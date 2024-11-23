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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 20.
Алания
0:1
Первый тайм: 17'
Урал
0'
0:1
9' Гол
Секулич Мартин

Ход матча

9'
0:1
Секулич Мартин
Прогнозы 123
Алания 13% (16)
X 21.1% (26)
Урал 65.9% (81)
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Алания
Урал

История личных встреч

Алания
Урал

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

МПЛ
3:1
ПД
2:2
ПД
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.8

Среднее время на гол

120
112

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.89
0.67

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

101
135

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Тарас 3 0.16
Хадарцев Батраз 2 0.11
Долгов Павел 2 0.11
Нафиков Виктор 2 0.11
Цаллагов Ибрагим 1 0.05
Багаев Алан 1 0.05
Абдоков Нури 1 0.05
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секулич Мартин 6 0.32
Аюпов Тимур 5 (1) 0.26
Егорычев Андрей 3 0.16
Ионов Алексей 2 0.11
Мишкич Даниел 2 (1) 0.11
Эрик Бикфалви 1 0.05
Гогличидзе Лео 1 0.05
Бевеев Мингиян 1 0.05
Бегич Сильвие 1 0.05
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.05
Каштанов Алексей 1 0.05
Железнов Юрий 1 0.05
Мосин Егор 1 0.05
Ишков Илья 1 0.05
Воронов Максим 1 0.05
Итало VI 1 0.05

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 4 2
Татаев Алексей 5 1
Абдоков Нури 3 0
Тарба Заур 3 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Багаев Алан 2 0
Хадарцев Батраз 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Хугаев Алан 2 0
Бутаев Аллон 2 0
Кокоев Давид 0 1
Чочиев Алан 1 0
Тобоев Таймураз 1 0
Макаров Сергей 1 0
Долгов Павел 1 0
Дауров Руслан 1 0
Москаленчик Илья 1 0
Губиев Эрик 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 5 1
Мишкич Даниел 5 0
Аюпов Тимур 4 0
Сунгатулин Фаниль 4 0
Юсупов Артур 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Гогличидзе Лео 2 0
Мамин Артём 2 0
Ишков Илья 2 0
Секулич Мартин 2 0
Ионов Алексей 1 0
Чудин Иван 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Железнов Юрий 1 0
Мосин Егор 1 0

Результаты матчей

Алания
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Урал
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
8
Алания
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Урал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
16
Алания
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Урал
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

9
24

Голы по времени матча

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
0
0%
3
21%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
4
29%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
7%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
31%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
4
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
33%
6
38%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

12
30
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 12
11 Не забивали 4
0
0%
5
17%
1-15
2
17%
6
20%
16-30
4
33%
4
13%
31-45
1
8%
6
20%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
5
42%
7
23%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
20%
3
16%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
3
15%
6
32%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
4
20%
4
21%
61-75
3
15%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Алания - Ротор 1:3 Алания - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Алания 3:0 Алания - Чайка 2:3
Сокол - Алания 0:1 Тюмень - Алания 0:0 Алания - Балтика 0:2 Алания - Черноморец Нв 2:0 Ротор - Алания 0:0 Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0 Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1
Урал
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Урал - Енисей 4:3 Шинник - Урал 0:2 Урал - Родина Москва 0:0 Балтика - Урал 0:1
Балтика - Урал 2:1 СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Сокол - Урал 1:3 Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2

