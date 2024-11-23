Тур: 14. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
2:0
Второй тайм: 84'
0'
28' Желтая карточкаYuriy Maksymov
1:0
30' ГолМякушко Сергей
36' Желтая карточкаКовталюк Николай
39' Желтая карточкаFrancis Momoh
2:0
54' ГолSamson Iyede
64' Желтая карточкаСалиху Хайдин
67' Желтая карточкаAjdi Dajko
70' Вторая желтая карточкаСалиху Хайдин
72' Желтая карточкаDenys Ndukve
74' Желтая карточкаКаплиенко Александр
Ход матча
28'
30'
1:0
36'
39'
54'
2:0
64'
67'
70'
72'
25
Luka
Gucek
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
33
Путря
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Luka GucekЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Samson IyedeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Denys Ndukve
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Путря ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Carrasco
История личных встреч
Ворскла
ЛНЗ Черкасcы
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samson Iyede
|3
|0.21
|Кане Ибрахим
|2
|0.14
|Мякушко Сергей
|2
|0.14
|Ковталюк Николай
|2
|0.14
|Челядин Артём
|1
|0.07
|Нестеренко Иван
|1
|0.07
|Скляр Александр
|1
|0.07
|Корниенко Виктор
|1
|0.07
|Denys Ndukve
|1
|0.07
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Шкрийелж Демир
|0
|0
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Мухаррем
|2 (1)
|0.14
|Путря Илья
|2
|0.14
|Топалов Дмитрий
|2
|0.14
|Пасич Геннадий
|2
|0.14
|Francis Momoh
|2
|0.14
|Mollo Bessala
|1
|0.07
|Ноникашвили Шота
|1 (1)
|0.07
|Тилль Оливье
|1
|0.07
|Наумец Владислав
|1
|0.07
|Бойко Виталий
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|2
|1
|Ковталюк Николай
|3
|0
|Челядин Артём
|3
|0
|Пердута Игорь
|1
|1
|Samson Iyede
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
|Изотов Данило
|1
|0
|Yuriy Maksymov
|1
|0
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салиху Хайдин
|2
|1
|Тилль Оливье
|3
|0
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Francis Momoh
|3
|0
|Mollo Bessala
|3
|0
|Бойко Виталий
|2
|0
|Путря Илья
|2
|0
|Муравский Назарий
|2
|0
|Кучеренко Евгений
|2
|0
|Ajdi Dajko
|2
|0
|Олейник Денис
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Andres Carrasco
|1
|0
|Халайла Осама
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ЛНЗ Черкасcы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
4
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
ЛНЗ Черкасcы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
8
8
Ворскла
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
ЛНЗ Черкасcы
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
4
40%
3
38%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
1
14%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Забито
12
14
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
4
29%
61-75
4
33%
5
36%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
6
33%
1
5%
31-45
1
6%
7
37%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
4
22%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Верес - Ворскла 2:2
Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Ворскла 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Кривбасс - Ворскла 1:1 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 0:1 Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0
Результаты матчей
Ворскла
ЛНЗ Черкасcы
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ворскла
ЛНЗ Черкасcы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
52
13
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
51
27
15
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
310
49
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|29 - 9
|32
|2.
|12
|10
|2
|0
|21 - 7
|32
|3.
|12
|8
|2
|2
|32 - 12
|26
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|14
|6
|3
|5
|16 - 17
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|0:2
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|8.
|2:0
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|9.
|12
|3
|6
|3
|16 - 9
|15
|10.
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|13
|3
|6
|4
|14 - 16
|15
|12.
|14
|2
|7
|5
|8 - 11
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|8 - 14
|12
|14.
|13
|2
|3
|8
|4 - 17
|9
|15.
|13
|2
|3
|8
|6 - 26
|9
|16.
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|3.
|6
|5
|0
|1
|19 - 6
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|0:2
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|6.
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|7.
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|11.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 14
|6
|15.
|7
|1
|1
|5
|1 - 10
|4
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|6.
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|2:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|11.
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|14.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 12
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|7 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|6 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Полесье
|Михайличенко Богдан
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3