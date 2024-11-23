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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
6:1
Конец матча
Тренчин
36
Трновски
Михал
25
Ivan
Mensah
88
Глинка
Марек
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
7
Поважанец
Якуб
6
Рихтарех
Давид
44
Загуменски
Тимотей
13
Шикула
Николас
9
Слебодник
Тибор
11
Рымаренко
Мартин
30
Matus
Slavicek
25
Сковайса
Лукаш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
12
Голубек
Якуб
42
Саллам
Самир
Бен
18
Adrian
Fiala
20
Rahim
Ibrahim
77
Sani
Suleiman
21
Lukas
Mikulaj
7
Джуд
Сандей
Дукла Банска-Бистрица
3-4-3
Тренчин
4-1-2-3

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Тренчин

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:2
С
2:0
С
4:2
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
0:2
С
0:1
К
0:1
К
2:0
КС
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:3
С
2:2
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
2:0
С
1:2
CL
2:2
CL
2:0
CL
1:3
CL
1:1

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.46
0.92

Среднее время на гол

61
98

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.15

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.56
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

57
86

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рымаренко Мартин 8 (2) 0.53
Малец Томаш 4 0.27
Слебодник Тибор 2 0.13
Загуменски Тимотей 1 0.07
Веселовски Доминик 1 0.07
Годал Борис 1 0.07
Глинка Марек 1 0.07
Lubomir Willweber 1 0.07
Пишоя Марьян 0 0
Бренкус Адам 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emma Uchegbu 3 0.2
Эмека Чинонсо 3 0.2
Гайдош Артур 1 0.07
Lazar Stojsavljevic 1 0.07
Rahim Ibrahim 1 0.07
Lukas Mikulaj 1 0.07
Bright Donkor 1 0.07
Бариш Дамьян 1 (1) 0.07
Саллам Самир Бен 0 0
Джуд Сандей 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загуменски Тимотей 3 1
Branislav Luptak 4 0
Lubomir Willweber 3 0
Рымаренко Мартин 3 0
Бренкус Адам 3 0
Marek Bazik 1 1
Малец Томаш 2 0
Lukas Migala 2 0
Шикула Николас 2 0
Ivan Mensah 2 0
Годал Борис 0 1
Глинка Марек 1 0
Поважанец Якуб 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Веселовски Доминик 1 0
Слебодник Тибор 1 0
Oliver Klimpl 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмека Чинонсо 5 2
Бариш Дамьян 5 0
Rahim Ibrahim 5 0
Гайдош Артур 3 1
Matus Slavicek 3 1
Lazar Stojsavljevic 4 0
Бондаренко Тарас 3 0
Sani Suleiman 3 0
Илья Столица 2 0
Джерлек Армин 2 0
Luka Zoric 2 0
Tadeas Hajovsky 2 0
Bright Donkor 2 0
Andrija Katic 2 0
Саллам Самир Бен 1 0
Emma Uchegbu 1 0
Багин Сауэль 1 0
Lukas Mikulaj 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Тренчин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
5
Дукла Банска-Бистрица
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Тренчин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
6
Дукла Банска-Бистрица
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Тренчин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

16
5
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
3
60%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

21
14
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
14%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
4
19%
6
43%
31-45
2
10%
5
36%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
3
18%
7
28%
16-30
4
24%
4
16%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
4
24%
5
20%
61-75
4
24%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Баник Калиново - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1
Тренчин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тренчин - Ружомберок 0:0 Кошице - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Тренчин - Скалица 2:1
Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Тренчин

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
4
3
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 11 2 1 29 - 17 35
2.
Жилина
 3:1 15 10 4 1 33 - 12 34
3.
Спартак Трнава
 1:3 15 7 6 2 22 - 14 27
4.
ДАК
 15 6 4 5 20 - 14 22
5.
Кошице
 15 4 6 5 19 - 18 18
6.
Ружомберок
 14 4 5 5 16 - 18 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 15 4 5 6 19 - 19 17
8.
Железярне Подбрезова
 15 4 5 6 20 - 23 17
9.
Михаловце
 15 4 5 6 18 - 26 17
10.
Тренчин
 15 2 7 6 14 - 25 13
11.
Скалица
 15 3 3 9 18 - 29 12
12.
Комарно
 13 3 0 10 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3:1 8 7 1 0 22 - 9 22
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 9 - 9 13
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 1 3 15 - 11 13
4.
Спартак Трнава
 1:3 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Ружомберок
 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
7.
Железярне Подбрезова
 7 2 3 2 13 - 10 9
8.
Тренчин
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Михаловце
 7 2 3 2 9 - 12 9
10.
Скалица
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
ДАК
 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Спартак Трнава
 1:3 8 4 3 1 13 - 8 15
3.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Жилина
 3:1 7 3 3 1 11 - 3 12
5.
Кошице
 7 2 2 3 9 - 10 8
6.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
7.
Железярне Подбрезова
 8 2 2 4 7 - 13 8
8.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
9.
Ружомберок
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Скалица
 7 1 1 5 9 - 19 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 7 0 4 3 4 - 8 4
12.
Тренчин
 8 0 4 4 5 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 11 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 8 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
ДАК Мендес Алехандро 6
Михаловце Тарадуда Денис 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Sani Suleiman уходит с поля. Эмма Учегбу выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Samir Ben Sallam сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Lukas Mikulaj бьет в цель!
    • 39'
      Г О О О О Л - Lubomir Willweber бьет в цель!
    • 34'
      Г О О О О Л - Загуменски Тимотей бьет в цель!
    • 25'
      Пишоя Марьян сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Рымаренко Мартин бьет в цель!
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    Где смотреть матч Дукла Банска-Бистрица 6:1 Тренчин онлайн

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