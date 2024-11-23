Тур: 15. Стадион: MOL Arena.
Ход матча
59'
0:1
21
Mark
Csinger
26
Ортис
Пабло
13
Бёсе
Левенте
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mark CsingerЗащитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бёсе ЛевентеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
-
55 Artur MusakПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
91 Икоба ЭдувиНападающий
-
-
-
21 Samuel Ramos
-
29 Enzo Arevalo
-
-
97 Adam Zulevic
-
Главный тренер: Anton Soltis
История личных встреч
ДАК
Михаловце
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
22.2%
15 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
24 матча
70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
2.55
1.62
Среднее время на гол
35
55
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.31
0.55
Среднее время на гол
68
165
Всего голов
45
27
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
48
80
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|7 (2)
|0.47
|Реджич Дамир
|4
|0.27
|Алмаши Ладислав
|2
|0.13
|Виталис Милан
|2
|0.13
|Мендес Алехандро
|1
|0.07
|Герц Кристиан
|1
|0.07
|Димун Милан
|1 (1)
|0.07
|Бэсси Форчун
|1
|0.07
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Андзуана Иоан
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кизиридис Александрос
|4
|0.27
|Matus Marcin
|4 (1)
|0.27
|Issa Adekunle
|3
|0.2
|Stanislav Danko
|2
|0.13
|Enzo Arevalo
|2
|0.13
|Тарадуда Денис
|1
|0.07
|Пачинда Эрик
|1
|0.07
|Polydefkis Volanakis
|1
|0.07
|Жофчак Игор
|0
|0
|Lukas Simko
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
|Шахинович Мухамед
|0
|0
|Yushi Shimamura
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендес Алехандро
|6
|0
|Байо Махмуду
|5
|0
|Ортис Пабло
|4
|0
|Туболе Мате
|2
|1
|Япи Ромарик
|3
|0
|Труса Матей
|3
|0
|Реджич Дамир
|3
|0
|Брунетти Матеус
|3
|0
|Хиско Муньос
|2
|0
|Алмаши Ладислав
|2
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Виталис Милан
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарадуда Денис
|6
|0
|Franck Bahi
|5
|0
|Беднар Мартин
|2
|1
|Tornike Dzotsenidze
|2
|1
|Matus Marcin
|3
|0
|Икоба Эдуви
|3
|0
|Enzo Arevalo
|3
|0
|Лукач Патрик
|2
|0
|Lukas Simko
|2
|0
|Кизиридис Александрос
|2
|0
|Yushi Shimamura
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Шахинович Мухамед
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
|Artur Musak
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Михаловце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
5
ДАК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Михаловце
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
13
8
ДАК
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Михаловце
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
5
36%
76-90
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
23%
1
10%
1-15
2
15%
4
40%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
4
36%
76-90
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
16%
2
11%
1-15
3
16%
4
22%
16-30
3
16%
3
17%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
5
26%
2
11%
76-90
Пропущено
14
25
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 12
2
14%
2
8%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
3
21%
5
20%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
3
21%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Комарно - ДАК 0:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0
ДАК - Кошице 1:3 Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0
Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Михаловце - Жилина 1:1 Михаловце - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 3:1 Михаловце - Скалица 2:1
Михаловце - Кошице 3:2 СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0
Результаты матчей
ДАК
Михаловце
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
ДАК
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
25
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
68
59
410
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|29 - 17
|35
|2.
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|3.
|14
|7
|6
|1
|21 - 11
|27
|4.
|0:1
|15
|6
|4
|5
|20 - 14
|22
|5.
|15
|4
|6
|5
|19 - 18
|18
|6.
|14
|4
|5
|5
|16 - 18
|17
|7.
|5:1
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|8.
|1:0
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|9.
|1:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 26
|17
|10.
|1:5
|15
|2
|7
|6
|14 - 24
|13
|11.
|0:1
|15
|3
|3
|9
|17 - 28
|12
|12.
|13
|3
|0
|10
|14 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 9
|13
|3.
|5:1
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|6.
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|7.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|13 - 10
|9
|8.
|1:5
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|10.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|11.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 8
|22
|2.
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|3.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|5.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|6.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|7.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|8.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|11.
|5:1
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|12.
|1:5
|8
|0
|4
|4
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|7 (1)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6