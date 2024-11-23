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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Ворскла
2:0
Конец матча
ЛНЗ Черкасcы
0'
1:0
30' Гол
Мякушко Сергей
36' Желтая карточка
Ковталюк Николай
39' Желтая карточка
Francis Momoh
2:0
54' Гол
Samson Iyede
64' Желтая карточка
Салиху Хайдин
67' Желтая карточка
Ajdi Dajko
70' Вторая желтая карточка
Салиху Хайдин
70' Желтая карточка
Denys Ndukve
74' Желтая карточка
Каплиенко Александр
90'+4
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
25
Luka
Gucek
29
Бацула
Андрей
27
Крупский
Илья
11
Кане
Ибрахим
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
33
Мякушко
Сергей
22
Ковталюк
Николай
77
Samson
Iyede
21
Кучеренко
Евгений
33
Путря
Илья
5
Салиху
Хайдин
4
Ajdi
Dajko
18
Каплиенко
Александр
10
Бойко
Виталий
19
Халайла
Осама
15
Яшари
Мухаррем
23
Топалов
Дмитрий
22
Francis
Momoh
20
Mollo
Bessala
Ворскла
ЛНЗ Черкасcы

История личных встреч

Ворскла
ЛНЗ Черкасcы

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samson Iyede 3 0.21
Кане Ибрахим 2 0.14
Мякушко Сергей 2 0.14
Ковталюк Николай 2 0.14
Челядин Артём 1 0.07
Нестеренко Иван 1 0.07
Скляр Александр 1 0.07
Корниенко Виктор 1 0.07
Denys Ndukve 1 0.07
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Шкрийелж Демир 0 0
ЛНЗ Черкасcы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Мухаррем 2 (1) 0.14
Путря Илья 2 0.14
Топалов Дмитрий 2 0.14
Пасич Геннадий 2 0.14
Francis Momoh 2 0.14
Mollo Bessala 1 0.07
Ноникашвили Шота 1 (1) 0.07
Тилль Оливье 1 0.07
Наумец Владислав 1 0.07
Бойко Виталий 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 2 1
Ковталюк Николай 3 0
Челядин Артём 3 0
Пердута Игорь 1 1
Samson Iyede 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Исенко Павел 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Бацула Андрей 1 0
Мякушко Сергей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Luka Gucek 1 0
Кулаковский Артем 1 0
Крупский Илья 1 0
Изотов Данило 1 0
Denys Ndukve 1 0
ЛНЗ Черкасcы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салиху Хайдин 2 1
Тилль Оливье 3 0
Топалов Дмитрий 3 0
Пасич Геннадий 3 0
Francis Momoh 3 0
Mollo Bessala 3 0
Бойко Виталий 2 0
Путря Илья 2 0
Муравский Назарий 2 0
Кучеренко Евгений 2 0
Ajdi Dajko 2 0
Олейник Денис 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Andres Carrasco 1 0
Халайла Осама 1 0

Результаты матчей

Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ЛНЗ Черкасcы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
4
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
ЛНЗ Черкасcы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

8
8
Ворскла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
ЛНЗ Черкасcы
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
14%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
4
40%
3
38%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
1
14%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

14
14
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
4
29%
5
36%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
2
11%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
6
33%
1
5%
31-45
1
6%
8
38%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
4
22%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Верес - Ворскла 2:2
Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Ворскла 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Кривбасс - Ворскла 1:1 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 0:1 Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0

Результаты матчей

Ворскла
ЛНЗ Черкасcы

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ворскла
ЛНЗ Черкасcы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
7
1.5
1
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1:0 13 11 2 0 30 - 9 35
2.
Александрия
 12 10 2 0 21 - 7 32
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 2 2 32 - 12 26
4.
Полесье
 12 6 4 2 20 - 10 22
5.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
6.
Кривбасс
 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
ЛНЗ Черкасcы
 14 5 3 6 15 - 20 18
8.
Ворскла
 14 4 4 6 14 - 18 16
9.
Рух Львов
 12 3 6 3 16 - 9 15
10.
Заря
 13 5 0 8 13 - 17 15
11.
Верес
 13 3 6 4 14 - 16 15
12.
Колос Ковалёвка
 14 2 7 5 8 - 11 13
13.
Черноморец Од
 0:1 14 3 3 8 8 - 15 12
14.
ФК Левый Берег
 13 2 3 8 4 - 17 9
15.
Оболонь
 13 2 3 8 6 - 26 9
16.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 1:0 8 6 2 0 15 - 6 20
3.
Шахтёр Донецк
 6 5 0 1 19 - 6 15
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
ЛНЗ Черкасcы
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
7.
Черноморец Од
 0:1 8 3 1 4 5 - 8 10
8.
Верес
 9 2 4 3 11 - 13 10
9.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
11.
Ворскла
 5 2 1 2 4 - 6 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
13.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 14 6
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1:0 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Кривбасс
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Полесье
 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
Заря
 7 3 0 4 7 - 9 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
9.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
10.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
11.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 0:1 6 0 2 4 3 - 7 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 7 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 7 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
Полесье Михайличенко Богдан 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Ворскла 2:0 ЛНЗ Черкасcы онлайн

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