Тур: 14. Стадион: Тиволи Ной.
0:0
Конец матча
Ход матча
82'
83'
24
Давид
Йонас
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
-
-
28 Thomas Geris
-
Главный тренер: Philipp Semlic
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бишоф НойНападающий
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
История личных встреч
Сваровски Тироль
Рапид Вена
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
16 матчей
6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
2.25
2.63
Среднее время на гол
40
34
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
1.5
1.69
Тотал матчей
2.5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
53
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Quincy Butler
|3
|0.21
|Устюндаг Джем
|2
|0.14
|Диарра Мамаду
|1
|0.07
|Скрбо Стефан
|1
|0.07
|Блуме Брор
|1
|0.07
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.07
|Ансельм Тобиас
|1
|0.07
|Тафернер Маттойс
|1
|0.07
|Гугганиг Давид
|0
|0
|Мюллер Валентино
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельо Дион Дрене
|7 (2)
|0.5
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0.14
|Янссон Исак
|2
|0.14
|Шауб Луис
|1
|0.07
|Ауэр Йонас
|1
|0.07
|Бишоф Ной
|1
|0.07
|Зайдль Маттиас
|1
|0.07
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.07
|Освальд Мориц
|1
|0.07
|Вурмбранд Николаус
|1
|0.07
|Ланг Кристоф
|0
|0
|Гргич Лукас
|0
|0
|Сангаре Мамаду
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Бёкле Бенжамин
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|6
|0
|Тафернер Маттойс
|4
|0
|Устюндаг Джем
|2
|1
|Лоуренс Джеймс
|3
|0
|Скрбо Стефан
|3
|0
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Гугганиг Давид
|2
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Philipp Semlic
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Osarenren Okungbowa
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Quincy Butler
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Мамаду
|4
|1
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Ауэр Йонас
|3
|0
|Бишоф Ной
|3
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Бёкле Бенжамин
|2
|0
|Кайгин Деннис
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Цветкович Ненад
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Рапид Вена
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Сваровски Тироль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
5
13
Сваровски Тироль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Рапид Вена
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
1
8%
76-90
Пропущено
13
5
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
6
46%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
7
39%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
31%
3
17%
76-90
Пропущено
16
12
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
7
44%
1
8%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гразер - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0
Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Флоридсдорфер 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:0 Петрокуб - Рапид Вена 0:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1
Штрипфинг - Рапид Вена 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Рапид Вена
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
122
311
59
113
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|10 (3)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|8 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6