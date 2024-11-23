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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Шахтёр Донецк
6:0
Конец матча
Ингулец
0'
9' Желтая карточка
Roman Volokhatyi
32' Желтая карточка
Судаков Георгий
0:0
42' Не забитый пенальти
Судаков Георгий
1:0
45' Гол
Бондаренко Артём
2:0
47' Гол
Франич Бартол
3:0
50' Гол
Кевин
53' Желтая карточка
Мысык Марьян
56' Желтая карточка
Bohdan Mogylnyi
4:0
70' Гол
Эгиналдо де Соуза Лемос
5:0
80' Гол
Зубков Александр
6:0
82' Гол
Эгиналдо де Соуза Лемос
90'+3
31
Ризнык
Дмитрий
17
Винисиус
Тобиас
5
Бондарь
Валерий
4
Франич
Бартол
16
Азаров
Ираклий
8
Крыськив
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
11
Зубков
Александр
14
Сикан
Даниил
37
Кевин
IV
12
Oleksiy
Palamarchuk
2
Малыш
Станислав
23
Шершень
Михаил
45
Vilivald
Volodymyr
22
Белоцерковец
Владимир
33
Мысык
Марьян
8
Oleksandr
Pyatov
20
Roman
Volokhatyi
18
Valeriy
Sad
59
Bohdan
Mogylnyi
99
Кисленко
Сергей
Шахтёр Донецк
Ингулец

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Ингулец

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
4:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бондаренко Артём 8 (1) 0.62
Судаков Георгий 7 (2) 0.54
Зубков Александр 5 0.38
Сикан Даниил 3 0.23
Кевин IV 2 0.15
Матвиенко Николай 2 0.15
Эгиналдо де Соуза Лемос 2 0.15
Педриньо II 1 0.08
Траоре Лассина 1 0.08
Крыськив Дмитрий 1 0.08
Невертон 1 0.08
Степаненко Тарас 1 0.08
Франич Бартол 1 0.08
Винисиус Тобиас 0 0
Гомес Марлон 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vilivald Volodymyr 2 0.14
Oleksandr Pyatov 2 0.14
Козак Александр 1 0.07
Малыш Станислав 1 0.07
Кисленко Сергей 1 0.07
Белоцерковец Владимир 1 0.07
Богунов Ярослав 0 0
Сидоренко Владислав 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвиенко Николай 3 0
Кевин IV 3 0
Крыськив Дмитрий 1 1
Педринью Роша 2 0
Судаков Георгий 2 0
Зубков Александр 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Бондаренко Артём 1 0
Винисиус Тобиас 1 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0
Гомес Марлон 1 0
Педринью XXV 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельничук Максим 3 1
Мысык Марьян 3 0
Oleg Pushkaryov 3 0
Козак Александр 2 0
Ситало Артём 2 0
Vilivald Volodymyr 2 0
Roman Volokhatyi 2 0
Кобин Василий 0 1
Малыш Станислав 1 0
Denys Rezepov 1 0
Bohdan Mogylnyi 1 0
Oleksandr Pyatov 1 0
Vitaliy Dubiley 1 0
Radion Lisnyak 1 0
Valeriy Sad 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
8
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ингулец
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

8
0
Шахтёр Донецк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Ингулец
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

24
8
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
4%
1
13%
1-15
5
21%
2
25%
16-30
4
17%
4
50%
31-45
7
29%
29%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
1
13%
76-90

Пропущено

7
30
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
2
29%
4
13%
16-30
2
29%
6
20%
31-45
0
0%
9
30%
46-60
1
14%
3
10%
61-75
2
29%
6
20%
76-90

Забито

10
0
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

34
8
13 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
2
6%
1
13%
1-15
6
18%
2
25%
16-30
5
15%
4
50%
31-45
8
24%
0
0%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
6
18%
1
13%
76-90

Пропущено

15
30
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
3
20%
4
13%
16-30
4
27%
6
20%
31-45
3
20%
9
30%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
4
27%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Заря 3:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 1:0
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0
Ингулец
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ФК Левый Берег - Ингулец 0:0 Динамо Киев - Ингулец 5:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0
Карпаты - Ингулец 0:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Ингулец

Точный счет

0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
5
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1.5
5
2
2.5
4
3
3.5
3
4
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
12
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
7
8
5
1.5
2
12
7
6
2.5
5
8
3.5
4
9
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 11 2 0 32 - 10 35
2.
Александрия
 12 10 2 0 21 - 7 32
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 2 2 38 - 12 29
4.
Полесье
 12 6 4 2 20 - 10 22
5.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
6.
Кривбасс
 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
ЛНЗ Черкасcы
 14 5 3 6 15 - 20 18
8.
Ворскла
 14 4 4 6 14 - 18 16
9.
Рух Львов
 12 3 6 3 16 - 9 15
10.
Заря
 13 5 0 8 13 - 17 15
11.
Верес
 13 3 6 4 14 - 16 15
12.
Колос Ковалёвка
 14 2 7 5 8 - 11 13
13.
Черноморец Од
 14 3 3 8 9 - 17 12
14.
ФК Левый Берег
 13 2 3 8 4 - 17 9
15.
Оболонь
 13 2 3 8 6 - 26 9
16.
Ингулец
 14 0 6 8 9 - 29 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 25 - 6 18
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
ЛНЗ Черкасcы
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
7.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
8.
Верес
 9 2 4 3 11 - 13 10
9.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
11.
Ворскла
 5 2 1 2 4 - 6 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
13.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 14 6
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Кривбасс
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Полесье
 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
Заря
 7 3 0 4 7 - 9 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
9.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
10.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
11.
Ингулец
 14 0 6 8 9 - 29 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 6 0 2 4 4 - 9 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 7 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
Полесье Михайличенко Богдан 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Весь список
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