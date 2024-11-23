  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
ДАК
0:1
Конец матча
Михаловце
0'
0:1
59' Гол
Stanislav Danko
90'+5
41
Попович
Александар
21
Mark
Csinger
26
Ортис
Пабло
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
6
Байо
Махмуду
24
Герц
Кристиан
13
Бёсе
Левенте
77
Грушковски
Конрад
99
Алмаши
Ладислав
46
Труса
Матей
31
Шахинович
Мухамед
3
Тарадуда
Денис
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
66
Беднар
Мартин
55
Artur
Musak
4
Зубайру
Абдул
7
Issa
Adekunle
9
Matus
Marcin
89
Кизиридис
Александрос
ДАК
4-2-1-3
Михаловце
4-3-3

История личных встреч

ДАК
Михаловце

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
22.2%
15 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

24 матча

70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:3
С
2:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
2:1
С
2:4
С
5:0
С
5:0
С
1:1
С
5:0
С
0:2
С
2:1
С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
0:3

Голы

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

2.55
1.62

Среднее время на гол

35
55

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.31
0.55

Среднее время на гол

68
165

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 7 (2) 0.47
Реджич Дамир 4 0.27
Алмаши Ладислав 2 0.13
Виталис Милан 2 0.13
Мендес Алехандро 1 0.07
Герц Кристиан 1 0.07
Димун Милан 1 (1) 0.07
Бэсси Форчун 1 0.07
Рамадан Аммар 0 0
Андзуана Иоан 0 0
Япи Ромарик 0 0
Бёсе Левенте 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кизиридис Александрос 4 0.27
Matus Marcin 4 (1) 0.27
Issa Adekunle 3 0.2
Stanislav Danko 2 0.13
Enzo Arevalo 2 0.13
Тарадуда Денис 1 0.07
Пачинда Эрик 1 0.07
Polydefkis Volanakis 1 0.07
Жофчак Игор 0 0
Lukas Simko 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Шахинович Мухамед 0 0
Yushi Shimamura 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендес Алехандро 6 0
Байо Махмуду 5 0
Ортис Пабло 4 0
Туболе Мате 2 1
Япи Ромарик 3 0
Труса Матей 3 0
Реджич Дамир 3 0
Брунетти Матеус 3 0
Хиско Муньос 2 0
Алмаши Ладислав 2 0
Попович Александар 1 0
Качараба Тарас 1 0
Димун Милан 1 0
Виталис Милан 1 0
Бёсе Левенте 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарадуда Денис 6 0
Franck Bahi 5 0
Беднар Мартин 2 1
Tornike Dzotsenidze 2 1
Matus Marcin 3 0
Икоба Эдуви 3 0
Enzo Arevalo 3 0
Лукач Патрик 2 0
Lukas Simko 2 0
Кизиридис Александрос 2 0
Yushi Shimamura 2 0
Жофчак Игор 1 0
Пачинда Эрик 1 0
Stanislav Danko 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Issa Adekunle 1 0
Шахинович Мухамед 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Artur Musak 1 0

Результаты матчей

ДАК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Михаловце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5
ДАК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Михаловце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

13
8
ДАК
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Михаловце
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
4
44%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
20%
2
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
2
20%
5
36%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
23%
1
10%
1-15
2
15%
4
40%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
4
36%
76-90

Забито

19
19
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
3
16%
2
11%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
3
16%
5
26%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
5
26%
2
11%
76-90

Пропущено

15
25
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
2
13%
2
8%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
4
27%
5
20%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
3
20%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Комарно - ДАК 0:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0
ДАК - Кошице 1:3 Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0
Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Михаловце - Жилина 1:1 Михаловце - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 3:1 Михаловце - Скалица 2:1
Михаловце - Кошице 3:2 СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0

Результаты матчей

ДАК
Михаловце

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ДАК
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
2
6
3
4
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
5
10
4
11
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 11 2 1 29 - 17 35
2.
Жилина
 3:1 15 10 4 1 33 - 12 34
3.
Спартак Трнава
 1:3 15 7 6 2 22 - 14 27
4.
ДАК
 15 6 4 5 20 - 14 22
5.
Кошице
 15 4 6 5 19 - 18 18
6.
Ружомберок
 14 4 5 5 16 - 18 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 15 4 5 6 19 - 19 17
8.
Железярне Подбрезова
 15 4 5 6 20 - 23 17
9.
Михаловце
 15 4 5 6 18 - 26 17
10.
Тренчин
 15 2 7 6 14 - 25 13
11.
Скалица
 15 3 3 9 18 - 29 12
12.
Комарно
 13 3 0 10 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3:1 8 7 1 0 22 - 9 22
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 9 - 9 13
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 1 3 15 - 11 13
4.
Спартак Трнава
 1:3 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Ружомберок
 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
7.
Железярне Подбрезова
 7 2 3 2 13 - 10 9
8.
Тренчин
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Михаловце
 7 2 3 2 9 - 12 9
10.
Скалица
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
ДАК
 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Спартак Трнава
 1:3 8 4 3 1 13 - 8 15
3.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Жилина
 3:1 7 3 3 1 11 - 3 12
5.
Кошице
 7 2 2 3 9 - 10 8
6.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
7.
Железярне Подбрезова
 8 2 2 4 7 - 13 8
8.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
9.
Ружомберок
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Скалица
 7 1 1 5 9 - 19 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 7 0 4 3 4 - 8 4
12.
Тренчин
 8 0 4 4 5 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 11 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 8 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
ДАК Мендес Алехандро 6
Михаловце Тарадуда Денис 6
Весь список
  • 59'
    Г О О О О Л - Stanislav Danko бьет в цель!
  • 59'
    Levente Bosze уходит с поля. Бернат Ян выходит вместо него
  • 59'
    Alexandros Kiziridis сделал результативную передачу.
  • 46'
    Artur Musak уходит с поля. Stanislav Danko выходит вместо него
  • 46'
    Issa Adekunle уходит с поля. Икоба Эдуви выходит вместо него
  • 46'
    Байо Махмуду уходит с поля. Martin Jencus выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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