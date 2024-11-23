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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Динамо Киев
3:1
Конец матча
Черноморец Од
0'
1:0
16' Гол
Ванат Владислав
2:0
69' Гол
Буяльский Виталий
70' Желтая карточка
Джарджу Мозес
3:0
88' Гол
Валентин Рубчинский
90' Желтая карточка
Вивчаренко Константин
3:1
90' Гол
Yevgeniy Skyba
90'+4
1
Бущан
Георгий
40
Биловар
Кристиан
4
Попов
Денис
II
32
Михавко
Тарас
20
Караваев
Александр
2
Вивчаренко
Константин
6
Бражко
Владимир
10
Шапаренко
Николай
29
Буяльский
Виталий
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
1
Рудько
Артур
86
Удод
Данило
34
Luka
Latsabidze
44
Джарджу
Мозес
77
Кисель
Ярослав
14
Kyrylo
Sigeev
16
Белошевский
Богдан
6
Caio
Gomes
8
Шпорн
Йон
7
Петряк
Иван
9
Хобленко
Алексей
Динамо Киев
Черноморец Од

История личных встреч

Динамо Киев
Черноморец Од

22 матча

100%
22 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
4.5%
13.7%
18 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

29 матчей

75.9%
10.3%
13.8%
22 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.1%
20.7%
17.2%
18 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.6%
34.5%
6.9%
17 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:6
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
5:2

Голы

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

2.53
2.21

Среднее время на гол

35
40

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.79
0.87

Среднее время на гол

114
103

Всего голов

49
44

Голов в среднем за матч

1.69
1.52

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

53
59

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 7 (1) 0.54
Шапаренко Николай 4 0.31
Буяльский Виталий 4 (1) 0.31
Караваев Александр 3 0.23
Рубчинский Валентин 3 0.23
Ярмоленко Андрей 3 (3) 0.23
Бражко Владимир 2 0.15
Пихалёнок Александр 2 0.15
Кабаев Владислав 1 0.08
Брагару Максим 1 0.08
Себальос Брайан 1 0.08
Михавко Тарас 1 0.08
Дубинчак Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янаков Денис 2 0.14
Бутко Богдан 1 0.07
Хобленко Алексей 1 0.07
Yevgeniy Skyba 1 0.07
Габелок Артём 1 0.07
Шевцов Илья 1 0.07
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0.07
Ермаков Виталий 0 0
Попов Кирилл I 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попов Денис II 3 0
Андриевский Александр 2 0
Вивчаренко Константин 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Брагару Максим 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Себальос Брайан 1 0
Бражко Владимир 1 0
Рубчинский Валентин 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удод Данило 4 0
Кисель Ярослав 3 0
Джарджу Мозес 3 0
Бутко Богдан 2 0
Петряк Иван 2 0
Белошевский Богдан 2 0
Шпорн Йон 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Вечный Ян 1 0
Янаков Денис 1 0
Шевцов Илья 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0
Yevgeniy Skyba 1 0
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Черноморец Од
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Динамо Киев
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Черноморец Од
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

16
3
Динамо Киев
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Черноморец Од
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

17
7

Голы по времени матча

Забито

19
4
13 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
6
32%
1
25%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
3
75%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
60%
1
11%
76-90

Забито

16
4
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
2
50%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
50%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

35
8
20 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
5
14%
0
0%
1-15
9
26%
1
13%
16-30
6
17%
2
25%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
6
17%
5
63%
76-90

Пропущено

7
18
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 11
1
14%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
14%
3
17%
31-45
1
14%
3
17%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
3
43%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Полесье 2:1 Динамо Киев - Ференцварош 0:4 Динамо Киев - Ингулец 5:2 Ворскла - Динамо Киев 1:2
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Верес 1:1
Черноморец Од - Оболонь 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0

Результаты матчей

Динамо Киев
Черноморец Од

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 36%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
9 раз 64%
0
5 раз 36%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
3
5
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
5
10
3
1.5
6
7
2.5
2
11
3.5
2
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 11 2 0 32 - 10 35
2.
Александрия
 12 10 2 0 21 - 7 32
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 2 2 32 - 12 26
4.
Полесье
 12 6 4 2 20 - 10 22
5.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
6.
Кривбасс
 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
ЛНЗ Черкасcы
 14 5 3 6 15 - 20 18
8.
Ворскла
 14 4 4 6 14 - 18 16
9.
Рух Львов
 12 3 6 3 16 - 9 15
10.
Заря
 13 5 0 8 13 - 17 15
11.
Верес
 13 3 6 4 14 - 16 15
12.
Колос Ковалёвка
 14 2 7 5 8 - 11 13
13.
Черноморец Од
 14 3 3 8 9 - 17 12
14.
ФК Левый Берег
 13 2 3 8 4 - 17 9
15.
Оболонь
 13 2 3 8 6 - 26 9
16.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
3.
Шахтёр Донецк
 6 5 0 1 19 - 6 15
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
ЛНЗ Черкасcы
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
7.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
8.
Верес
 9 2 4 3 11 - 13 10
9.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
11.
Ворскла
 5 2 1 2 4 - 6 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
13.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 14 6
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Кривбасс
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Полесье
 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
Заря
 7 3 0 4 7 - 9 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
9.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
10.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
11.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 6 0 2 4 4 - 9 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 7 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 7 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
Полесье Михайличенко Богдан 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Буяльский Виталий сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Ванат Владислав бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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