Результаты матчей

Алания
Урал

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
5 раз 26%
0:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 58%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Алания
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
5
4
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
11
0.5
Больше Меньше
15
4
3
16
1.5
10
9
1
18
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 19 11 6 2 24 - 12 39
2.
Торпедо Москва
 Заявка 19 9 10 0 36 - 15 37
3.
Урал
 1:0 Заявка 20 10 6 4 30 - 20 36
4.
Сочи
 Заявка 20 9 7 4 34 - 21 34
5.
Черноморец Нв
 Заявка 19 9 3 7 27 - 25 30
6.
Арсенал Тула
 Заявка 19 6 12 1 17 - 12 30
7.
Ротор
 Заявка 19 6 8 5 16 - 15 26
8.
Чайка
 Заявка 19 6 8 5 23 - 22 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 19 6 7 6 27 - 30 25
10.
Родина Москва
 Заявка 19 5 9 5 18 - 17 24
11.
Енисей
 Заявка 20 7 3 10 21 - 26 24
12.
Нефтехимик
 Заявка 19 5 8 6 17 - 20 23
13.
КАМАЗ
 Заявка 19 6 4 9 17 - 15 22
14.
Уфа
 Заявка 20 5 5 10 21 - 29 20
15.
Шинник
 Заявка 20 4 8 8 12 - 20 20
16.
Сокол
 Заявка 19 4 7 8 10 - 23 19
17.
Алания
 0:1 Заявка 20 4 6 10 12 - 21 18
18.
Тюмень
 Заявка 19 2 3 14 14 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
2.
Урал
 1:0 Заявка 10 6 4 0 16 - 7 22
3.
Сочи
 Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
4.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
6.
Нефтехимик
 Заявка 11 5 4 2 13 - 8 19
7.
Балтика
 Заявка 8 5 3 0 10 - 3 18
8.
Енисей
 Заявка 9 5 2 2 12 - 6 17
9.
Черноморец Нв
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10.
КАМАЗ
 Заявка 9 4 2 3 11 - 6 14
11.
Чайка
 Заявка 9 3 5 1 16 - 8 14
12.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 7 14
13.
Уфа
 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
14.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 5 - 5 12
15.
Шинник
 Заявка 11 3 3 5 7 - 11 12
16.
Ротор
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
17.
Алания
 0:1 Заявка 11 1 3 7 6 - 14 6
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
2.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
3.
Торпедо Москва
 Заявка 9 3 6 0 12 - 7 15
4.
Ротор
 Заявка 10 4 3 3 9 - 9 15
5.
Урал
 1:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
6.
Сочи
 Заявка 11 3 5 3 13 - 13 14
7.
Алания
 0:1 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
8.
Чайка
 Заявка 10 3 3 4 7 - 14 12
9.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арсенал Тула
 Заявка 9 1 7 1 8 - 8 10
11.
Шинник
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
12.
КАМАЗ
 Заявка 10 2 2 6 6 - 9 8
13.
Сокол
 Заявка 10 1 4 5 5 - 18 7
14.
Енисей
 Заявка 11 2 1 8 9 - 20 7
15.
Уфа
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Енисей Ломакин Александр 7
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 7
Чайка Руденко Владислав 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 2 6
Уфа Перченок Александр 8
Алания Плиев Константин 2 4
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Алания Татаев Алексей 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    У "Алании" явно атакующий настрой после пропущенного гола сбился, ничего не клеится впереди у хозяев.
  • 15'
    Треть первого тайма позади, "Урал" спокойно действует по счёту, как и подобает классной команде.
  • 13'
    Напомним, что в матче первого круга "Урал" победил 3:1 - дублем отметился Аюпов, точку в матче поставил Секулич, а у "Алании" отличился Нафиков.
  • 12'
    Маргасов попытался пробить с очень дальней дистанции, мяч пролетел достаточно высоко.
  • 11'
    Напомним, что "Урал" идет на третьей строчке в таблице, под руководством Олега Шатова "шмели" выиграли оба матча.
  • 10'
    Свой седьмой гол в Первой лиге забивает Секулич, в прошлом туре хорват отметился победным дублем в домашней игре с "Енисеем".
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! МАРТИН СЕКУЛИЧ!
    Бевеев на левом фланге атаки дважды обыграл соперника и исполнил передачу в штрафную, а Секулич метров с семи без помех послал мяч под перекладину!
  • 8'
    Уральцы впервые добрались до штрафной площади соперника, однако мяч стал легкой добычей Солдатенко.
  • Фол, нарушение
    7'
    Москаленчик грубовато сыграл на фланге против Малькевича, арбитр обходится устным внушением.
  • 6'
    Выжидательную позицию пока занимает "Урал", никуда команда Олега Шатова не спешит, ожидая окончания стартового натиска хозяев.
  • 5'
    Хадарцев отметился ударом из-за пределов штрафной, однако мяч пришелся в одного из защитников.
  • Угловой
    4'
    Угловой с правого фланга исполнили хозяева не без фирменных хороводов, однако уральцы отбились спокойно.
  • 3'
    Живее начинают эту встречу владикавказцы, пару атак через левый фланг уже провели "барсы".
  • 2'
    Напомним, что "Алания" в последних четырех матчах набрала лишь одно очко, опустившись на предпоследнее место в лиге. Тяжелая ситуация у Спартака Гогниева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
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    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги "Алания" принимает "Урал". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
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    Прогнозы 123
    Алания 13% (16)
    X 21.1% (26)
    Урал 65.9% (81)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Алания
    Ничья
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    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алания 0:1 Урал

    Исход игры
    Алания
    13% (16)
    Ничья
    21.1% (26)
    Урал
    65.9% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    62.28% (71)
    Нет
    37.72% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Урал
    35% (43)
    0:1 Урал
    19.5% (24)
    1:1 Ничья
    16.3% (20)
    1:0 Алания
    8.1% (10)
    0:2 Урал
    4.9% (6)
    2:1 Алания
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    1:3 Урал
    2.4% (3)
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