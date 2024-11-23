Тур: 11.
0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
31'
31'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ацили ОмерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Боли ШарльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Омония Никосия
Аполлон
26 матчей
73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
42.3%
18 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
18 побед 10 ничьих 0 побед
37 матчей
18.9%
81.1%
0 побед 7 ничьих 30 побед
Первый тайм
21.6%
78.4%
0 побед 8 ничьих 26 побед
Второй тайм
35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 22 победы
63 матча
30.2%
22.2%
47.6%
19 побед 14 ничьих 30 побед
Первый тайм
28.6%
30.2%
41.2%
18 побед 19 ничьих 26 побед
Второй тайм
28.6%
36.5%
34.9%
18 побед 23 ничьи 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.23
0.79
Среднее время на гол
72
114
Всего голов
52
32
Голов в среднем за матч
1.58
1.07
Среднее время на гол
57
84
Всего голов
89
58
Голов в среднем за матч
1.41
0.92
Тотал матчей
2.5
58
Больше 92%
Меньше 8%
5
46
Больше 73%
Меньше 27%
17
29
Больше 46%
Меньше 54%
34
7
Больше 11%
Меньше 89%
56
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
Среднее время на гол
63
97
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|5
|0.45
|Саиду Алиу
|5
|0.45
|Эвандро Коста
|2
|0.18
|Семедо Вилли
|2
|0.18
|Какулис Андроникос
|2
|0.18
|Кулибали Сену
|2
|0.18
|Кусулос Янис
|1
|0.09
|Харалампус Харалампос
|1
|0.09
|Мусяловски Матеуш
|1
|0.09
|Эракович Новица
|1 (1)
|0.09
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайссбек Гаэтан
|3
|0.3
|Diego Dorregaray
|3 (2)
|0.3
|Маркеш Педру
|2
|0.2
|Змрхаль Яромир
|1
|0.1
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лойзу Лойзос
|2
|1
|Кусулос Янис
|3
|0
|Дионку Альфа
|3
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Марич Матео
|2
|0
|Кулибали Сену
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|0
|1
|Эвандро Коста
|1
|0
|Ацили Омер
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Мусяловски Матеуш
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Dorregaray
|3
|1
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Бруно Араужо
|3
|0
|Д'Алмейда Сесси
|1
|1
|Коль Исраэль
|2
|0
|Вернон де Марко
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Селестин Жюльен
|2
|0
|Вайссбек Гаэтан
|2
|0
|Лам Томас
|1
|0
|Барахона Карлос
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
|Малеккидис Георгос
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Аполлон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Омония Никосия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
14
5
Омония Никосия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Аполлон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
15
5
Голы по времени матча
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
2
33%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
2
50%
76-90
Забито
22
9
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
5%
1
11%
1-15
6
27%
2
22%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
2
9%
2
22%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
2
22%
76-90
Пропущено
13
7
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Омония Арадиппу - Омония Никосия 3:5 Гент - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 2:6
Хартс - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1
Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аполлон - Пафос 0:1 Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0
Аполлон - Эносис 3:1 Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2
Результаты матчей
Омония Никосия
Аполлон
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:6
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
1:2
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
32
13
32
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
53
55
35
55
17
28
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|24 - 6
|28
|2.
|10
|7
|2
|1
|17 - 6
|23
|3.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|23 - 7
|20
|4.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|22 - 13
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|9 - 7
|15
|7.
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|18 - 22
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|10.
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|0:1
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|14.
|1:0
|11
|1
|3
|7
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|11.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|14.
|1:0
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 2
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|14.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|5
|Омония Никосия
|Саиду Алиу
|5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Эносис
|Piotr Janczukowicz
|2 2
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5