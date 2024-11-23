  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
ДАК
0:1
Второй тайм: 72'
Михаловце
0'
0:1
59' Гол
Stanislav Danko

Ход матча

46'
Martin Jencus
Байо Махмуду
 
46'
 
Икоба Эдуви
Issa Adekunle
46'
 
Stanislav Danko
Artur Musak
59'
Бернат Ян
Бёсе Левенте
 
59'
0:1
Stanislav Danko
68'
Виталис Милан
Герц Кристиан
 
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Михаловце
1.52
Реклама, bettery.ru
4.20
Реклама, fon.bet
7.20
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
41
Попович
Александар
21
Mark
Csinger
26
Ортис
Пабло
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
6
Байо
Махмуду
24
Герц
Кристиан
13
Бёсе
Левенте
77
Грушковски
Конрад
99
Алмаши
Ладислав
46
Труса
Матей
31
Шахинович
Мухамед
3
Тарадуда
Денис
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
66
Беднар
Мартин
55
Artur
Musak
4
Зубайру
Абдул
7
Issa
Adekunle
9
Matus
Marcin
89
Кизиридис
Александрос
ДАК
4-2-1-3
Михаловце
4-3-3

История личных встреч

ДАК
Михаловце

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
22.2%
15 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

24 матча

70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:3
С
2:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
2:1
С
2:4
С
5:0
С
5:0
С
1:1
С
5:0
С
0:2
С
2:1
С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
0:3

Голы

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

2.55
1.62

Среднее время на гол

35
55

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.31
0.55

Среднее время на гол

68
165

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 7 (2) 0.47
Реджич Дамир 4 0.27
Алмаши Ладислав 2 0.13
Виталис Милан 2 0.13
Мендес Алехандро 1 0.07
Герц Кристиан 1 0.07
Димун Милан 1 (1) 0.07
Бэсси Форчун 1 0.07
Рамадан Аммар 0 0
Андзуана Иоан 0 0
Япи Ромарик 0 0
Бёсе Левенте 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кизиридис Александрос 4 0.27
Matus Marcin 4 (1) 0.27
Issa Adekunle 3 0.2
Stanislav Danko 2 0.13
Enzo Arevalo 2 0.13
Тарадуда Денис 1 0.07
Пачинда Эрик 1 0.07
Polydefkis Volanakis 1 0.07
Жофчак Игор 0 0
Lukas Simko 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Шахинович Мухамед 0 0
Yushi Shimamura 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендес Алехандро 6 0
Байо Махмуду 5 0
Ортис Пабло 4 0
Туболе Мате 2 1
Япи Ромарик 3 0
Труса Матей 3 0
Реджич Дамир 3 0
Брунетти Матеус 3 0
Хиско Муньос 2 0
Алмаши Ладислав 2 0
Попович Александар 1 0
Качараба Тарас 1 0
Димун Милан 1 0
Виталис Милан 1 0
Бёсе Левенте 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарадуда Денис 6 0
Franck Bahi 5 0
Беднар Мартин 2 1
Tornike Dzotsenidze 2 1
Matus Marcin 3 0
Икоба Эдуви 3 0
Enzo Arevalo 3 0
Лукач Патрик 2 0
Lukas Simko 2 0
Кизиридис Александрос 2 0
Yushi Shimamura 2 0
Жофчак Игор 1 0
Пачинда Эрик 1 0
Stanislav Danko 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Issa Adekunle 1 0
Шахинович Мухамед 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Artur Musak 1 0

Результаты матчей

ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Михаловце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5
ДАК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Михаловце
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

13
8
ДАК
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Михаловце
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
5
36%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
23%
1
10%
1-15
2
15%
4
40%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
4
36%
76-90

Забито

19
18
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
16%
2
11%
1-15
3
16%
4
22%
16-30
3
16%
3
17%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
5
26%
2
11%
76-90

Пропущено

14
25
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 12
2
14%
2
8%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
3
21%
5
20%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
3
21%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Комарно - ДАК 0:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0
ДАК - Кошице 1:3 Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0
Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Михаловце - Жилина 1:1 Михаловце - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 3:1 Михаловце - Скалица 2:1
Михаловце - Кошице 3:2 СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0

Результаты матчей

ДАК
Михаловце

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

ДАК
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
3
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
5
9
4
10
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 11 2 1 29 - 17 35
2.
Жилина
 14 9 4 1 30 - 11 31
3.
Спартак Трнава
 14 7 6 1 21 - 11 27
4.
ДАК
 0:1 15 6 4 5 20 - 14 22
5.
Кошице
 15 4 6 5 19 - 18 18
6.
Ружомберок
 14 4 5 5 16 - 18 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 5:1 15 4 5 6 18 - 19 17
8.
Железярне Подбрезова
 1:0 15 4 5 6 19 - 22 17
9.
Михаловце
 1:0 15 4 5 6 18 - 26 17
10.
Тренчин
 1:5 15 2 7 6 14 - 24 13
11.
Скалица
 0:1 15 3 3 9 17 - 28 12
12.
Комарно
 13 3 0 10 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 9 - 9 13
3.
Дукла Банска-Бистрица
 5:1 8 4 1 3 14 - 11 13
4.
Спартак Трнава
 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Ружомберок
 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
7.
Железярне Подбрезова
 1:0 7 2 3 2 13 - 10 9
8.
Тренчин
 1:5 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Михаловце
 1:0 7 2 3 2 9 - 12 9
10.
Скалица
 0:1 8 2 2 4 8 - 9 8
11.
ДАК
 0:1 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Спартак Трнава
 7 4 3 0 12 - 5 15
3.
ДАК
 0:1 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Жилина
 7 3 3 1 11 - 3 12
5.
Кошице
 7 2 2 3 9 - 10 8
6.
Михаловце
 1:0 8 2 2 4 9 - 14 8
7.
Железярне Подбрезова
 1:0 8 2 2 4 6 - 12 8
8.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
9.
Ружомберок
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Скалица
 0:1 7 1 1 5 9 - 19 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 5:1 7 0 4 3 4 - 8 4
12.
Тренчин
 1:5 8 0 4 4 5 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 11 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 7 (2)
Кошице Медвед Жан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
ДАК Мендес Алехандро 6
Михаловце Тарадуда Денис 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Михаловце
1.52
Реклама, bettery.ru
4.20
Реклама, fon.bet
7.20
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ДАК 0:1 Михаловце онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ДАК
Михаловце
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный