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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 11.
Омония Никосия
0:0
Первый тайм: 32'
Аполлон
0'
31' Желтая карточка
31' Желтая карточка

Ход матча

31'
 
31'
 
Лучшие коэффициенты
Омония Никосия
Ничья
Аполлон
3.55
4.40
4.20
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Все Коэффициенты
Омония Никосия
Аполлон

История личных встреч

Омония Никосия
Аполлон

26 матчей

73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
42.3%
18 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
18 побед 10 ничьих 0 побед

37 матчей

18.9%
81.1%
0 побед 7 ничьих 30 побед

Первый тайм

21.6%
78.4%
0 побед 8 ничьих 26 побед

Второй тайм

35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 22 победы

63 матча

30.2%
22.2%
47.6%
19 побед 14 ничьих 30 побед

Первый тайм

28.6%
30.2%
41.2%
18 побед 19 ничьих 26 побед

Второй тайм

28.6%
36.5%
34.9%
18 побед 23 ничьи 22 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
С
2:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:1
К
1:1
ПД
2:1
К
1:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
0:2
К
3:0
К
2:2
ПД
1:2
ПД
2:1
К
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
2:1
ПД
2:4
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:5
ПД
2:0
К
1:1
ПД
2:0
ПД
3:1
С
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:3
К
1:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.23
0.79

Среднее время на гол

72
114

Всего голов

52
32

Голов в среднем за матч

1.58
1.07

Среднее время на гол

57
84

Всего голов

89
58

Голов в среднем за матч

1.41
0.92

Тотал матчей

2.5
58
Больше 92%
Меньше 8%
5
46
Больше 73%
Меньше 27%
17
29
Больше 46%
Меньше 54%
34
7
Больше 11%
Меньше 89%
56
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

63
97

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 5 0.45
Саиду Алиу 5 0.45
Эвандро Коста 2 0.18
Семедо Вилли 2 0.18
Какулис Андроникос 2 0.18
Кулибали Сену 2 0.18
Кусулос Янис 1 0.09
Харалампус Харалампос 1 0.09
Мусяловски Матеуш 1 0.09
Эракович Новица 1 (1) 0.09
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайссбек Гаэтан 3 0.3
Diego Dorregaray 3 (2) 0.3
Маркеш Педру 2 0.2
Змрхаль Яромир 1 0.1

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лойзу Лойзос 2 1
Кусулос Янис 3 0
Дионку Альфа 3 0
Масурас Яннис 2 0
Марич Матео 2 0
Кулибали Сену 2 0
Стемпиньски Мариуш 0 1
Эвандро Коста 1 0
Ацили Омер 1 0
Хаммас Амин 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Панайоту Николас 1 0
Эракович Новица 1 0
Харалампус Харалампос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Мусяловски Матеуш 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Dorregaray 3 1
Вурос Праксителис 3 0
Бруно Араужо 3 0
Д'Алмейда Сесси 1 1
Коль Исраэль 2 0
Вернон де Марко 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Селестин Жюльен 2 0
Вайссбек Гаэтан 2 0
Лам Томас 1 0
Барахона Карлос 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Шполярич Данило 1 0
Малеккидис Георгос 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Аполлон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Омония Никосия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

14
5
Омония Никосия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Аполлон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

15
5

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
2
33%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
2
50%
76-90

Забито

22
9
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
5%
1
11%
1-15
6
27%
2
22%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
2
9%
2
22%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
2
22%
76-90

Пропущено

13
7
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Омония Арадиппу - Омония Никосия 3:5 Гент - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 2:6
Хартс - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1
Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аполлон - Пафос 0:1 Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0
Аполлон - Эносис 3:1 Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2

Результаты матчей

Омония Никосия
Аполлон

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:6
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
1:2
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2
2
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
1
3
3
2
2.5
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
3
5
5
1.5
3
5
5
5
2.5
1
7
2
8
3.5
2
8
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 10 9 1 0 24 - 6 28
2.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 17 - 6 23
3.
АПОЭЛ
 0:0 11 6 2 3 23 - 7 20
4.
Омония Никосия
 0:0 11 6 2 3 22 - 13 20
5.
АЕК Ларнака
 10 5 3 2 12 - 8 18
6.
Аполлон
 0:0 10 4 3 3 9 - 7 15
7.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 15 - 16 13
8.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 18 - 22 12
9.
Анортосис
 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Кармиотисса
 10 2 3 5 12 - 23 9
11.
Омония Арадиппу
 9 2 2 5 8 - 17 8
12.
Эносис
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Неа Саламина
 0:1 11 2 1 8 12 - 25 7
14.
Омония 29-го Мая
 1:0 11 1 3 7 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Омония Никосия
 0:0 6 3 2 1 8 - 3 11
4.
Анортосис
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
9.
Кармиотисса
 6 1 2 3 8 - 15 5
10.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Неа Саламина
 0:1 5 1 0 4 4 - 9 3
12.
Эносис
 6 0 2 4 2 - 10 2
13.
Омония Арадиппу
 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 1:0 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
3.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Омония Никосия
 0:0 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Аполлон
 0:0 5 2 2 1 3 - 3 8
7.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
АЕЛ Лимасол
 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Омония 29-го Мая
 1:0 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Неа Саламина
 0:1 6 1 1 4 8 - 16 4
14.
Анортосис
 6 0 2 4 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 5
Омония Никосия Саиду Алиу 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    ГОООООЛ Аполлон забивает
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Омония Никосия
Ничья
Аполлон
3.55
4.40
4.20
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Омония Никосия
Аполлон
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