
25' ГолРымаренко Мартин
2:0
34' ГолЗагуменски Тимотей
3:0
39' ГолLubomir Willweber
3:1
40' ГолLukas Mikulaj
4:1
60' ГолРымаренко Мартин
5:1
61' ГолСлебодник Тибор
6:1
77' ГолРымаренко Мартин
90'+1
Ход матча
25'
1:0
34'
39'
40'
60'
4:1
61'
77'
6:1
25
Ivan
Mensah
88
Глинка
Марек
28
Пишоя
Марьян
12
Голубек
Якуб
18
Adrian
Fiala
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
-
88 Глинка МарекЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
-
29 Малец ТомашНападающий
- Нападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Марек Бажик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
18 Adrian FialaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
85 Emma Uchegbu
-
Главный тренер: Ivan Galad
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Тренчин
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
25 матчей
24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.46
0.92
Среднее время на гол
61
98
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.15
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
1.56
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
57
86
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рымаренко Мартин
|8 (2)
|0.53
|Малец Томаш
|4
|0.27
|Слебодник Тибор
|2
|0.13
|Загуменски Тимотей
|1
|0.07
|Веселовски Доминик
|1
|0.07
|Годал Борис
|1
|0.07
|Глинка Марек
|1
|0.07
|Lubomir Willweber
|1
|0.07
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emma Uchegbu
|3
|0.2
|Эмека Чинонсо
|3
|0.2
|Гайдош Артур
|1
|0.07
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0.07
|Rahim Ibrahim
|1
|0.07
|Lukas Mikulaj
|1
|0.07
|Bright Donkor
|1
|0.07
|Бариш Дамьян
|1 (1)
|0.07
|Саллам Самир Бен
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загуменски Тимотей
|3
|1
|Branislav Luptak
|4
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Рымаренко Мартин
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Marek Bazik
|1
|1
|Малец Томаш
|2
|0
|Lukas Migala
|2
|0
|Шикула Николас
|2
|0
|Ivan Mensah
|2
|0
|Годал Борис
|0
|1
|Глинка Марек
|1
|0
|Поважанец Якуб
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Веселовски Доминик
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмека Чинонсо
|5
|2
|Бариш Дамьян
|5
|0
|Rahim Ibrahim
|5
|0
|Гайдош Артур
|3
|1
|Matus Slavicek
|3
|1
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Бондаренко Тарас
|3
|0
|Sani Suleiman
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Джерлек Армин
|2
|0
|Luka Zoric
|2
|0
|Tadeas Hajovsky
|2
|0
|Bright Donkor
|2
|0
|Andrija Katic
|2
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Emma Uchegbu
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Lukas Mikulaj
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Тренчин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
5
Дукла Банска-Бистрица
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Тренчин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
6
Дукла Банска-Бистрица
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Тренчин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
16
5
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
3
60%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Забито
21
14
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
14%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
4
19%
6
43%
31-45
2
10%
5
36%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Пропущено
17
25
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
3
18%
7
28%
16-30
4
24%
4
16%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
4
24%
5
20%
61-75
4
24%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Баник Калиново - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1
Тренчин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тренчин - Ружомберок 0:0 Кошице - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Тренчин - Скалица 2:1
Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Тренчин
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
44
43
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
510
411
114
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|29 - 17
|35
|2.
|3:1
|15
|10
|4
|1
|33 - 12
|34
|3.
|1:3
|15
|7
|6
|2
|22 - 14
|27
|4.
|15
|6
|4
|5
|20 - 14
|22
|5.
|15
|4
|6
|5
|19 - 18
|18
|6.
|14
|4
|5
|5
|16 - 18
|17
|7.
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|8.
|15
|4
|5
|6
|20 - 23
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|18 - 26
|17
|10.
|15
|2
|7
|6
|14 - 25
|13
|11.
|15
|3
|3
|9
|18 - 29
|12
|12.
|13
|3
|0
|10
|14 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|8
|7
|1
|0
|22 - 9
|22
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 9
|13
|3.
|8
|4
|1
|3
|15 - 11
|13
|4.
|1:3
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|6.
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|13 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 8
|22
|2.
|1:3
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|3:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|5.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|6.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|8.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|12.
|8
|0
|4
|4
|5 - 15
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|8 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|7 (1)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6