Тур: 14. Стадион: Ред Булл Арена.
1:1
Второй тайм: 79'
0'
42' Желтая карточкаЙео Кунфоло Мусса
1:0
62' ГолЙео Кунфоло Мусса
68' Желтая карточкаМаркус Шопп
1:1
73' Гол в свои воротаКонате Карим
Ход матча
62'
68'
73'
1:1
70
Дедич
Амар
30
Глух
Оскар
19
Конате
Карим
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кларк БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шопп Маркус
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
ЛАСК
37 матчей
86.5%
13.5%
32 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.8%
27%
16.2%
21 победа 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.2%
27%
10.8%
23 победы 10 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 5 побед
49 матчей
65.3%
24.5%
10.2%
32 победы 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
21 победа 21 ничья 7 побед
Второй тайм
46.9%
42.9%
10.2%
23 победы 21 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
54
40
Голов в среднем за матч
2.08
1.74
Среднее время на гол
43
51
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
0.74
0.81
Среднее время на гол
121
111
Всего голов
71
61
Голов в среднем за матч
1.45
1.24
Тотал матчей
2.5
43
Больше 88%
Меньше 12%
6
34
Больше 69%
Меньше 31%
15
26
Больше 53%
Меньше 47%
23
17
Больше 35%
Меньше 65%
32
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
62
72
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|5 (1)
|0.42
|Йео Кунфоло Мусса
|3
|0.25
|Доргелес Нене
|2
|0.17
|Конате Карим
|2 (1)
|0.17
|Ратков Петар
|1
|0.08
|Бидструп Мадс
|1
|0.08
|Edmund Baidoo
|1
|0.08
|Дедич Амар
|0
|0
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|4
|0.29
|Любичич Марин
|4 (2)
|0.29
|Жуль Роберт
|3
|0.21
|Бериша Валон
|2
|0.14
|Смолчич Хрвое
|2
|0.14
|Богард Мелайро
|1
|0.07
|Цирайс Филипп
|1
|0.07
|Тауи Адиль
|1
|0.07
|Мустафа Ибрагим
|1
|0.07
|Стойкович Филип
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Флеккер Флориан
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Байчетич Стефан
|3
|0
|Гаду Джоан
|1
|1
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|Диамбу Мамади
|2
|0
|Йео Кунфоло Мусса
|2
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Доргелес Нене
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Байду Самсон
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
|Кларк Бобби
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Марин
|3
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Стойкович Филип
|3
|0
|Йовичич Бранко
|3
|0
|Тауи Адиль
|3
|0
|Флеккер Флориан
|2
|0
|Белло Джордж
|2
|0
|Смолчич Хрвое
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Бериша Валон
|1
|0
|Энтруп Максимилиан
|1
|0
|Богард Мелайро
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Маркус Шопп
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ЛАСК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
2
Ред Булл Зальцбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ЛАСК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
3
9
Ред Булл Зальцбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
ЛАСК
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
38%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
12
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
3
23%
1
8%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
4
29%
1
5%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
4
29%
6
30%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 13
4
27%
1
5%
1-15
3
20%
7
35%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
5
33%
2
10%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
1
7%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1
ЛАСК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альтах - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 ЛАСК - Хартберг 1:1 Войтсберг - ЛАСК 1:2
ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
ЛАСК
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
4 раза 57%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
61
31
25
13
25
13
25
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
25
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
112
56
58
29
211
110
211
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0
|14
|10
|2
|2
|35 - 15
|32
|2.
|0:0
|14
|7
|6
|1
|18 - 12
|27
|3.
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|4.
|1:1
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|5.
|1:1
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|7.
|13
|5
|2
|6
|16 - 18
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|0:6
|13
|4
|3
|6
|13 - 26
|15
|10.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|13
|2
|3
|8
|12 - 18
|9
|12.
|13
|1
|6
|6
|16 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|6:0
|8
|6
|1
|1
|25 - 9
|19
|3.
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|5.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|0:6
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|9.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|10.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|3.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|4.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|5.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|6.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|5 - 7
|8
|7.
|0:6
|7
|2
|1
|4
|5 - 18
|7
|8.
|0:0
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|10 (2)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|8 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6