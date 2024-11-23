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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Сваровски Тироль
0:0
Второй тайм: 64'
Рапид Вена
0'

Ход матча

58'
Скрбо Стефан
Ансельм Тобиас
 
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Рапид Вена
6.60
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4.50
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1.50
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Все Коэффициенты
40
Стейскал
Адам
27
Джаунегг
Дэвид
5
Лоуренс
Джеймс
24
Давид
Йонас
14
Alexander
Ranacher
6
Зульцбахер
Лукас
20
Устюндаг
Джем
4
Мюллер
Валентино
30
Тафернер
Маттойс
7
Quincy
Butler
11
Ансельм
Тобиас
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
17
Сангаре
Мамаду
8
Гргич
Лукас
18
Зайдль
Маттиас
7
Бельо
Дион
Дрене
9
Бургшталлер
Гвидо
Сваровски Тироль
3-4-2-1
Рапид Вена
4-4-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Рапид Вена

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

16 матчей

6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:0
К
1:4
Б
0:5
БE
2:0
БE
1:2
Б
0:2
Б
5:2
Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

2.25
2.63

Среднее время на гол

40
34

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.69

Тотал матчей

2.5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
53

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Quincy Butler 3 0.21
Устюндаг Джем 2 0.14
Диарра Мамаду 1 0.07
Скрбо Стефан 1 0.07
Блуме Брор 1 0.07
Лоуренс Джеймс 1 0.07
Ансельм Тобиас 1 0.07
Тафернер Маттойс 1 0.07
Гугганиг Давид 0 0
Мюллер Валентино 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельо Дион Дрене 7 (2) 0.5
Бургшталлер Гвидо 2 0.14
Янссон Исак 2 0.14
Шауб Луис 1 0.07
Ауэр Йонас 1 0.07
Бишоф Ной 1 0.07
Зайдль Маттиас 1 0.07
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.07
Освальд Мориц 1 0.07
Вурмбранд Николаус 1 0.07
Ланг Кристоф 0 0
Гргич Лукас 0 0
Сангаре Мамаду 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Бёкле Бенжамин 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 6 0
Устюндаг Джем 2 1
Лоуренс Джеймс 3 0
Тафернер Маттойс 3 0
Скрбо Стефан 3 0
Диарра Мамаду 2 0
Гугганиг Давид 2 0
Мюллер Валентино 2 0
Ридер Флориан 2 0
Philipp Semlic 2 0
Блуме Брор 1 0
Osarenren Okungbowa 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Стейскал Адам 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Quincy Butler 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Мамаду 4 1
Бургшталлер Гвидо 4 0
Болла Бендегуз 3 0
Бишоф Ной 3 0
Гргич Лукас 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Бёкле Бенжамин 2 0
Кайгин Деннис 2 0
Шауб Луис 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Цветкович Ненад 1 0
Янссон Исак 1 0
Ро Яо Серж-Филипп 1 0
Robert Klauss 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Рапид Вена
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Сваровски Тироль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

5
13
Сваровски Тироль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Рапид Вена
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
1
8%
76-90

Пропущено

13
5
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
6
46%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
7
39%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
31%
3
17%
76-90

Пропущено

16
12
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
7
44%
1
8%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гразер - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0
Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Флоридсдорфер 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:0 Петрокуб - Рапид Вена 0:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1
Штрипфинг - Рапид Вена 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Рапид Вена

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
4 раза 67%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
5
8
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5:0 14 10 2 2 34 - 15 32
2.
Рапид Вена
 0:0 14 7 6 1 18 - 12 27
3.
Аустрия Вена
 13 7 3 3 19 - 13 24
4.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 12 6 3 3 16 - 14 21
5.
Вольфсбергер
 13 5 2 6 23 - 19 17
6.
Блау-Вайсс Линц
 13 5 2 6 16 - 18 17
7.
ЛАСК
 0:1 14 5 2 7 20 - 21 17
8.
Хартберг
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Аустрия Клагенфурт
 0:5 13 4 3 6 13 - 25 15
10.
Сваровски Тироль
 0:0 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 18 9
12.
Гразер
 13 1 6 6 16 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 7 6 1 0 13 - 5 19
2.
Штурм Грац
 5:0 8 6 1 1 24 - 9 19
3.
Аустрия Вена
 6 5 1 0 14 - 6 16
4.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 5 4 1 0 10 - 2 13
5.
Блау-Вайсс Линц
 6 4 0 2 8 - 3 12
6.
Хартберг
 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:5 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Вольфсбергер
 7 2 2 3 12 - 11 8
9.
ЛАСК
 0:1 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Сваровски Тироль
 0:0 7 1 4 2 3 - 4 7
11.
Гразер
 6 1 3 2 8 - 9 6
12.
Альтах
 7 1 2 4 7 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5:0 6 4 1 1 10 - 6 13
2.
ЛАСК
 0:1 7 3 1 3 8 - 8 10
3.
Вольфсбергер
 6 3 0 3 11 - 8 9
4.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
5.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 7 2 2 3 6 - 12 8
6.
Рапид Вена
 0:0 7 1 5 1 5 - 7 8
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:5 7 2 1 4 5 - 17 7
8.
Сваровски Тироль
 0:0 7 2 0 5 8 - 14 6
9.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Альтах
 6 1 1 4 5 - 9 4
12.
Гразер
 7 0 3 4 8 - 16 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 10 (2)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 8 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (2)
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 6
Штурм Грац Газибегович Юсуф 6
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Аустрия Вена Abubakr Barry 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Ансельм Тобиас уходит с поля. Скрбо Стефан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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