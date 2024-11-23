Тур: 14. Стадион: Арена Львов.
3:0
Второй тайм: 54'
0'
9' Желтая карточкаRoman Volokhatyi
32' Желтая карточкаСудаков Георгий
0:0
43' Не забитый пенальтиСудаков Георгий
1:0
45' ГолБондаренко Артём
2:0
47' ГолФранич Бартол
Ход матча
32'
43'
0:0
45'
1:0
47'
51'
3:0
53'
14
Сикан
Даниил
37
Кевин
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
37 КевинНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
-
18 Грам АлааЗащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонНападающий
-
38 ПедриньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Valeriy SadПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
-
42 Гаджук ИльяПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Ингулец
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бондаренко Артём
|8 (1)
|0.62
|Судаков Георгий
|7 (2)
|0.54
|Зубков Александр
|4
|0.31
|Сикан Даниил
|3
|0.23
|Матвиенко Николай
|2
|0.15
|Траоре Лассина
|1
|0.08
|Педриньо II
|1
|0.08
|Кевин IV
|1
|0.08
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.08
|Невертон
|1
|0.08
|Степаненко Тарас
|1
|0.08
|Винисиус Тобиас
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vilivald Volodymyr
|2
|0.14
|Oleksandr Pyatov
|2
|0.14
|Козак Александр
|1
|0.07
|Малыш Станислав
|1
|0.07
|Кисленко Сергей
|1
|0.07
|Белоцерковец Владимир
|1
|0.07
|Богунов Ярослав
|0
|0
|Сидоренко Владислав
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвиенко Николай
|3
|0
|Кевин IV
|3
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|1
|Педринью Роша
|2
|0
|Судаков Георгий
|2
|0
|Зубков Александр
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Бондаренко Артём
|1
|0
|Винисиус Тобиас
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
|Гомес Марлон
|1
|0
|Педринью XXV
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельничук Максим
|3
|1
|Oleg Pushkaryov
|3
|0
|Мысык Марьян
|2
|0
|Козак Александр
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Vilivald Volodymyr
|2
|0
|Roman Volokhatyi
|2
|0
|Кобин Василий
|0
|1
|Малыш Станислав
|1
|0
|Denys Rezepov
|1
|0
|Oleksandr Pyatov
|1
|0
|Vitaliy Dubiley
|1
|0
|Radion Lisnyak
|1
|0
|Valeriy Sad
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
8
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ингулец
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
8
0
Шахтёр Донецк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Ингулец
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
18
8
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
6%
1
13%
1-15
5
28%
2
25%
16-30
3
17%
4
50%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
1
13%
76-90
Пропущено
7
24
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
2
29%
4
17%
16-30
2
29%
5
21%
31-45
0
0%
7
29%
29%
46-60
1
14%
2
8%
61-75
2
29%
4
17%
76-90
Забито
10
0
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 13
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
28
8
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
2
7%
1
13%
1-15
6
21%
2
25%
16-30
4
14%
4
50%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
4
14%
1
13%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
3
20%
7
29%
29%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
4
27%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Заря 3:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 1:0
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0
Ингулец
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ФК Левый Берег - Ингулец 0:0 Динамо Киев - Ингулец 5:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0
Карпаты - Ингулец 0:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Ингулец
Точный счет
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
5
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
211
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
76
75
211
66
48
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|32 - 10
|35
|2.
|12
|10
|2
|0
|21 - 7
|32
|3.
|3:0
|13
|9
|2
|2
|35 - 12
|29
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|14
|6
|3
|5
|16 - 17
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|8.
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|9.
|12
|3
|6
|3
|16 - 9
|15
|10.
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|13
|3
|6
|4
|14 - 16
|15
|12.
|14
|2
|7
|5
|8 - 11
|13
|13.
|14
|3
|3
|8
|9 - 17
|12
|14.
|13
|2
|3
|8
|4 - 17
|9
|15.
|13
|2
|3
|8
|6 - 26
|9
|16.
|0:3
|14
|0
|6
|8
|9 - 26
|6
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|17 - 7
|20
|3.
|3:0
|7
|6
|0
|1
|22 - 6
|18
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|6.
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|7.
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 14
|6
|15.
|7
|1
|1
|5
|1 - 10
|4
|16.
|0:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|3:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|6.
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|11.
|0:3
|14
|0
|6
|8
|9 - 26
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 12
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Полесье
|Михайличенко Богдан
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3