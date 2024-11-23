Тур: 14. Стадион: Арена Львов.
6:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаRoman Volokhatyi
32' Желтая карточкаСудаков Георгий
0:0
42' Не забитый пенальтиСудаков Георгий
1:0
45' ГолБондаренко Артём
2:0
47' ГолФранич Бартол
3:0
50' ГолКевин
53' Желтая карточкаМысык Марьян
56' Желтая карточкаBohdan Mogylnyi
4:0
70' ГолЭгиналдо де Соуза Лемос
5:0
80' ГолЗубков Александр
6:0
82' ГолЭгиналдо де Соуза Лемос
90'+3
Ход матча
32'
42'
0:0
45'
1:0
47'
50'
3:0
53'
56'
70'
80'
82'
14
Сикан
Даниил
37
Кевин
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
37 КевинНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
-
18 Грам АлааЗащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонНападающий
-
38 ПедриньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Valeriy SadПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
-
42 Гаджук ИльяПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Ингулец
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бондаренко Артём
|8 (1)
|0.62
|Судаков Георгий
|7 (2)
|0.54
|Зубков Александр
|5
|0.38
|Сикан Даниил
|3
|0.23
|Кевин IV
|2
|0.15
|Матвиенко Николай
|2
|0.15
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|2
|0.15
|Педриньо II
|1
|0.08
|Траоре Лассина
|1
|0.08
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.08
|Невертон
|1
|0.08
|Степаненко Тарас
|1
|0.08
|Франич Бартол
|1
|0.08
|Винисиус Тобиас
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vilivald Volodymyr
|2
|0.14
|Oleksandr Pyatov
|2
|0.14
|Козак Александр
|1
|0.07
|Малыш Станислав
|1
|0.07
|Кисленко Сергей
|1
|0.07
|Белоцерковец Владимир
|1
|0.07
|Богунов Ярослав
|0
|0
|Сидоренко Владислав
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвиенко Николай
|3
|0
|Кевин IV
|3
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|1
|Педринью Роша
|2
|0
|Судаков Георгий
|2
|0
|Зубков Александр
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Бондаренко Артём
|1
|0
|Винисиус Тобиас
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
|Гомес Марлон
|1
|0
|Педринью XXV
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельничук Максим
|3
|1
|Мысык Марьян
|3
|0
|Oleg Pushkaryov
|3
|0
|Козак Александр
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Vilivald Volodymyr
|2
|0
|Roman Volokhatyi
|2
|0
|Кобин Василий
|0
|1
|Малыш Станислав
|1
|0
|Denys Rezepov
|1
|0
|Bohdan Mogylnyi
|1
|0
|Oleksandr Pyatov
|1
|0
|Vitaliy Dubiley
|1
|0
|Radion Lisnyak
|1
|0
|Valeriy Sad
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
8
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ингулец
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
8
0
Шахтёр Донецк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Ингулец
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
24
8
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
4%
1
13%
1-15
5
21%
2
25%
16-30
4
17%
4
50%
31-45
7
29%
29%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
1
13%
76-90
Пропущено
7
30
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
2
29%
4
13%
16-30
2
29%
6
20%
31-45
0
0%
9
30%
46-60
1
14%
3
10%
61-75
2
29%
6
20%
76-90
Забито
10
0
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
34
8
13 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
2
6%
1
13%
1-15
6
18%
2
25%
16-30
5
15%
4
50%
31-45
8
24%
0
0%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
6
18%
1
13%
76-90
Пропущено
15
30
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
3
20%
4
13%
16-30
4
27%
6
20%
31-45
3
20%
9
30%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
4
27%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Заря 3:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 1:0
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0
Ингулец
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ФК Левый Берег - Ингулец 0:0 Динамо Киев - Ингулец 5:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0
Карпаты - Ингулец 0:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Ингулец
Точный счет
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
5
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
43
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
212
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
77
85
212
76
58
49
112
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Полесье
|Михайличенко Богдан
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3