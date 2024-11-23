Тур: 14. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
1:0
Перерыв
Ход матча
16'
86
Удод
Данило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Полузащитник
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
История личных встреч
Динамо Киев
Черноморец Од
22 матча
100%
22 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
4.5%
13.7%
18 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
29 матчей
75.9%
10.3%
13.8%
22 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.1%
20.7%
17.2%
18 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.6%
34.5%
6.9%
17 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
2.53
2.21
Среднее время на гол
35
40
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.79
0.87
Среднее время на гол
114
103
Всего голов
49
44
Голов в среднем за матч
1.69
1.52
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
53
59
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|7 (1)
|0.54
|Шапаренко Николай
|4
|0.31
|Караваев Александр
|3
|0.23
|Буяльский Виталий
|3 (1)
|0.23
|Ярмоленко Андрей
|3 (3)
|0.23
|Бражко Владимир
|2
|0.15
|Пихалёнок Александр
|2
|0.15
|Рубчинский Валентин
|2
|0.15
|Кабаев Владислав
|1
|0.08
|Брагару Максим
|1
|0.08
|Себальос Брайан
|1
|0.08
|Михавко Тарас
|1
|0.08
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янаков Денис
|2
|0.14
|Бутко Богдан
|1
|0.07
|Хобленко Алексей
|1
|0.07
|Габелок Артём
|1
|0.07
|Шевцов Илья
|1
|0.07
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0.07
|Ермаков Виталий
|0
|0
|Попов Кирилл I
|0
|0
|Yevgeniy Skyba
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попов Денис II
|3
|0
|Андриевский Александр
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Себальос Брайан
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Удод Данило
|4
|0
|Кисель Ярослав
|3
|0
|Бутко Богдан
|2
|0
|Петряк Иван
|2
|0
|Белошевский Богдан
|2
|0
|Джарджу Мозес
|2
|0
|Шпорн Йон
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Вечный Ян
|1
|0
|Янаков Денис
|1
|0
|Шевцов Илья
|1
|0
|Kyrylo Sigeev
|1
|0
|Yevgeniy Skyba
|1
|0
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Черноморец Од
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Динамо Киев
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Черноморец Од
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
16
3
Динамо Киев
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Черноморец Од
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
17
6
Голы по времени матча
Забито
16
3
12 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
1
33%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
2
67%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
16
4
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
2
50%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
50%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
32
7
19 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
5
16%
0
0%
1-15
8
25%
1
14%
16-30
6
19%
2
29%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
5
16%
4
57%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 10
1
17%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
2
33%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Полесье 2:1 Динамо Киев - Ференцварош 0:4 Динамо Киев - Ингулец 5:2 Ворскла - Динамо Киев 1:2
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Верес 1:1
Черноморец Од - Оболонь 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0
Результаты матчей
Динамо Киев
Черноморец Од
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:1
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
5 раз 38%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
43
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
85
93
57
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|11
|2
|0
|30 - 9
|35
|2.
|12
|10
|2
|0
|21 - 7
|32
|3.
|12
|8
|2
|2
|32 - 12
|26
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|14
|6
|3
|5
|16 - 17
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|8.
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|9.
|12
|3
|6
|3
|16 - 9
|15
|10.
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|13
|3
|6
|4
|14 - 16
|15
|12.
|14
|2
|7
|5
|8 - 11
|13
|13.
|0:1
|14
|3
|3
|8
|8 - 15
|12
|14.
|13
|2
|3
|8
|4 - 17
|9
|15.
|13
|2
|3
|8
|6 - 26
|9
|16.
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|3.
|6
|5
|0
|1
|19 - 6
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|6.
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|7.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 14
|6
|15.
|7
|1
|1
|5
|1 - 10
|4
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|6.
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|11.
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 12
|3
|16.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|7 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Полесье
|Михайличенко Богдан
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3