Первый тайм

17' У "Алании" явно атакующий настрой после пропущенного гола сбился, ничего не клеится впереди у хозяев.

15' Треть первого тайма позади, "Урал" спокойно действует по счёту, как и подобает классной команде.

13' Напомним, что в матче первого круга "Урал" победил 3:1 - дублем отметился Аюпов, точку в матче поставил Секулич, а у "Алании" отличился Нафиков.

12' Маргасов попытался пробить с очень дальней дистанции, мяч пролетел достаточно высоко.

11' Напомним, что "Урал" идет на третьей строчке в таблице, под руководством Олега Шатова "шмели" выиграли оба матча.

10' Свой седьмой гол в Первой лиге забивает Секулич, в прошлом туре хорват отметился победным дублем в домашней игре с "Енисеем".