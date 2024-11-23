Тур: 20.
Ход матча
9'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Ышык МуратЗащитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Губиев ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
- Основной состав
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 ИталоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
- Полузащитник
-
15 Ишков ИльяПолузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Олег Шатов
История личных встреч
Алания
Урал
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.8
Среднее время на гол
120
112
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.89
0.67
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
101
135
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Тарас
|3
|0.16
|Хадарцев Батраз
|2
|0.11
|Долгов Павел
|2
|0.11
|Нафиков Виктор
|2
|0.11
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.05
|Багаев Алан
|1
|0.05
|Абдоков Нури
|1
|0.05
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секулич Мартин
|6
|0.32
|Аюпов Тимур
|5 (1)
|0.26
|Егорычев Андрей
|3
|0.16
|Ионов Алексей
|2
|0.11
|Мишкич Даниел
|2 (1)
|0.11
|Эрик Бикфалви
|1
|0.05
|Гогличидзе Лео
|1
|0.05
|Бевеев Мингиян
|1
|0.05
|Бегич Сильвие
|1
|0.05
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.05
|Каштанов Алексей
|1
|0.05
|Железнов Юрий
|1
|0.05
|Мосин Егор
|1
|0.05
|Ишков Илья
|1
|0.05
|Воронов Максим
|1
|0.05
|Итало VI
|1
|0.05
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|4
|2
|Татаев Алексей
|5
|1
|Абдоков Нури
|3
|0
|Тарба Заур
|3
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Багаев Алан
|2
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Хугаев Алан
|2
|0
|Бутаев Аллон
|2
|0
|Кокоев Давид
|0
|1
|Чочиев Алан
|1
|0
|Тобоев Таймураз
|1
|0
|Макаров Сергей
|1
|0
|Долгов Павел
|1
|0
|Дауров Руслан
|1
|0
|Москаленчик Илья
|1
|0
|Губиев Эрик
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|5
|1
|Мишкич Даниел
|5
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Сунгатулин Фаниль
|4
|0
|Юсупов Артур
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Ишков Илья
|2
|0
|Секулич Мартин
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Мосин Егор
|1
|0
Результаты матчей
Алания
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Урал
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
8
Алания
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Урал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
16
Алания
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Урал
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
9
24
Голы по времени матча
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
0
0%
3
21%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
4
29%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
7%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
31%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
4
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
33%
6
38%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
12
30
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 12
11 Не забивали 4
0
0%
5
17%
1-15
2
17%
6
20%
16-30
4
33%
4
13%
31-45
1
8%
6
20%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
5
42%
7
23%
76-90
Пропущено
20
19
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
20%
3
16%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
3
15%
6
32%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
4
20%
4
21%
61-75
3
15%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Алания - Ротор 1:3 Алания - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Алания 3:0 Алания - Чайка 2:3
Сокол - Алания 0:1 Тюмень - Алания 0:0 Алания - Балтика 0:2 Алания - Черноморец Нв 2:0 Ротор - Алания 0:0 Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0 Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1
Урал
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Урал - Енисей 4:3 Шинник - Урал 0:2 Урал - Родина Москва 0:0 Балтика - Урал 0:1
Балтика - Урал 2:1 СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Сокол - Урал 1:3 Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2
Результаты матчей
Алания
Урал
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
5 раз 26%
0:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 58%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Алания
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
82
28
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
18
54
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
811
Больше Меньше
154
316
109
118
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|24 - 12
|39
|2.
|Заявка
|19
|9
|10
|0
|36 - 15
|37
|3.
|1:0 Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 20
|36
|4.
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|34 - 21
|34
|5.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|27 - 25
|30
|6.
|Заявка
|19
|6
|12
|1
|17 - 12
|30
|7.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|16 - 15
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 22
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 30
|25
|10.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|18 - 17
|24
|11.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 26
|24
|12.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|17 - 20
|23
|13.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|17 - 15
|22
|14.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|21 - 29
|20
|15.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|12 - 20
|20
|16.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|10 - 23
|19
|17.
|0:1 Заявка
|20
|4
|6
|10
|12 - 21
|18
|18.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|14 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|1:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|16 - 7
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 8
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 8
|19
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 6
|17
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 6
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 8
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 7
|14
|13.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|16.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|0:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|3.
|Заявка
|9
|3
|6
|0
|12 - 7
|15
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|5.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|7.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 14
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|8 - 8
|10
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|12.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Енисей
|Ломакин Александр
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|СКА-Хабаровск
|Гонгадзе Георгий
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|2 6
|Уфа
|Перченок Александр
|8
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|7
|Алания
|Татаев Алексей
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алания 0:1 Урал
Исход игры
Алания
13% (16)
Ничья
21.1% (26)
Урал
65.9% (81)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (51)
Меньше
55.26% (63)
Обе команды забьют
Да
62.28% (71)
Нет
37.72% (43)
Популярный счёт
1:2 Урал
35% (43)
0:1 Урал
19.5% (24)
1:1 Ничья
16.3% (20)
1:0 Алания
8.1% (10)
0:2 Урал
4.9% (6)
2:1 Алания
4.1% (5)
0:0 Ничья
2.4% (3)
1:3 Урал
2.4% (3)
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