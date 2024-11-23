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  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Динамо Киев
1:0
Перерыв
Черноморец Од
0'
1:0
16' Гол
Ванат Владислав

Ход матча

16'
Ванат Владислав
(Буяльский Виталий)
1:0
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Черноморец Од
7.40
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8.30
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28.00
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Все Коэффициенты
1
Бущан
Георгий
40
Биловар
Кристиан
4
Попов
Денис
II
32
Михавко
Тарас
20
Караваев
Александр
2
Вивчаренко
Константин
6
Бражко
Владимир
10
Шапаренко
Николай
29
Буяльский
Виталий
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
1
Рудько
Артур
86
Удод
Данило
34
Luka
Latsabidze
44
Джарджу
Мозес
77
Кисель
Ярослав
14
Kyrylo
Sigeev
16
Белошевский
Богдан
6
Caio
Gomes
8
Шпорн
Йон
7
Петряк
Иван
9
Хобленко
Алексей
Динамо Киев
Черноморец Од

История личных встреч

Динамо Киев
Черноморец Од

22 матча

100%
22 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
4.5%
13.7%
18 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

29 матчей

75.9%
10.3%
13.8%
22 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.1%
20.7%
17.2%
18 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.6%
34.5%
6.9%
17 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:6
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
5:2

Голы

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

2.53
2.21

Среднее время на гол

35
40

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.79
0.87

Среднее время на гол

114
103

Всего голов

49
44

Голов в среднем за матч

1.69
1.52

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

53
59

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 7 (1) 0.54
Шапаренко Николай 4 0.31
Караваев Александр 3 0.23
Буяльский Виталий 3 (1) 0.23
Ярмоленко Андрей 3 (3) 0.23
Бражко Владимир 2 0.15
Пихалёнок Александр 2 0.15
Рубчинский Валентин 2 0.15
Кабаев Владислав 1 0.08
Брагару Максим 1 0.08
Себальос Брайан 1 0.08
Михавко Тарас 1 0.08
Дубинчак Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янаков Денис 2 0.14
Бутко Богдан 1 0.07
Хобленко Алексей 1 0.07
Габелок Артём 1 0.07
Шевцов Илья 1 0.07
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0.07
Ермаков Виталий 0 0
Попов Кирилл I 0 0
Yevgeniy Skyba 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попов Денис II 3 0
Андриевский Александр 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Брагару Максим 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Себальос Брайан 1 0
Бражко Владимир 1 0
Рубчинский Валентин 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удод Данило 4 0
Кисель Ярослав 3 0
Бутко Богдан 2 0
Петряк Иван 2 0
Белошевский Богдан 2 0
Джарджу Мозес 2 0
Шпорн Йон 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Вечный Ян 1 0
Янаков Денис 1 0
Шевцов Илья 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0
Yevgeniy Skyba 1 0
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Черноморец Од
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Динамо Киев
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Черноморец Од
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

16
3
Динамо Киев
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Черноморец Од
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

17
6

Голы по времени матча

Забито

16
3
12 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
1
33%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
2
67%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

16
4
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
2
50%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
50%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

32
7
19 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
5
16%
0
0%
1-15
8
25%
1
14%
16-30
6
19%
2
29%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
5
16%
4
57%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 10
1
17%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
2
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Полесье 2:1 Динамо Киев - Ференцварош 0:4 Динамо Киев - Ингулец 5:2 Ворскла - Динамо Киев 1:2
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Верес 1:1
Черноморец Од - Оболонь 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0

Результаты матчей

Динамо Киев
Черноморец Од

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:1
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
5 раз 38%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
5
9
3
1.5
5
7
2.5
2
10
3.5
2
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1:0 13 11 2 0 30 - 9 35
2.
Александрия
 12 10 2 0 21 - 7 32
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 2 2 32 - 12 26
4.
Полесье
 12 6 4 2 20 - 10 22
5.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
6.
Кривбасс
 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
ЛНЗ Черкасcы
 14 5 3 6 15 - 20 18
8.
Ворскла
 14 4 4 6 14 - 18 16
9.
Рух Львов
 12 3 6 3 16 - 9 15
10.
Заря
 13 5 0 8 13 - 17 15
11.
Верес
 13 3 6 4 14 - 16 15
12.
Колос Ковалёвка
 14 2 7 5 8 - 11 13
13.
Черноморец Од
 0:1 14 3 3 8 8 - 15 12
14.
ФК Левый Берег
 13 2 3 8 4 - 17 9
15.
Оболонь
 13 2 3 8 6 - 26 9
16.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 1:0 8 6 2 0 15 - 6 20
3.
Шахтёр Донецк
 6 5 0 1 19 - 6 15
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
ЛНЗ Черкасcы
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
7.
Черноморец Од
 0:1 8 3 1 4 5 - 8 10
8.
Верес
 9 2 4 3 11 - 13 10
9.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
11.
Ворскла
 5 2 1 2 4 - 6 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
13.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 14 6
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1:0 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Кривбасс
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Полесье
 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
Заря
 7 3 0 4 7 - 9 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
9.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
10.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
11.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 0:1 6 0 2 4 3 - 7 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 7 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 7 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (1)
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Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
Полесье Михайличенко Богдан 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Буяльский Виталий сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Ванат Владислав бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Черноморец Од
7.40
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8.30
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28.00
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Динамо Киев
Черноморец Од
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