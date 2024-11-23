  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
1:2
Конец матча
ЛАСК
0'
42' Желтая карточка
Йео Кунфоло Мусса
1:0
62' Гол
Йео Кунфоло Мусса
68' Желтая карточка
Маркус Шопп
1:1
73' Гол в свои ворота
Конате Карим
1:2
88' Гол
Энтруп Максимилиан
90'+4
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
91
Пёнтковски
Камиль
20
Edmund
Baidoo
3
Терзич
Алекса
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
30
Глух
Оскар
45
Доргелес
Нене
19
Конате
Карим
49
Йео
Кунфоло
Мусса
28
Зибенхандль
Йорг
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
26
Смолчич
Хрвое
2
Белло
Джордж
6
Богард
Мелайро
18
Йовичич
Бранко
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
11
Энтруп
Максимилиан
Ред Булл Зальцбург
4-3-3
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
ЛАСК

37 матчей

86.5%
13.5%
32 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.8%
27%
16.2%
21 победа 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.2%
27%
10.8%
23 победы 10 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 5 побед

49 матчей

65.3%
24.5%
10.2%
32 победы 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
21 победа 21 ничья 7 побед

Второй тайм

46.9%
42.9%
10.2%
23 победы 21 ничья 5 побед

История матчей

Б
0:1
Б
7:1
Б
3:1
Б
0:1
К
2:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
К
3:1
Б
3:1
Б
2:5
К
0:3
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
К
1:0
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
1:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
К
2:1
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
0:0
Б(M
3:0
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
2:1
Б(M
0:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
4:0
Б(M
1:1

Голы

Всего голов

54
40

Голов в среднем за матч

2.08
1.74

Среднее время на гол

43
51

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

0.74
0.81

Среднее время на гол

121
111

Всего голов

71
61

Голов в среднем за матч

1.45
1.24

Тотал матчей

2.5
43
Больше 88%
Меньше 12%
6
34
Больше 69%
Меньше 31%
15
26
Больше 53%
Меньше 47%
23
17
Больше 35%
Меньше 65%
32
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 5 (1) 0.42
Йео Кунфоло Мусса 3 0.25
Доргелес Нене 2 0.17
Конате Карим 2 (1) 0.17
Ратков Петар 1 0.08
Бидструп Мадс 1 0.08
Edmund Baidoo 1 0.08
Дедич Амар 0 0
Кьергаард Мауриц 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 5 0.36
Любичич Марин 4 (2) 0.29
Жуль Роберт 3 0.21
Бериша Валон 2 0.14
Смолчич Хрвое 2 0.14
Богард Мелайро 1 0.07
Цирайс Филипп 1 0.07
Тауи Адиль 1 0.07
Мустафа Ибрагим 1 0.07
Стойкович Филип 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Флеккер Флориан 0 0
Пинто Ленни 0 0
Усор Мозес 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 4 0
Байчетич Стефан 3 0
Гаду Джоан 1 1
Пёнтковски Камиль 2 0
Диамбу Мамади 2 0
Йео Кунфоло Мусса 2 0
Дедич Амар 1 0
Капальдо Николас 1 0
Доргелес Нене 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Байду Самсон 1 0
Дагим Адам 1 0
Кларк Бобби 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Марин 3 0
Цирайс Филипп 3 0
Стойкович Филип 3 0
Йовичич Бранко 3 0
Тауи Адиль 3 0
Флеккер Флориан 2 0
Белло Джордж 2 0
Смолчич Хрвое 2 0
Хорват Саша 0 1
Бериша Валон 1 0
Энтруп Максимилиан 1 0
Богард Мелайро 1 0
Таловеров Максим 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Маркус Шопп 1 0
Томас Дараж 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ЛАСК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
2
Ред Булл Зальцбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ЛАСК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

3
9
Ред Булл Зальцбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
ЛАСК
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
4
44%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
3
23%
1
8%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
4
25%
1
5%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
4
25%
7
33%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 14
4
25%
1
5%
1-15
3
19%
7
32%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
5
31%
2
9%
46-60
1
6%
7
32%
61-75
2
13%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1
ЛАСК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альтах - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 ЛАСК - Хартберг 1:1 Войтсберг - ЛАСК 1:2
ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
ЛАСК

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
4 раза 57%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
6 раз 43%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
2
1.5
2
5
1
4
2.5
2
5
1
4
3.5
2
5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
12
2
5
7
1.5
6
8
2
10
2.5
2
12
1
11
3.5
2
12
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 14 10 2 2 36 - 15 32
2.
Рапид Вена
 14 7 6 1 18 - 12 27
3.
Аустрия Вена
 13 7 3 3 19 - 13 24
4.
ЛАСК
 14 6 2 6 22 - 21 20
5.
Ред Булл Зальцбург
 12 5 3 4 16 - 16 18
6.
Вольфсбергер
 13 5 2 6 23 - 19 17
7.
Блау-Вайсс Линц
 13 5 2 6 16 - 18 17
8.
Хартберг
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Аустрия Клагенфурт
 13 4 3 6 13 - 27 15
10.
Сваровски Тироль
 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 18 9
12.
Гразер
 13 1 6 6 16 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 7 6 1 0 13 - 5 19
2.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
3.
Аустрия Вена
 6 5 1 0 14 - 6 16
4.
Блау-Вайсс Линц
 6 4 0 2 8 - 3 12
5.
Хартберг
 7 3 2 2 9 - 7 11
6.
Ред Булл Зальцбург
 5 3 1 1 10 - 4 10
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Вольфсбергер
 7 2 2 3 12 - 11 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Сваровски Тироль
 7 1 4 2 3 - 4 7
11.
Гразер
 6 1 3 2 8 - 9 6
12.
Альтах
 7 1 2 4 7 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 4 1 1 10 - 6 13
2.
ЛАСК
 7 4 1 2 10 - 8 13
3.
Вольфсбергер
 6 3 0 3 11 - 8 9
4.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
5.
Ред Булл Зальцбург
 7 2 2 3 6 - 12 8
6.
Рапид Вена
 7 1 5 1 5 - 7 8
7.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 1 4 5 - 19 7
8.
Сваровски Тироль
 7 2 0 5 8 - 14 6
9.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Альтах
 6 1 1 4 5 - 9 4
12.
Гразер
 7 0 3 4 8 - 16 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 10 (3)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 8 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (2)
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
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Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 6
Штурм Грац Газибегович Юсуф 6
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Аустрия Вена Abubakr Barry 6
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